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El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz

Durante los MTV Movie Awards de 2003, el rapero se acercó a la actriz entre bambalinas con una bebida en la mano para invitarla a su fiesta

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La grabación muestra al rapero acercándose entre bambalinas a Daveigh Chase, que tenía 12 años, para preguntarle si iría a la fiesta de después (Redes sociales)

Un video que muestra a Sean Diddy Combs invitando a la entonces niña de 12 años Daveigh Chase a una “fiesta posterior” volvió a circular en redes sociales tras la muerte de la actriz, ocurrida el 17 de junio en Los Ángeles a los 35 años.

La grabación, correspondiente a los premios MTV Movie Awards de 2003, exhibe al rapero —quien tenía 33 años en ese momento— acercándose a Chase entre bambalinas, con una bebida en la mano, para preguntarle: “¿Vas a venir a la fiesta de después esta noche?”

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La actriz asintió con la cabeza, y Combs respondió con una carcajada y un “¡Sí!”.

El encuentro entre ambos se había producido minutos antes, durante la ceremonia en vivo, cuando el músico y el actor Ashton Kutcher —entonces de 25 años— le entregaron a Chase el galardón al villano por su interpretación de Samara Morgan en la película de terror El Aro.

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El video en que Diddy invitó a una fiesta a Daveigh Chase cuando tenía 12 años vuelve a circular tras la muerte de la actriz
El video de Sean "Diddy" Combs invitando a Daveigh Chase a una fiesta posterior en los MTV Movie Awards de 2003 volvió a circular tras la muerte de la actriz en Los Ángeles (Shutterstock/Captura de video)

Al subir al escenario a recoger el premio, Kutcher le susurró que lo estaba “haciendo muy bien” mientras le daba palmaditas en los brazos, y Diddy la animó a “tomarse su tiempo” en el podio.

Cuando el rapero le hizo la invitación a la fiesta, Kutcher estaba presente, pero se limitó a reírse del gesto.

El video resurgió en el contexto de la muerte de Daveigh Chase y se inscribe en la larga lista de acusaciones que pesan sobre Sean Combs, quien ha sido señalado por conducta sexual indebida hacia otras personas.

Chase había recibido minutos antes el premio al villano por "El Aro" de manos de Diddy y Ashton Kutcher durante la ceremonia en vivo (REUTERS/Fred Prouser)
Chase había recibido minutos antes el premio al villano por "El Aro" de manos de Diddy y Ashton Kutcher durante la ceremonia en vivo (REUTERS/Fred Prouser)

En julio de 2025, el fundador de Bad Boy Records fue declarado culpable de dos cargos por transporte con fines de prostitución y, tres meses después, fue sentenciado a 50 meses de prisión federal, aunque su condena ha sido reducida en varias ocasiones.

Fue absuelto de los cargos más graves: dos por tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción, y uno por conspiración criminal.

La conducta de Ashton Kutcher también fue objeto de cuestionamientos: realizó comentarios sexuales sobre celebridades menores de edad como Hilary Duff y las gemelas Olsen, y en otra ocasión elogió a Danny Masterson como un “modelo a seguir”.

Murió Daveigh Chase, actriz de Samara en "El aro"
La muerte de Daveigh Chase fue atribuida por el forense del condado de Los Ángeles al SIDA, con consumo crónico de múltiples sustancias como causa secundaria (Captura de video)

La causa oficial de la muerte de Daveigh Chase

Daveigh Chase falleció el 17 de junio en Los Ángeles, donde vivía en situación de calle en el barrio conocido como Skid Row. Tenía 35 años y padecía severa desnutrición al momento de su muerte.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fue el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Como causa secundaria, el informe registró el consumo crónico de múltiples sustancias.

Días antes de que se diera a conocer el dictamen oficial, Roy Hernandez, pareja de la actriz, había ofrecido una versión preliminar en declaraciones al portal TMZ, en la que indicó que Chase había contraído meningitis y presentaba sepsis.

Hernandez también publicó un mensaje en una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, donde describió la trayectoria personal de la actriz.

“Tras una infancia difícil y una dolorosa ruptura con su familia, Daveigh sufrió acoso escolar y luchó por encontrar seguridad y felicidad en el centro de Los Ángeles. Cuando nos conocimos, le prometí protegerla y darle el amor y el consuelo que merecía. Juntos, encontramos momentos de felicidad y esperanza”, escribió.

La artista vivía en situación de calle en Skid Row y, según el informe oficial, padecía desnutrición severa al momento de su muerte a los 35 años (Reuters)
La artista vivía en situación de calle en Skid Row y, según el informe oficial, padecía desnutrición severa al momento de su muerte a los 35 años (Reuters)

El padre de la actriz, John David Schwallier, declaró al diario The New York Times que su hija había vivido en la calle y enfrentó problemas de consumo de drogas desde los 13 años, y que no mantenía contacto con ella desde hacía varios años.

Chase alcanzó reconocimiento internacional en 2002 al dar voz a Lilo Pelekai en la película animada de Disney Lilo & Stitch e interpretar a Samara Morgan en El Aro.

También participó en Donnie Darko, junto a Jake Gyllenhaal, y formó parte del elenco de la serie de HBO Big Love.

Su actividad en la actuación se redujo progresivamente a partir de 2016, y en años posteriores su nombre apareció en reportes vinculados a procesos legales por cargos de posesión de sustancias controladas y viaje en un vehículo reportado como robado.

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