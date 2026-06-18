Olivia Wilde habla del impacto psicológico de haber sido “la mujer más sexy” en Maxim: “Me tomó años entenderlo”

La actriz explicó que la noticia del ranking le generó una reacción ambivalente desde el primer momento en que su equipo se la comunicó.(Composición/REUTERS/Maxim)

En 2009, Olivia Wilde tenía 25 años y su carrera iba en ascenso gracias a su papel en la serie House como la doctora Remy Hadley. Ese mismo año, la actriz causó sensación en los medios tras posar en una reveladora sesión de fotos como “la mujer más sensual del año” en la revista masculina Maxim. Casi dos décadas después, la actriz y directora recuerda ese episodio con una mirada crítica.

El 17 de junio, en un episodio del podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, Wilde relató que hubo sentimientos encontrados cuando le anunciaron que la polémica revista le había dado el primer puesto de su ranking anual para “las mujeres más atractivas del mundo”.

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“Recuerdo que mi publicista me llamó y me dijo: ‘Eres la número uno, ¿quieres aceptarlo?’ Recuerdo haber pensado: entiendo que esto es lo más jodido del mundo, pero la parte de mí que nunca encajó en la secundaria, la chica que jamás sintió que cumplía con esos estándares de belleza, que se sentía torpe y fuera de lugar en todos los sentidos, sé que esa parte de mí pensó: ¿en serio? ¿Me quieren a mí?”, declaró.

Wilde reconoció que, pese a que el título podía leerse como un logro profesional, también abrió una tensión interna relacionada con la autoestima y la forma en que la industria evalúa a las actrices.

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La actriz fue elegida número uno del ranking Hot 100 de Maxim (Créditos: Maxim.com)

La actriz explicó que ser situada en la cima de una lista basada en la apariencia física puede tener efectos contradictorios. En sus palabras, “es algo peligroso que de repente te digan que ahora eres buena” y que “tu valor depende por completo de nuestra definición caprichosa y subjetiva de la belleza”.

“Me tomó muchos años entender y desentrañar los sentimientos de validación asociados a ese logro”, señaló en el podcast.

Sin embargo, la estrella irlandoestadounidense no negó haber ganado beneficios de aquella sesión que incluyó fotos en topless. “Conseguí un papel tras otro gracias a eso. Me abrió puertas en los castings. Tienes que asumir la responsabilidad de tu participación en esa auto-objetificación”, afirmó.

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La verdad del video viral en San Francisco

Wilde afirmó que decidió tomar con humor las reacciones negativas por un video viral. (Captura de video. Instagram)

El episodio de Call Her Daddy incluyó también la reacción de Wilde a una polémica reciente. En abril de este año, un video grabado durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Francisco circuló de forma masiva en redes sociales. Las imágenes generaron especulaciones sobre su apariencia “demacrada” e incluso comparaciones con Gollum, el personaje de El Señor de los Anillos.

La actriz explicó que no esperaba que el video tuviera tanta difusión, pero cuando comenzó a circular masivamente decidió relativizar la situación. “Tienes que reírte de toda esta mierda”, dijo sobre la ola de comentarios.

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La actriz ya había respondido al aluvión de críticas a través de un video en Instagram, antes del episodio del podcast. “Escuchen, eso es un lente ojo de pez. Y admito: ¿ese es mi mejor ángulo? ¿Fue ese mi mejor look? No. No, es impactante. Es una imagen impactante”, declaró. Y añadió: “No sé por qué estaba tan cerca de la cámara. No tenía que estarlo. Eso no es la realidad”.