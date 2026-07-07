Panamá

Diez mujeres asumen decanatos y direcciones regionales de la Universidad de Panamá

A nivel nacional la inserción de las mujeres en la fuerza laboral continúa rezagada

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Ponderan la evolución de la participación de las mujeres en la educación superior panameña. (UP)
Ponderan la evolución de la participación de las mujeres en la educación superior panameña. (UP)

Las recientes elecciones para escoger al nuevo rector de la Universidad de Panamá, dejó a diez mujeres liderando posiciones estratégicas del gobierno universitario para el periodo 2026-2031, lo que representa un avance en la participación femenina dentro de los espacios de toma de decisiones de la institución.

Para el Instituto de la Mujer de la entidad, los resultados también reflejan la confianza depositada por la comunidad universitaria en sus propuestas, trayectoria académica y capacidad de gestión, así como la evolución de la participación de las mujeres en la educación superior panameña.

A lo largo de la gestión universitaria las mujeres han fortalecido su presencia como docentes, investigadoras, administrativas y autoridades universitarias.

Respecto a la participación de las mujeres en la actividad laboral del país, un estudio de la institución revela que a nivel nacional todavía existe un rezago en su inserción laboral.Final del formulario

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Los resultados del más reciente informe universitario de inserción laboral, correspondiente a egresados durante el período 2017-2025, junto con una encuesta aplicada durante el primer trimestre de 2026, destaca una brecha de género.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro, blusa blanca y camisa verde, que sostiene libros con una mano y lleva una mochila negra. Al fondo se observa un campus universitario con edificios y personas borrosas
Aunque las mujeres ya superan a los hombres en matrícula de educación superior, siguen subrepresentadas en liderazgo y áreas estratégicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se indica que el 75.9% de los hombres graduados se encuentra empleado, frente al 58% de las mujeres.

Asimismo, los egresados del campus central registran una inserción laboral de 72.1%, mientras que los de los centros regionales alcanzan un 51.8%.

La encuesta evaluó a 850 graduados de todo el país, con un nivel de confianza del 95%. Los resultados muestran una tasa general de inserción laboral de 62.6%.

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Eduardo Valdebenito, jefe del Observatorio Ocupacional de la institución, defendió el aporte de la Universidad de Panamá al desarrollo del país y aseguró que las conclusiones se sustentan en estadísticas oficiales recopiladas por el Departamento de Estadística Universitario.

Por nivel académico, se manifiesta que las licenciaturas reportan una tasa de inserción de 63.5%, superior al 52.5% observado en las carreras técnicas.

Eduardo Valdebenito, jefe del Observatorio Ocupacional de la institución, da a conocer el informe de inserción laboral entre los universitarios. (UP)
Eduardo Valdebenito, jefe del Observatorio Ocupacional de la institución, da a conocer el informe de inserción laboral entre los universitarios. (UP)

Las áreas con mejores resultados son ciencias de la salud, con 69.2%; ciencias administrativas y económicas, 63.8%; ciencias humanísticas y sociales, 60.2%; y ciencias naturales y tecnología, 59.3%.

El informe también señala que la empleabilidad de los graduados mantiene una estrecha relación con el desempeño de la economía nacional.

Los niveles más altos de inserción se registraron en 2017 (83.7%) y en 2022 (80.3%), tras la recuperación pospandemia. La tendencia reciente refleja una desaceleración acorde con el comportamiento económico del país.

Valdebenito destacó que el Observatorio Ocupacional Universitario se ha convertido en una referencia técnica nacional y que sus estudios están disponibles al público a través de plataformas digitales de la institución.

Sobre el tema, el mercado laboral en Panamá muestra una paradoja: un crecimiento económico superior al 4%, pero con un desempleo estancado en el 10.4%.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, manifestó que los jóvenes y los mayores de 40 años son los grupos más afectados por el desempleo.
La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, manifestó que los jóvenes y los mayores de 40 años son los grupos más afectados por el desempleo.

La informalidad ronda el 47% y la disparidad entre la oferta y la demanda de habilidades técnicas frenan el desarrollo social, según la Iniciativa Panamá Sin Pobreza.

Para el Ministerio de Economía y Finanzas, el rezago laboral en 2025 se reflejó en una tasa de desempleo cerrada en 9.5%, con la posibilidad de escalar hasta el 10%.

Este aumento se debe, según la entidad, a varios factores, incluyendo la pérdida de empleo en la provincia de Bocas del Toro y a efectos colaterales en sectores estratégicos como el turismo y la logística.

A pesar de la dificultad, se indicó que se registraron 284,125 contratos laborales, de los cuales 71,798 fueron indefinidos, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores.

Jackeline Muñoz, ministra de Trabajo, sostuvo que los jóvenes y los mayores de 40 años son los grupos más afectados por el desempleo, aunque se han implementado programas de inserción laboral para ayudar a estos grupos, recoge el Ministerio de Economía y Finanzas.

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