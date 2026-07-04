Se revela el acuerdo prenupcial que protege los 2 mil millones de Taylor Swift frente a Travis Kelce

Si bien, el acuerdo busca cuidar el patrimonio de ambos, también los protege del escrutinio público en caso de rompimiento

El acuerdo prenupcial entre Taylor Swift y Travis Kelce ha capturado la atención no solo por las cifras involucradas, sino por sus posibles consecuencias en la vida profesional de ambos. La pareja, rodeada de fama y fortunas desiguales, selló su unión en una ceremonia en Nueva York, donde los abogados trabajaron hasta el último minuto para definir los términos legales de su matrimonio.

Una de las cláusulas más llamativas que han analizado especialistas en divorcios de alto perfil en Manhattan podría restringir que la cantante utilice detalles de la relación en futuras canciones. Esta opción, según los expertos consultados, representaría una novedad para la intérprete, conocida por transformar sus rupturas sentimentales en letras cargadas de referencias apenas veladas a ex parejas.

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La posibilidad de que el acuerdo incluya una restricción sobre las letras de Swift responde a la intención de proteger la privacidad de Kelce, cuya fortuna, aunque considerable, queda muy por debajo del patrimonio de la artista. La abogada Jacqueline Newman, con experiencia en acuerdos prenupciales de celebridades, sostuvo que el documento probablemente especifica que lo que cada uno posee y genere a futuro permanecerá separado, salvo en inversiones conjuntas claramente identificadas.

Presuntamente, el acuerdo prenupcial estimula una separación de bienes con algunas excepciones (Foto AP/John Locher, archivo)

En cuanto a futuras ganancias, tanto Swift como Kelce habrían dejado por escrito que cada uno conservará los ingresos derivados de sus actividades individuales. Esta decisión no solo resguarda los intereses económicos de ambos, sino que también blinda la vasta producción intelectual de la cantante, que ha invertido sumas millonarias para recuperar los derechos de sus primeros discos.

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La pregunta sobre si Kelce podría aspirar a una parte de los ingresos futuros de Swift en caso de divorcio encuentra una respuesta clara según los analistas legales: no habría derecho a ese reparto, salvo que existiera un proyecto económico conjunto y documentado. La abogada sostuvo que la artista “valora enormemente su producción” y que el acuerdo dejaría en claro que “lo que ella cree en el futuro le pertenece”.

En caso de trabajar en proyectos conjuntos, las ganancias se repartirían en partes iguales (Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management )

Cláusulas de confidencialidad y el impacto en la música

La fama de Swift por trasladar sus vivencias sentimentales al terreno musical ha sido parte de su sello artístico. Canciones como “Dear John”, “Is It Over Now?” o “Getaway Car” surgieron tras rupturas con figuras igualmente conocidas, consolidando la expectativa de sus seguidores por nuevas referencias personales en sus letras.

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No obstante, los especialistas consideran que el acuerdo podría incluir cláusulas de confidencialidad que limiten la posibilidad de que la artista revele detalles privados del matrimonio, incluso a través de su música. Newman explicó que estos contratos pueden contener disposiciones que impidan “escribir o cantar sobre cualquier aspecto que refleje a la otra parte”. Aunque la creatividad podría encontrar formas de sortear tales restricciones, redactar un documento con ese objetivo es perfectamente viable.

En caso de rompimiento, Taylor Swift no tendría derecho de desarrollar canciones acerca de su intimidad con Travis Kelce REUTERS/Jennifer Gauthier NO COMMERCIAL OR BOOK SALES/File Photo

En la práctica, si el matrimonio terminara y existiera una cláusula así, la cantante debería abstenerse de incluir referencias directas o indirectas a la relación en sus composiciones, al menos en lo que respecta a detalles protegidos por el acuerdo. Esta medida, aunque difícil de controlar, podría marcar un antes y un después en la trayectoria de la artista.

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Comparación patrimonial y estilo de vida

La diferencia en el patrimonio de ambos es notoria. Swift, considerada la artista más rica de la historia, posee una fortuna superior a los 2.000 millones de dólares, fruto de su carrera musical, su habilidad para negociar derechos y una amplia cartera inmobiliaria que abarca desde Nashville hasta Nueva York y Beverly Hills. Entre sus inversiones figura un avión privado valorado en 55 millones de dólares y una serie de propiedades que superan los 120 millones de dólares.

Por su parte, Kelce, con 14 años de carrera en la NFL y varios acuerdos comerciales, suma 111 millones de dólares en ganancias deportivas y mantiene ingresos anuales por contratos de patrocinio y negocios como un restaurante en sociedad con Patrick Mahomes. Su residencia principal, situada en Kansas, está valorada en 6 millones de dólares.

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Siendo la cantante más rica del mundo, Taylor Swift acumula una fortuna de 2 billones de dólares, mientras que Travis tiene un patrimonio de 111 millones de dólares gracias a su trayectoria en la NFL (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

Para cubrir los gastos conjuntos, los abogados especulan que la pareja podría haber acordado la existencia de una cuenta compartida destinada a financiar parte de su estilo de vida, aunque la mayor parte de los gastos, especialmente los relacionados con el patrimonio inmobiliario y la seguridad, recaerán en Swift.

El modelo de separación patrimonial

El enfoque adoptado en el acuerdo responde a la experiencia de ambos en la gestión de grandes fortunas y a la voluntad de evitar conflictos futuros. Consultado sobre la posibilidad de compartir ingresos a partir de proyectos conjuntos, el abogado Brian Karpf sostuvo que “quizá realicen algunos emprendimientos en común, pero la mayor parte de sus patrimonios seguirá siendo independiente”.

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La existencia de un acuerdo prenupcial tan detallado no solo protege los intereses económicos, sino que también refuerza la privacidad y la autonomía creativa de ambos. En caso de ruptura, la expectativa es que cada uno conserve lo suyo y que la cantante no pueda utilizar detalles íntimos del matrimonio en su música, al menos no sin exponerse a posibles sanciones contractuales.

En definitiva, la boda de la pareja más mediática del año ha estado acompañada de un acuerdo legal que podría cambiar la manera en que una de las mayores estrellas de la música aborda sus historias personales en el escenario.

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