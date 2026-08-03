Rosario: trepó a un poste para robar cables, cayó al suelo y terminó internado con múltiples fracturas

El poste de madera, visiblemente deteriorado, cayó sobre el estacionamiento del complejo Fonavi y el cableado siguió con electricidad activa durante la mañana (Foto: La Capital)

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Un hombre trepó a un poste de Telecom en el barrio 7 de Septiembre de Rosario para robar cables y cayó desde lo alto junto a la columna, que también se desplomó. El incidente ocurrió pasadas las 4 de la madrugada del lunes y el sospechoso terminó con fractura de mandíbula, traumatismo de cráneo y fractura expuesta en la pierna izquierda.

El hecho tuvo lugar en Ayala Gauna al 7800, frente al complejo Fonavi y a metros de la escuela secundaria N.º 1.275 “Fray Luis Beltrán”. La columna de madera, que según los vecinos del barrio estaba visiblemente deteriorada, quedó tendida sobre el estacionamiento del complejo tras el derrumbe. Durante la mañana, el cableado seguía con electricidad activa, lo que llevó a los residentes a aguardar la llegada de las autoridades para cercar el área.

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El SIES trasladó al sospechoso —cuya identidad no fue establecida— en ambulancia. Los médicos determinaron que sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento ya recuperada al momento de la atención, fractura de mandíbula y fractura expuesta en la pierna izquierda. Según informó Rosario3, el hombre se encontraba fuera de peligro.

Los vecinos del barrio fueron quienes alertaron a los medios sobre el episodio y aprovecharon para reclamar la remoción del poste caído. “Es urgente, enfrente está la escuela y los chicos salen al mediodía. Es un peligro que esté así”, dijo una vecina al canal Cada Día (El Tres). Otra residente que se acercó al móvil relató: “Fue como a las 4 de la mañana. Pensé que era porque se llevaban un contenedor de la basura, que a veces ocurre. Luz tenemos, no me fijé si teníamos internet”.

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La caída del poste no provocó daños en la vía pública ni la interrupción de servicios en el momento del incidente. Con todo, la presencia del cableado energizado sobre el suelo mantuvo en alerta a los residentes de la zona durante las horas siguientes.

Dos hombres fueron aplastados por un poste de luz en Monte Castro mientras podaban árboles

El poste cayó sobre los dos hombres en la calle Arregui al 3900, entre Joaquín V. González y Bahía Blanca, durante tareas de poda en el barrio porteño

Dos hombres que realizaban tareas de poda en el barrio porteño de Monte Castro terminaron atendidos por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) tras el derrumbe de un poste de luz que cayó sobre ellos. Uno de los trabajadores presenta una fractura expuesta en un miembro inferior; el otro, un traumatismo craneoencefálico con sangrado.

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El hecho se registró hace 10 días en la calle Arregui al 3900, entre las calles Joaquín V. González y Bahía Blanca, según confirmó la agencia Noticias Argentinas. El operativo de emergencia obligó a cortar el tránsito en la zona durante algunas horas.

El personal del SAME llegó al lugar y atendió a los dos hombres in situ. El primero de los heridos fue evaluado por una posible fractura expuesta en el miembro inferior, una lesión que suele requerir atención inmediata para evitar complicaciones.

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El segundo presentó un traumatismo craneoencefálico con sangrado activo, condición que los equipos médicos trataron sobre el terreno.

El corte de tránsito en la zona afectada se extendió por varias horas mientras las autoridades trabajaron en el lugar. La interrupción de la circulación vehicular fue parte del operativo de contención que las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias desplegaron en la zona de Monte Castro, uno de los barrios del oeste de la Ciudad de Buenos Aires.

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En ese sentido, fuentes consultadas por la agencia Noticias Argentinas precisaron que el incidente se produjo durante las tareas de poda que los dos hombres llevaban a cabo cuando el poste cedió y cayó sobre ellos. No se informó sobre el estado de las estructuras del tendido en el área ni sobre la empresa o repartición a cargo de los trabajos.