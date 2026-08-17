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Un remolino de viento levantó un inflable en un evento por el Día del Niño y dos menores resultaron heridos

El hecho ocurrió en la localidad cordobesa de Cruz del Eje durante la tarde de este domingo. La estructura medía cerca de tres metros y la Justicia identificó al dueño

Córdoba: un remolino de viento levantó un inflable en un evento por el Día del Niño y dos menores resultaron heridos

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Un inflable salió volando durante los festejos por el Día del Niño que se llevaron a cabo en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje cuando un remolino de viento azotó la zona donde cientos de nenes estaban disfrutando de la celebración. Todo quedó grabado por un celular y se supo que dos menores resultaron heridos.

Según informaron medios cordobeses, todo tuvo lugar en el Parque de la Democracia durante la tarde de este domingo, cuando varios niños se encontraban jugando en la estructura que medía cerca de tres metros.

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De acuerdo con lo informado por Radio Verdad y el comisario Claudio Sánchez de la Departamental Cruz del Eje a La Voz, la ráfaga sacudió la zona en plena celebración, cuando el parque concentraba a cientos de familias. La estructura, con diseño de los Minions, se elevó tras el golpe de viento y los chicos que estaban sobre ella cayeron al suelo. El momento fue captado por un teléfono celular y el video se difundió rápidamente.

El tobogán era una atracción habitual en ese sector de la Costanera, según precisó Sánchez, donde los fines de semana se instalan puestos de entretenimiento, venta de comidas y bebidas. “Se reúnen varias personas con este tipo de ofertas para que los chicos jueguen durante los fines de semana”, declaró el comisario a La Voz.

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Córdoba: un inflable salió volando y dos niños resultaron heridos
El inflable voló y dos niños resultaron heridos

Tras la caída, dos menores —de 6 y 7 años— fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo, donde recibieron atención médica. Según el parte médico, ambos presentaron traumatismo leve de cráneo y quedaron en observación. Además, un hombre adulto sufrió una lesión en la cabeza al golpear contra la turbina de la estructura y fue atendido en una clínica privada.

Según las primeras informaciones, fueron los propios familiares quienes llevaron a los heridos a los centros de salud, dado que el espacio no contaba con servicio de seguridad ni de emergencias. La ausencia de esos mecanismos quedó expuesta cuando no hubo personal capacitado para intervenir en los primeros momentos tras el accidente.

Desde la Fiscalía de Cruz del Eje se informó el inicio de una investigación de oficio con el objetivo de determinar posibles responsabilidades. El dueño de la estructura inflable ya fue identificado por las autoridades. En caso de que los padres de los menores insten una acción judicial, se podría analizar el delito de lesiones leves culposas. La Fiscalía también anunció que examinará el rol del municipio en el hecho.

El comisario Sánchez advirtió que el inflable funcionaba sin supervisión en un área de uso público y que el predio no disponía de personal de emergencias ni protocolo de atención ante incidentes. La situación reavivó el debate sobre la regulación y el control de este tipo de atracciones en espacios públicos de la provincia de Córdoba.

Santiago del Estero: un bebé se atragantó con restos de carne durante una cena y murió

Un trágico hecho conmocionó a la provincia de Santiago del Estero durante la madrugada de este domingo después de que un bebé de un año y tres meses se atragantara con un pedazo de carne y muriera. Todo ocurrió en la localidad de La Banda, donde, pese a los esfuerzos, el pequeño no pudo sobrevivir.

Según informó la policía local, la familia del menor se encontraba en una cena cuando advirtieron que no podía respirar. Rápidamente, fue llevado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CISB), donde ingresó pasadas las 23 en los brazos de su mamá. La mujer de 45 años explicó que el niño se había atragantado con restos de carne.

El episodio ocurrió en el barrio Palermo de La Banda. Según el parte policial, al notar que el bebé no reaccionaba, la madre lo trasladó de inmediato al nosocomio. Una vez allí, el médico de turno, el doctor Esperguín, evaluó al menor y, ante la gravedad del cuadro, se dispuso su inmediato traslado al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi). El pequeño fue llevado en estado cianótico e hipotónico, condición que indica una oxigenación insuficiente y una pérdida severa del tono muscular.

Ante la urgencia de la situación, efectivos policiales implementaron un operativo de emergencia para despejar el tránsito y facilitar el recorrido hasta el Cepsi. Pese a los esfuerzos del cuerpo médico, el menor falleció a las 0:30, según precisó el personal sanitario. Tras confirmarse el deceso, intervino la Justicia para determinar las circunstancias exactas del hecho. El médico de Policía, doctor Gómez, solicitó la realización de una autopsia con el objetivo de establecer las causas del fallecimiento.

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