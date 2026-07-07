En este congreso se expondrá sobre las repúblicas federales en Centroamérica y México entre 1823 y 1840. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El XVII Congreso Centroamericano de Historia reunirá a especialistas de 15 países en El Salvador del 20 al 24 de julio de 2026, consolidándose como uno de los foros académicos más relevantes para el análisis y la reflexión sobre los procesos históricos de la región.

La sede será la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), donde convergerán investigadores, docentes, estudiantes y personas interesadas en la historia centroamericana para debatir, compartir hallazgos y plantear nuevos enfoques sobre los desafíos y oportunidades del presente y el pasado.

Esta edición del congreso destaca por su alcance internacional y la diversidad de perspectivas, pues se han recibido 427 ponencias provenientes de especialistas de 15 países, lo que representa un récord en la historia del evento.

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El congreso es organizado conjuntamente por seis centros académicos salvadoreños: la Universidad de El Salvador, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Universidad José Matías Delgado, la Universidad Pedagógica de El Salvador, la Universidad Tecnológica de El Salvador y FLACSO El Salvador. Además, cuenta con el respaldo de instituciones como ONU-Mujeres y la Embajada de México en El Salvador.

En un contexto donde los debates sobre la dependencia neocolonial, el desarrollo, la democracia y la equidad siguen vigentes, el congreso busca fomentar el diálogo crítico y la producción de conocimiento histórico desde una mirada regional y comparada.

Se abordarán temáticas como la conquista y fundación de ciudades en el siglo XVI, la influencia de la República Federal Centroamericana (1824-1839), los regímenes republicanos y la lucha por el constitucionalismo.

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Estos temas, lejos de ser únicamente académicos, se proyectan como herramientas para comprender los retos actuales de las sociedades centroamericanas y su proyección futura.

La UCA será la sede del Congreso Centroamericano de Historia, que convocará a investigadores, docentes, estudiantes y público interesado./ (UCA)

El programa del congreso incluye la participación de reconocidos ponentes magistrales. Entre ellos destaca el historiador mexicano José Antonio Serrano, profesor investigador de El Colegio de Michoacán, licenciado en Historia por la UNAM y doctor por El Colegio de México, cuya ponencia, titulada “Experiencias comunes, fracasos similares, futuros distintos. Las repúblicas federales en Centroamérica y México, 1823-1840”, analizará los paralelismos y divergencias en los procesos republicanos de ambos contextos. Serrano es autor y coordinador de numerosas obras sobre la historia de México y Centroamérica, y ha impulsado proyectos de investigación y formación que fortalecen los estudios históricos de la región.

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Otra de las conferencias destacadas estará a cargo de Patricia Alvarenga, historiadora costarricense y catedrática de la Universidad Nacional de Costa Rica, experta en el estudio de las identidades, la violencia, los movimientos sociales y la sexualidad en Centroamérica. Su ponencia, “Retornar a la historia de la violencia en El Salvador. Nuevas miradas sobre otras epistemes e inéditos retos”, abrirá una reflexión sobre la violencia histórica y contemporánea, integrando enfoques de género y análisis de las relaciones interétnicas. Alvarenga ha sido reconocida con premios como el Nacional Aquileo J. Echeverría y el Cleto González Víquez, y es autora de obras influyentes en la historiografía centroamericana.

El congreso también contará con la participación de Erik Ching, catedrático de Historia Moderna de América Latina en la Universidad de Furman (Estados Unidos) y doctor en Historia por la Universidad de California, Santa Bárbara. Ching presentará la conferencia “La democracia en El Salvador: una perspectiva histórica y comparativa”, donde examinará las tensiones y aprendizajes de la historia democrática salvadoreña. Entre sus publicaciones más recientes figuran “Relatos de la guerra civil en El Salvador: una lucha por la memoria” (2023) y “Modernización, autoritarismo y guerra fría: la reforma educativa de 1968 en El Salvador” (2017).

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El Congreso Centroamericano de Historia debatirá la dependencia neocolonial, el desarrollo, la democracia, la equidad y procesos como la conquista y el constitucionalismo./ (UCA)

El programa incluye, además, un foro titulado “HistorIA: Investigar, educar y difundir en el siglo XXI”, orientado a reflexionar sobre el papel de la historia y las ciencias sociales en la educación y la divulgación contemporáneas.

La inscripción al congreso varía según la fecha y la categoría de los participantes. Los ponentes pagan entre $60 y $90, los asistentes entre $30 y $65 y los estudiantes entre $10 y $25, dependiendo si la inscripción es anticipada, ordinaria o extraordinaria. El congreso ofrece un kit de bienvenida y diploma para quienes se inscriban antes del inicio del evento.

El XVII Congreso Centroamericano de Historia se presenta así como un espacio plural y estratégico para fortalecer los lazos entre investigadores y fomentar el análisis histórico desde una perspectiva regional, en un momento clave para la comprensión de los procesos que configuran Centroamérica y su proyección en el siglo XXI.

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