La fecha de liberación de Sean “Diddy” Combs se adelanta por tercera vez

Sean Combs obtiene nueva reducción de condena y adelanta su salida de prisión. (Jordan Strauss/Invision/AP)

Sean “Diddy” Combs será liberado de una prisión federal antes de lo previsto, luego de una nueva modificación en la fecha estimada para el término de su condena.

De acuerdo con registros del sistema penitenciario federal de Estados Unidos, el , artista, de 56 años, saldrá del Centro Correccional Federal (FCI) Fort Dix, en Nueva Jersey, el 23 de febrero de 2028.

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La nueva fecha representa un adelanto de casi dos meses respecto a la proyección anterior. Inicialmente, tras su condena en julio de 2025 por dos cargos de transporte con fines de prostitución, la liberación estaba prevista para el 8 de mayo de 2028.

Durante el cumplimiento de la sentencia, la fecha de salida ha sido modificada en varias ocasiones. En un primer momento, fue extendida hasta el 4 de junio de 2028 en medio de reportes sobre presuntas infracciones a las normas penitenciarias.

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La salida de prisión de Sean “Diddy” Combs ha sido modificada en tres ocasiones. (REUTERS/Andrew Kelly)

Posteriormente, se adelantó al 25 de abril de 2028 y más tarde al 15 de abril de ese mismo año. La modificación más reciente establece ahora el 23 de febrero de 2028 como fecha estimada de liberación.

Según informó USA Today, la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) no ofreció detalles específicos sobre las razones de este nuevo ajuste. En una declaración, el organismo señaló que no comenta sobre las condiciones de confinamiento ni sobre los planes de liberación de personas privadas de libertad.

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No obstante, la dependencia indicó que los internos pueden acceder a reducciones de condena mediante diversos mecanismos contemplados por la legislación federal.

Entre ellos se encuentran los créditos por buena conducta, la participación en programas y actividades aprobadas, así como el reconocimiento del tiempo cumplido antes de la sentencia.

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El comportamiento de Sean “Diddy” Combs en la cárcel pudo ayudar a reducir su condena. (EFE/NINA PROMMER)

Algunas de estas disposiciones forman parte de la denominada First Step Act, una ley orientada a la rehabilitación de personas condenadas en el sistema federal.

Antes de ser trasladado a FCI Fort Dix, Sean “Diddy” Combs permaneció recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El cambio de institución fue solicitado por su equipo jurídico.

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En una presentación judicial realizada en octubre del año pasado, su abogada Teny Geragos argumentó que el traslado permitiría abordar cuestiones relacionadas con el abuso de sustancias, facilitar las visitas familiares y favorecer los esfuerzos de rehabilitación.

Previo a la imposición de la sentencia, el rapero envió una carta al juez del caso en la que afirmó que se encontraba sobrio por primera vez en 25 años. También indicó que asistía a terapia y que había iniciado un programa de mentoría para otros internos.

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Sean “Diddy” Combs le pidió piedad a un juez bajo el argumento de llevar 25 años sobrio y estar en terapia. (Mark Von Holden/Invision/AP)

Durante su estancia en prisión surgieron reportes sobre un supuesto consumo de alcohol elaborado de manera artesanal y sobre la realización de una llamada telefónica no autorizada.

Diversos medios informaron que presuntamente había ingerido una bebida fermentada preparada con refresco, azúcar y manzanas. Sin embargo, representantes del artista rechazaron dichas versiones y aseguraron que no había infringido las normas penitenciarias.

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Respecto a la llamada, los informes señalaron que Combs habría participado en una comunicación en la que una tercera persona fue incorporada a la conversación, una práctica restringida por la Oficina Federal de Prisiones.

Las regulaciones limitan las llamadas a personas previamente autorizadas y prohíben la inclusión de participantes adicionales.

La defensa sostuvo que la comunicación estaba relacionada con asuntos legales. Según esta versión, Sean “Diddy” Combs hablaba con su abogado, quien habría incorporado a un responsable de comunicaciones jurídicas para revisar una declaración destinada a un medio de comunicación.

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Los abogados de Sean “Diddy” Combs argumentaron que el rapero tenía permiso para realizar una llamada. (AP/Kathy Willens)

Paralelamente, los abogados del empresario continúan apelando la condena. Documentos judiciales citados por CNN indican que la defensa cuestiona la aplicación de la Ley Mann al caso.

Los abogados sostienen que los encuentros conocidos como “Freak-Offs”, que fueron parte de los elementos considerados durante el proceso, no deberían encuadrarse dentro de los supuestos contemplados por dicha legislación.

Durante el juicio federal, los fiscales describieron esos encuentros como eventos sexuales organizados en los que, según la acusación, se consumían drogas y que podían extenderse durante varios días. Combs también enfrentó cargos por tráfico sexual y conspiración para extorsión, aunque fue absuelto de esas acusaciones.