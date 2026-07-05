Liam Hemsworth y Gabriella Brooks vivieron la “noche de sus vidas” en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks revelan recuerdos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (WireImage. AP)

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks compartieron algunos momentos de su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

La modelo australiana publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que muestran detalles de la celebración y del atuendo que utilizó durante el evento.

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En la publicación, realizada el 5 de julio, Brooks mostró un conjunto de dos piezas en color rosa compuesto por un top de cuello halter y una falda a juego, complementado con zapatos de tacón decorados con moños del mismo tono.

También incluyó una fotografía instantánea en la que aparece junto a Liam Hemsworth, así como imágenes de los accesorios que utilizó, entre ellos un bolso dorado y los anillos que ambos portaban durante la ceremonia.

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Gabriella Brooks compartió varias fotos con Liam Hemsworth referentes a la boda de Taylor Swift. (Instagram)

Otra de las fotografías muestra un pañuelo bordado que los invitados recibieron como recuerdo de la boda. La pieza incluía las iniciales “T&T” y un fragmento de la canción “Blank Space”, de Taylor Swift. Al compartir la imagen, la celebridad escribió: “Me encanta esto”.

La publicación fue acompañada por un mensaje dirigido a los recién casados. “La noche de nuestras vidas. Felicidades T&T, hacen una pareja perfecta”, escribió en la descripción del carrusel de imágenes.

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La asistencia de Liam Hemsworth y Gabriella Brooks formó parte de una lista de invitados integrada por figuras del entretenimiento, el deporte y la música. La boda reunió aproximadamente a mil personas, de acuerdo con información confirmada por el representante de Taylor Swift a la revista PEOPLE.

La ceremonia se llevó a cabo en el Madison Square Garden, recinto que fue acondicionado para la ocasión. Tras el intercambio de votos, en las pantallas exteriores del inmueble apareció el mensaje “JUST T&T MARRIED”, en referencia al matrimonio entre la cantante y el jugador de los Kansas City Chiefs.

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El Madison Square Garden proyectó un mensaje tras la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (REUTERS/Adam Gray)

Entre las personas que asistieron al evento estuvieron Adam Sandler, quien ofició la ceremonia, así como Reese Witherspoon, Emma Stone, Paul Rudd y otras personalidades que fueron vistas al salir del recinto una vez concluida la celebración, la cual se extendió desde la noche del viernes hasta las primeras horas del sábado.

Un día antes de la boda, Taylor Swift y Travis Kelce organizaron una cena de ensayo en el Infosys Theatre del Madison Square Garden. A esa reunión acudieron familiares, amigos cercanos y colaboradores de la pareja.

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Entre quienes fueron vistos llegando al lugar figuraron Lena Dunham, Jack Antonoff, Abigail Anderson, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones. Asimismo, Bradley Cooper y Ashley Avignone fueron fotografiados por separado mientras se dirigían al recinto, mientras que Selena Gomez compartió una fotografía tomada desde el automóvil en el que se trasladaba al evento.

Selena Gomez compartió una selfie momentos antes de la boda. (Instagram)

La publicación realizada por Gabriella Brooks también volvió a poner atención sobre su relación con Liam Hemsworth. En septiembre de 2025, la modelo confirmó públicamente su compromiso con el actor mediante una publicación en Instagram, en la que mostró su anillo de compromiso.

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La relación entre ambos se dio a conocer en diciembre de 2019, cuando fueron vistos durante un desayuno junto a Craig y Leonie Hemsworth, padres del actor, en Byron Bay, Nueva Gales del Sur, Australia.

Posteriormente, en junio de 2021, oficializaron su relación en redes sociales cuando Liam Hemsworth compartió una fotografía en Instagram tomada durante la gala Gold Dinner 2021, celebrada en Sídney.

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Liam Hemsworth y Gabriella Brooks confirmaron su relación en 2021. (Instagram/Gabriella Brooks)

En la imagen aparecían junto a Chris Hemsworth y Elsa Pataky, además de Matt Damon y Luciana Barroso Damon.

Antes de iniciar su relación con Gabriella Brooks, Liam Hemsworth estuvo casado con la cantante Miley Cyrus entre 2018 y 2020. Por su parte, la modelo mantuvo una relación con Matty Healy, vocalista de la banda británica The 1975, entre 2015 y 2019.

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