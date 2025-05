La vida de Adele: de un padre ausente y relaciones tóxicas al agente de estrellas de la NBA que la conquistó

10 de febrero de 2025; Los Ángeles, California, EE. UU.; La cantante Adele y su novio Rich Paul en un partido entre Los Ángeles Lakers y los Utah Jazz en el Crypto.com Arena. Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

La música fue para Adele un refugio emocional en su vida, que comenzó marcada por la inestabilidad provocada por un padre ausente. Desde los primeros años, la figura paterna tuvo una presencia intermitente, a menudo traumática. En más de una ocasión, Mark Evans se presentó ebrio para llevarse a la pequeña Adele al zoológico. La relación entre ambos fue distante durante décadas y solo en la antesala de su muerte por un cáncer de hígado a los 57 años, la cantante decidió acompañarlo. Una despedida que pareció más compasiva que reconciliadora. El vínculo se había quebrado definitivamente años antes, cuando su padre vendió una historia íntima de ella a la prensa en el punto más alto de su carrera.

Adele Laurie Blue Adkins nació el 5 de mayo de 1988 en el barrio de Tottenham, al norte de Londres. Su madre, Penny Susan Adkins, quedó embarazada cuando estaba por ingresar a la universidad y tomó la decisión de tenerla, pese a las dificultades que eso implicaba. Su padre, un mecánico de barcos galés con problemas de alcoholismo, abandonó a la familia poco después del nacimiento. “Mi padre no estaba realmente cerca”, relató Adele en una entrevista con Hits Daily Double, y subrayó la diferencia: “Mi mamá nunca, nunca me recuerda que renunció a algo por mí”.

Su madre, también cantante y guitarrista amateur, abandonó sus aspiraciones artísticas para criarla y alimentar su sensibilidad musical. Aunque en palabras de la propia Adele no había herencia musical en su familia, su exposición temprana a una variedad de géneros fue esencial. Fue en el patio de la escuela, a los cuatro años, cuando descubrió por primera vez lo que sería su vocación: cantar. Lo hacía en las reuniones familiares, con una fuerza expresiva que ya dejaba adivinar que sería una cantante profesional.

Más adelante, durante la adolescencia, cuando le hacían bullying en la escuela por su sobrepeso, volvió a encontrar refugio en canciones. Las Spice Girls, Etta James que estaban siempre disponibles para darle momentos felices. “Ellas me hicieron lo que soy hoy”, confesó tiempo después.

La pequeña Adele en su habitación con los posters de las Spice Girls de fondo

Ese despertar musical tuvo un punto de inflexión cuando, a los 15, encontró una colección de discos antiguos en una tienda local. “Cuando escuché a Etta James y Ella Fitzgerald... fue como un despertar”, dijo a The Telegraph. Esa voz que luego hipnotizaría al mundo empezó ahí, en el cuerpo de una adolescente discriminada, curiosa y autodidacta.

De un aula en Londres a los charts

Cuando Penny Adkins advirtió que su hija no encajaba en los esquemas académicos tradicionales, tomó una decisión determinante: inscribirla en la BRIT School for Performing Arts & Technology. En esas mismas aulas había pasado Amy Winehouse, y ese ambiente sin uniformes ni protocolos fue ideal para que Adele desplegara lo que estaba latente: una voz moldeada en base a discos de los años 40. En paralelo a las clases, grabó un demo de tres canciones como parte de un proyecto escolar.

Sin preverlo, un compañero subió ese material a su perfil de MySpace. Era 2006. Las plataformas digitales eran todavía un desierto, pero ese clic improvisado encendió la chispa. El productor Richard Russell, de XL Recordings, escuchó la demo y quedó deslumbrado. En noviembre de ese mismo año, apenas cuatro meses después de terminar la escuela, Adele firmó su primer contrato discográfico.

En 2007, con 19 años recién cumplidos, lanzó su primer álbum, titulado 19. El nombre marcaría el inicio de una costumbre en su carrera, bautizar cada disco con la edad que tenía al componerlo. Aquel debut fue un éxito inmediato en Reino Unido y Estados Unidos. Las críticas elogiosas fueron unánimes, las ventas se multiplicaban y su voz —profunda, melancólica, inconfundible— ofrecía un viaje en el tiempo. Chuck Taylor vaticinó en Billboard “Adele realmente tiene potencial para convertirse en una de las artistas internacionales más respetadas e inspiradoras de su generación”.

Vínculos tóxicos, alcohol y ansiedad

El éxito llegó de golpe y no trajo consigo un manual de instrucciones. Mientras 19 la consagraba como una de las nuevas voces más poderosas del mundo, Adele empezaba a perder el control en su vida personal. En 2008, justo antes de iniciar su primera gira internacional —An Evening with Adele—, conoció a un hombre que la arrastró a una dinámica que ella misma definiría después como insana.

En lugar de salir a recorrer escenarios y capitalizar su creciente fama, Adele canceló todo. En una entrevista con la revista Nylon, explicó la decisión sin rodeos: “Estaba tomando demasiado alcohol y esa fue la base de mi relación con ese chico. No podía estar sin él y sin pensarlo dos veces, me bajé de todo. Fui muy desagradecida con mi público”.

La relación era solo el primer episodio de un patrón que se repetiría. Adele buscaba construir una familia como la que nunca tuvo, pero una y otra vez se encontraba atrapada en relaciones tóxicas. El alcohol, la ansiedad y el pánico escénico se volvieron elementos habituales. “Me pongo tan nerviosa en el escenario que no puedo evitar hablar”, confesó. Para calmarse, empezó a beber antes de cada show. “Tomo. Soy una gran bebedora. Me gusta todo”, dijo en una entrevista.

Retrato de Adele de 2016 (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

Con el tiempo, esa costumbre se volvió adicción. Su vínculo con la fama —y consigo misma— pendía de un hilo.

La batalla con la imagen

Adele nunca encajó en los moldes hegemónicos de la industria musical, donde la imagen pesa tanto como el talento. Y eso no pasó inadvertido. Desde el inicio de su carrera, la conversación pública giró en torno a su cuerpo. El momento más violento llegó en 2009, cuando su canción Chasing Pavements la consagró en los premios Grammy. Mientras se llevaba los galardones más codiciados, los diseñadores hablaban de otra cosa: su peso.

Karl Lagerfeld (1933-2019), el excéntrico diseñador de Chanel, la calificó como “la sensación del momento” pero deslizó: “Está un poco excedida en peso, pero tiene una cara preciosa y una voz divina”. La respuesta de Adele fue inmediata: “Nunca quise verme como las modelos de las revistas. Represento a una mayoría de mujeres que no encajan en esos parámetros y estoy muy orgullosa de eso”.

La cantante defendió su cuerpo más de una vez con frases tajantes. “Prefiero pesar una tonelada y hacer un álbum increíble que parecerme a Nicole Richie y hacer un álbum de mierda”, dijo en Hits Daily Double. Y cuando Anderson Cooper la entrevistó en 60 Minutes, fue aún más clara: “Incluso si tuviera un cuerpo de Sports Illustrated, todavía usaría ropa elegante”.

Adele comenzó a cantar en su infancia y construyó su voz con canciones de los años 40 (Reuters)

Paradójicamente, años más tarde, cuando decidió modificar su estilo de vida con una rutina de ejercicios y la llamada dieta Sirtfood, recibió nuevas críticas. Adelgazó 45 kilos y fue acusada de ceder ante las presiones de la industria. Ella respondió que lo hizo para sentirse sana, no para agradar. “Me encanta la comida y odio el ejercicio”, había dicho tiempo atrás.

Crisis vocal y cirugía en la cima del éxito

Apenas había empezado a conquistar el mundo cuando la voz que la distinguía comenzó a fallar. En octubre de 2011, Adele sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales durante una presentación en vivo en una radio francesa. Fue una alerta temprana de algo más grave: sus cuerdas estaban en peligro, y si seguía cantando, podría desgarrarlas definitivamente. Con solo 23 años y en el auge de su carrera, se enfrentó a una decisión límite.

Obedeciendo las advertencias médicas, interrumpió todas sus actividades y se sometió a una microcirugía en Boston, dirigida por el prestigioso cirujano Steven Zeitels. La operación fue delicada: se trataba de remover un pólipo que se había formado bajo el epitelio, la capa externa de la cuerda vocal. La recuperación exigió años de cuidados extremos.

Cuando volvió, lo hizo a lo grande. En febrero de 2012, solo tres meses después de la cirugía, se llevó seis premios Grammy. “Gracias al doctor Zeitels por devolverme la voz”, dijo en uno de sus discursos.

Pero la historia no terminó ahí. En 2017, durante su residencia en el estadio de Wembley —el cierre de una gira mundial con 123 fechas agotadas— volvió a tener dificultades. Tras el segundo concierto, confesó en una carta pública: “Tuve problemas vocales ambas noches. Sentía que constantemente tenía que aclararme la garganta”. Su médico le confirmó que las cuerdas estaban dañadas. Tuvo que cancelar los dos últimos shows.

Maternidad, culpa y depresión

En 2012, Adele fue madre por primera y única vez. Su hijo Angelo nació fruto de su relación con Simon Konecki, un empresario y filántropo británico con quien había encontrado cierta estabilidad emocional tras años de vínculos fallidos. Pero la maternidad alteró el difícil equilibrio logrado. Apenas nacido el bebé, comenzó a sufrir una fuerte depresión posparto, un cuadro que describió como una mezcla de culpa, angustia y desconexión.

Adele, Simone Konecki con su hijo ( Grosby )

La presión de ser madre y figura pública al mismo tiempo fue demoledora. “Después del nacimiento de Angelo tuve depresión posparto y ataques de pánico”, admitió. Los rumores de separación de la pareja llegaban en 2014, aunque ella misma los desmentía en su cuenta de Twitter: “Simon y yo seguimos muy juntos, no se crean todo lo que leen”, escribía. En 2016 contrajeron casamiento y tres años después, anunciaba el comunicado oficial del representante de Adele: “Adele y su pareja se han separado. Están comprometidos con la crianza conjunta y cariñosa de su hijo. Como siempre, piden que se respete su privacidad. No habrá más comentarios sobre este asunto”. El matrimonio duró casi una década y llegó a su fin porque se dieron cuenta de que se habían convertido en “más amigos que amantes”. El divorcio se resolvió en secreto, pero se sabe que implicó una pérdida millonaria para la cantante, ya que no habían firmado un acuerdo pre nupcial. Trascendió que la pareja se repartió una fortuna de 190 millones de dólares.

Simon Konecki, quien estudió en Eton, la escuela en la que se formaron la mayor parte de los miembros de la Casa Windsor, tenía una fortuna considerable, aunque más modesta que Adele.

Este proceso marcó el inicio de un repliegue total. Adele se alejó de los escenarios, de la vista de los paparazzis y los medios. Durante ese tiempo se concentró en recuperar su salud mental. La actividad física y la alimentación disciplinada fueron su nuevo refugio. Su transformación no fue solo estética: buscaba claridad, fuerza y alivio en un momento en el que —según ella— el dolor había vuelto a ser protagonista.

Adele, ganadora del premio a la mejor interpretación de pop solista por "Easy on Me", posa en la sala de prensa de la 65a entrega anual de los Grammy el 5 de febrero de 2023, en Los Ángeles (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

En 2021, tras años de oscuridad emocional y aislamiento, Adele conoció a Rich Paul, un agente de estrellas de la NBA como LeBron James. La relación comenzó de manera informal: se conocieron en una fiesta de cumpleaños, compartieron una pista de baile y, tiempo después, salieron a cenar. “Él dice que fue una reunión de negocios. Yo le dije, ‘¿una reunión de negocios sobre qué?’”, relató con humor en entrevista con Oprah Winfrey.

El vínculo fue creciendo lejos de los focos. Recién en agosto de 2024, durante un show en Múnich, Adele confirmó públicamente el compromiso, respondiendo a un fan que no podía aceptar una propuesta de matrimonio “porque ya se va a casar”, mientras mostraba un anillo de diamantes.

Adele y Rich Paul en 2022 (Kelley L Cox-USA TODAY Sports)

Lo que distingue esta relación de las anteriores es, según la propia cantante, su estado emocional: “Es la primera vez que me amo a mí misma y estoy abierta a amar y ser amada por otra persona”. Habló también de la madurez emocional que trajo este vínculo: “Ya no trato el amor como un juego”, dijo. La relación con Rich Paul no solo es estable, sino que ambos manifestaron el deseo de tener más hijos. Él, que ya tiene tres de una relación anterior, expresó que espera ser “un padre diferente, más paciente”.

Regreso a los escenarios

En noviembre de 2021, Adele regresó con 30, su cuarto álbum de estudio. El disco reflejaba su proceso de duelo y renacimiento, marcado por el divorcio, la terapia y la búsqueda de sentido. En paralelo, retomó el control sobre su imagen pública. Apareció con nuevos peinados, looks llamativos y una figura distinta. La transformación física fue notoria, pero ella dejó claro que no se trató de una concesión a la industria, sino de una búsqueda de bienestar personal.

En 2022 se instaló en Las Vegas para una serie de conciertos en el Coliseo del Caesars Palace. Allí ofreció 34 shows íntimos para cuatro mil personas cada uno. Fue también en ese escenario donde confesó al público que sufre de ciática y dolores crónicos de espalda. “Vengo arrastrando terribles dolores de espalda durante la mitad de mi vida, en parte al estrés y en parte a las malas posturas”, se lamentó.

El año último, en pleno concierto en Las Vegas la cantante anunció que se retiraría de los escenarios durante una larga temporada para “vivir la vida” que construyó y descansar. “Disfruté mucho de actuar durante casi tres años, que es el tiempo más largo que he estado en los escenarios y probablemente el más largo del que lo haré”, dijo. “No me van a ver durante un tiempo increíblemente largo”, anticipó la cantante. “Me pasé los últimos siete años construyendo una nueva vida para mí y ahora quiero vivirla”, aseguró.