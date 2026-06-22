Entretenimiento

Dos días, un piano y una dolorosa ruptura: así nació “Someone Like You”, la canción de Adele que definió una generación

La colaboración entre Dan Wilson y Rick Rubin produjo una balada que le permitió a la artista aceptarse a sí misma tras la decepción sentimental más intensa de su vida

Guardar
Google icon
Adele transformó el dolor de una ruptura amorosa en el éxito mundial 'Someone Like You', consolidando su carrera musical

En enero de 2011, Adele presentó al mundo una balada que resonaría en los corazones de millones. Someone Like You nació en un pequeño estudio de Hollywood, donde la artista británica, acompañada únicamente por un piano y sus propias vivencias, logró traducir el dolor de una ruptura en una canción directa y sincera.

La pieza no tardó en escalar a la cima de los rankings internacionales, convirtiéndose en el himno que marcó un antes y un después en la carrera de Adele y en la vida emocional de muchos oyentes.

PUBLICIDAD

El proceso de creación comenzó cuando Adele decidió canalizar su experiencia personal tras una ruptura amorosa. Junto al compositor Dan Wilson, compusieron la canción en dos días en un ambiente íntimo, acompañados solo por un piano en el estudio. El resultado fue una balada directa y sincera que expone el dolor y la vulnerabilidad de quien no logra superar un amor perdido.

Adele
La grabación íntima de 'Someone Like You' en un estudio de Hollywood marcó un antes y un después en la música de desamor (REUTERS/Lucy Nicholson)

La letra presenta la historia de una mujer que confronta a su expareja, quien ya rehízo su vida, mientras ella aún no puede olvidar. La cantante señaló en distintas entrevistas que buscaba expresar honestamente sus emociones, lo que derivó en un tema profundamente personal y universal.

PUBLICIDAD

Un origen marcado por el misterio y la autenticidad artística

De acuerdo con American Songwriter, el ambiente de la sesión fue propicio para la creatividad. Rick Rubin sugirió la colaboración, unido a la presencia de un piano Yamaha que ayudó a definir el sonido.

Dan Wilson explicó que Adele trajo a la reunión la melodía y fragmentos de la letra, y juntos completaron el esquema musical y la armonía. Su prioridad era mantener la simplicidad y emotividad original, evitando arreglos que pudieran restarle fuerza a la interpretación vocal.

Foto de archivo de la cantante británica Adele
La colaboración entre Adele y Dan Wilson priorizó la simplicidad y la emotividad, logrando una balada sincera y universal EFE/EPA/VICKIE FLORES

Durante el segundo día de grabación, Adele padecía un resfriado, lo que otorgó a su voz un matiz áspero y desolado. Wilson propuso regrabar el último estribillo para capturar al máximo ese estado emocional. El resultado fue una toma desgarradora que se mantuvo en la versión final.

Según la propia Adele, compartir la maqueta con su madre provocó lágrimas instantáneamente, lo que anticipó el impacto emocional de la canción.

La inspiración directa de “Someone Like You” provino de la ruptura más significativa de Adele, quien mantuvo una relación intensa entre 2008 y 2009. De acuerdo con El País, la artista nunca reveló la identidad del destinatario de la canción, aunque se especuló sobre varios nombres. En una entrevista, Adele declaró que necesitaba escribir la canción para poder pasar página y aceptarse a sí misma tras la decepción sentimental.

Adele - Las Vegas
El resfriado de Adele durante la grabación aportó un matiz único y desgarrador a la interpretación vocal de la canción (Créditos: Instagram/@adele)

El sencillo se convirtió en una de las canciones de desamor más reconocidas del siglo XXI. Parte de su alcance se atribuye a la autenticidad de la interpretación y a la capacidad de sus compositores para transmitir una emoción universal. La decisión de lanzar la versión demo, sin grandes añadidos orquestales, resultó fundamental para preservar la intimidad de la grabación.

Según un estudio citado por The Wall Street Journal, “Someone Like You” provoca reacciones intensas debido a la combinación de la melodía, la letra y la voz de Adele. El uso de ciertos elementos musicales conocidos como apoyaturas genera tensión y desemboca en explosiones emocionales. Investigaciones lideradas por Robert Zatorre, de la Universidad McGill, demostraron que escuchar canciones tristes y potentes como esta libera dopamina, lo que genera placer y motiva su repetida reproducción.

Adele
La letra de 'Someone Like You' refleja la vulnerabilidad y honestidad de quien enfrenta la superación de un amor perdido (Créditos: Instagram/Adele)

La canción recibió elogios de la crítica y se instaló de inmediato en el imaginario colectivo, asociada a escenarios de tristeza y superación. La interpretación en vivo de Adele en la entrega de los premios BRIT 2011 acentuó el impacto mediático del tema e impulsó su éxito internacional. El público y expertos destacaron la honestidad y madurez vocal de la artista, quien tenía 22 años al momento de grabar el disco.

Con el paso del tiempo, Adele consolidó su carrera musical a través de nuevas producciones, aunque “Someone Like You” sigue ocupando un lugar especial para la artista y su audiencia. De acuerdo con American Songwriter, tanto fans como colegas expresaron que la sensibilidad del tema les hizo llorar, independientemente de conocer personalmente a Adele o no. Esto se atribuye a la universalidad de la emoción plasmada en la canción.

Actualmente, la cantante continúa trabajando en su música y mantiene un perfil reservado en cuanto a los detalles de su vida privada. Sin embargo, cada vez que adelanta un nuevo proyecto, el interés del público se renueva ante la posibilidad de escuchar otra confesión artística de la misma magnitud emocional. La historia de “Someone Like You” demuestra cómo una experiencia íntima puede transformarse en un fenómeno global que trasciende generaciones y fronteras.

Temas Relacionados

AdeleSomeone like youMúsicaDesamorNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Clive Davis, figura clave detrás de estrellas como Whitney Houston y Alicia Keys

El ejecutivo falleció en Nueva York tras una trayectoria de más de cinco décadas en la industria musical

Murió Clive Davis, figura clave detrás de estrellas como Whitney Houston y Alicia Keys

‘House Of The Dragon’: el primer episodio de la tercera temporada establece un récord de puntuación en IMDb

El capítulo inaugural de la tercera entrega presenta la Batalla del Gullet donde se presenta una pelea marítima entre facciones

‘House Of The Dragon’: el primer episodio de la tercera temporada establece un récord de puntuación en IMDb

Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Ewan Mitchell y Olivia Cooke describieron su experiencia al filmar el momento más impactante del primer episodio

Los actores de ‘House of the Dragon’ reaccionaron a la escena más perturbadora de la temporada 3: “Hace que quieras vomitar”

Madonna explica el naufragio de su película autobiográfica: “Quizás simplemente no creyeron en mí”

La cantante explicó que el proyecto con Universal Studios se frenó por choques sobre los costos y el elenco

Madonna explica el naufragio de su película autobiográfica: “Quizás simplemente no creyeron en mí”

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

El actor de “Breaking Bad” recitó la Shahada en una mezquita y compartió una oración

Giancarlo Esposito se convirtió al islam tras filmar en Arabia Saudita: “La devoción lo es todo”

DEPORTES

Los compañeros de Messi se sacaron el sombrero ante la brillante actuación del capitán contra Austria: “’El solo está en la cima”

Los compañeros de Messi se sacaron el sombrero ante la brillante actuación del capitán contra Austria: “’El solo está en la cima”

La mente prodigiosa de Messi le alcanza a una Argentina diferente a la del Mundial pasado

“Leyenda”, “imparable” y “actuación histórica”: así reflejaron los medios del mundo el show de Messi en el triunfo de Argentina

La palabra de Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria: del enojo por el penal errado al “pasito a pasito” de la ilusión

Los elogios de Scaloni a Messi tras su actuación contra Austria: cuáles son los puntos altos de la Selección en el Mundial

TELESHOW

De un blooper viral a un nuevo hit: la historia de “Bombón argentino” y la vigencia de Los Palmeras

De un blooper viral a un nuevo hit: la historia de “Bombón argentino” y la vigencia de Los Palmeras

Los famosos celebraron el triunfo de Argentina sobre Austria y el nuevo récord de Lionel Messi en los Mundiales

El Chino Darín posó junto a su hijo Dante y causó furor: la reacción de Úrsula Corberó

Zaira Nara, Pampita y Maxi López vivieron la previa del partido de Argentina junto a los hinchas en Dallas

Guido Süller contó que se operó la nariz por pedido de Ricardo Fort: “Quedé como un perro pekinés”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

Panamá es el primer país de América en firmar el Blue Planet Climate Agreement

Sistema de videovigilancia permitió la captura de un hombre tras robar $3,000 de un vehículo estacionado en San Salvador

Una amistad, un fraude de 34.000 dólares y un disparo en la cabeza: el asesinato de una investigadora privada que sacudió a Pensacola

Las lluvias dañan caminos y puentes en el Caribe Norte de Nicaragua

Honduras llevará a la OEA propuesta basada en democracia, seguridad y fortalecimiento del multilateralismo