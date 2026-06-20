Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

Tiburón cambió la industria del cine desde su estreno en 1975 y consolidó el verano como la gran temporada de taquilla en Hollywood

La noche del 20 de junio de 1975, el público se encontró con unos gigantescos dientes que coparon la pantalla y se convirtieron en el mayor temor de miles en todo el planeta tras el estreno de Tiburón, dirigida por el joven Steven Spielberg. Medio siglo después, la película mantiene su impacto en los récords de taquilla, en la memoria colectiva y en la forma en que la industria cinematográfica entiende el miedo, el espectáculo y el éxito comercial.

Según informó Cinephilia & Beyond, el fenómeno transformó la experiencia de ir al cine e instaló el verano como la temporada de los grandes estrenos.

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Cómo Tiburón cambió Hollywood

Cuando Tiburón llegó a las salas, los estudios de Hollywood no imaginaban que la historia de un gran tiburón blanco acechando las playas de Amity Island marcaría un antes y un después. Con una recaudación que superó los USD 470 millones a nivel mundial, la cinta superó todas las expectativas comerciales y convirtió a Spielberg en una figura central del séptimo arte, tal como destacó NBCUniversal.

La película de Steven Spielberg recaudó más de USD 470 millones y se convirtió en un fenómeno de taquilla mundial

El estreno simultáneo en más de 400 salas y la campaña publicitaria masiva impulsaron un fenómeno de taquilla. De acuerdo con el diario británico The Guardian, la película fue la primera en superar los USD 100 millones en alquileres de taquilla y transformó la manera en que los estudios planificaban sus lanzamientos, consolidando el concepto de blockbuster veraniego.

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Cómo construyó el miedo en pantalla

Uno de los elementos que convirtió a Tiburón en una referencia del cine fue su capacidad para infundir un temor en el público. La música, compuesta por John Williams, se convirtió en un símbolo universal del suspense.

El tema de dos notas (“dun dun, dun dun”) se asocia de manera inmediata con la amenaza inminente, y su eficacia fue reconocida con un Premio Oscar, un Grammy y un Globo de Oro, según reseñó NBCUniversal. El propio Spielberg se refirió alguna vez a la partitura de Williams como “la mitad del éxito de la película”.

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Tiburón instaló el modelo de estreno masivo en más de 400 salas y de campaña publicitaria intensiva que definió al blockbuster veraniego (Cortesía: Universal Studios Licensing LLC)

La decisión de mostrar poco al tiburón, motivada por fallas técnicas, obligó a Spielberg a recurrir a la sugestión, la edición y la música para construir la tensión. The Daily Jaws subraya que esa limitación técnica resultó en un caso de narrativa visual y sonora, influyendo en generaciones de cineastas que comprendieron el poder de lo insinuado frente a lo explícito.

El fenómeno cultural y sus consecuencias

El pánico a los tiburones que desató la cinta tuvo efectos inmediatos y duraderos. Según Cinephilia & Beyond, durante el verano de 1975 disminuyó la afluencia de turistas a las playas estadounidenses y aumentaron los reportes de supuestos avistamientos de tiburones. Además, la película contribuyó al descenso de estas especies, ya que incentivó la caza indiscriminada, un efecto lamentado posteriormente por el propio autor de la novela original, Peter Benchley.

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Incluso, Spielberg se sumó públicamente a ese lamento. En una entrevista con la BBC en diciembre de 2022, el director reconoció que el impacto de la película sobre la especie es algo que lo persigue hasta hoy: “Los tiburones están de alguna manera enojados conmigo por la fiebre de los pescadores deportivos que ocurrió después de 1975”. Y fue más lejos: “Verdaderamente, y hasta el día de hoy, lamento la devastación de la población de tiburones a causa del libro y la película. Realmente, de verdad lo lamento”.

La música de John Williams convirtió a Tiburón en una referencia del suspense y fue clave en la construcción del miedo en pantalla (Cortesía: Universal Studios Licensing LLC)

En paralelo, la cinta desencadenó un interés mayor en la biología marina y la conservación, dando lugar a debates públicos sobre la protección de los tiburones. The Guardian señala que la narrativa de “monstruo marino” fue tan poderosa que impactó la percepción social de estos animales durante décadas.

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Rostros y anécdotas detrás del rodaje

Roy Scheider, Richard Dreyfuss y Robert Shaw encarnaron al jefe Brody, el oceanógrafo Hooper y el cazador Quint, respectivamente. La dinámica entre los actores en el rodaje fue compleja, con tensiones notorias, especialmente entre Dreyfuss y Shaw, como ha documentado Cinephilia & Beyond.

La famosa frase “You’re gonna need a bigger boat” (“Vas a necesitar un bote más grande”), improvisada por Scheider, se instaló entre las más citadas de la historia del cine, según Britannica.

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Las fallas del tiburón mecánico llevaron a Spielberg a mostrar menos al animal y a reforzar la tensión con sugestión, edición y sonido

El rodaje estuvo plagado de dificultades técnicas y logísticas, incluyendo el infame tiburón mecánico, apodado Bruce, que fallaba constantemente. Spielberg, de 26 años, enfrentó retrasos, reescrituras y presiones del estudio. La capacidad del director para sobreponerse a los obstáculos y transformar los contratiempos en recursos narrativos ha sido reconocida por medios especializados como The Daily Jaws.

El nacimiento del blockbuster

La influencia de Tiburón alcanzó la estrategia comercial de Hollywood. El éxito de la película estableció la estrategia de estrenos masivos y campañas publicitarias intensivas como norma en la industria.

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Según NBCUniversal, los estudios comenzaron a reservar el verano para sus producciones de mayor presupuesto, desplazando a los filmes de autor y cambiando la relación de poder en Hollywood.

Cintas como Star Wars, Jurassic Park y las franquicias de superhéroes replicaron el modelo inaugurado por Tiburón, consolidando el blockbuster como el motor económico del cine popular.

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La huella cultural de Tiburón

El legado de Tiburón se extendió a sagas como Star Wars y Jurassic Park y mantiene a la película como una referencia del cine popular

La huella de Tiburón permanece en la cultura popular. Además de sus secuelas y numerosas imitaciones en el género de terror, el filme inspiró parodias, homenajes y atracciones en parques temáticos, como la popular experiencia en Universal Studios Hollywood.

La película fue incorporada al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos en 2001 y figura entre las cien mejores películas estadounidenses, según el American Film Institute, institución cinematográfica estadounidense.

A 51 años de su estreno, Tiburón sigue siendo una referencia en cualquier discusión sobre cine, miedo y espectáculo. Como resumió el director Robert Zemeckis en declaraciones recogidas por US News: “Revolucionó el lenguaje del cine”.