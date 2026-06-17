“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl

Jason Momoa reveló cómo llegó al papel de Lobo en la película de Supergirl durante una entrevista con The Brandon Davis Show

Jason Momoa, conocido mundialmente por interpretar a Aquaman, compartió los detalles de su llegada al papel de Lobo en la película Supergirl durante una entrevista con The Brandon Davis Show. El actor relató su conexión personal con el personaje y la importancia de asumir el reto de encarnar a este cazarrecompensas del universo DC.

Momoa fue elegido para interpretar a Lobo en la película gracias a una decisión del equipo creativo de DC, integrado por James Gunn, Peter Safran y la guionista Anna Negata, explicó.

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Según contó en The Brandon Davis Show, la afinidad que siente por el personaje y la inspiración tomada de historias como “Mujer del mañana”, influyeron en este proceso. El artista describió la experiencia como la oportunidad para dar vida a un antihéroe y cumplir uno de sus sueños como fanático del cómic.

“Cuando me cruzo con alguien caracterizado, lo que realmente llama la atención son las reacciones tras sostenerles la mirada. Ya no soy Jason, soy Lobo”, declaró Momoa en el programa. “Eso es asombroso. Se experimenta una libertad total”.

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La transformación física para interpretar a Lobo

Jason Momoa afirmó que interpretar a Lobo en Supergirl le permitió cumplir un sueño como fanático del cómic y dar vida a un antihéroe de DC (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

El actor detalló el proceso de caracterización, destacando el uso integral de prótesis para uñas, cabello y ojos. “Es la primera vez que me pongo algo y siento una transformación. Todo en mí son prótesis”, comentó Momoa. Añadió que utiliza lentes de contacto rojos que cubren completamente el ojo, de modo que el blanco no se ve, aunque puede mirar sin dificultad.

Además de los desafíos técnicos, Momoa debió adaptarse a extensas sesiones de maquillaje diario, que a veces superaron varias horas antes de cada rodaje. El equipo de efectos especiales trabajó minuciosamente para asegurar que cada detalle de las prótesis reflejara la esencia del personaje.

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El actor destacó la colaboración cercana con maquilladores y diseñadores de vestuario, quienes compartieron la pasión por lograr una apariencia fiel a los cómics. Esta dedicación colectiva facilitó que Momoa pudiera sumergirse en la personalidad de Lobo y ofrecer una interpretación auténtica.

La transformación física de Jason Momoa para interpretar a Lobo incluyó prótesis integrales, uñas, cabello y lentes de contacto rojos en la película de Supergirl (EFE/ Javier Rojas/DC Comics)

Pese a que el maquillaje y las prótesis resultan incómodos, Momoa subrayó en The Brandon Davis Show la satisfacción que le produce convertirse por completo en el personaje. Aseguró que esos momentos en el set lo ayudan a sentirse totalmente libre al interpretar a Lobo.

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Cómo se incorporó Lobo a la historia

La guionista Anna Negata explicó en el programa cómo surgió la idea de incorporar a Lobo a la historia. “Me llamaron para proponerme trabajar en Supergirl. Tenía que conocer a James [Gunn]. Luego me dijeron que la historia sería Mujer del mañana, lo cual me emocionó porque adoro Mujer del mañana”, afirmó Negata. “Al añadir que Lobo participaría, acepté sin dudarlo”, afirmó.

Negata señaló que, al desarrollar el guion, se inspiró en la obra de Tom King y en la estructura de películas clásicas, encontrando así el espacio para que Lobo fuese un personaje clave. Así, la integración de Lobo fue resultado tanto de decisiones creativas como del respeto a los materiales originales del universo DC.

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Qué espera Momoa para el futuro de Lobo

Jason Momoa dijo que espera desarrollar el futuro de Lobo en varias películas y avanzar hacia una versión para adultos dentro del universo DC (REUTERS/Caroline Brehman)

Momoa habló del futuro de Lobo. “Me gustaría participar en varias películas, pero el objetivo es lograr una versión para adultos”, sostuvo el actor en The Brandon Davis Show. Resaltó, además, el ejemplo de franquicias como Deadpool y la necesidad de que más público conozca al personaje.

“La mayoría todavía no sabe quién es Lobo. Con el tiempo, espero que podamos tener una película dirigida a adultos”, apuntó.

Momoa manifestó su interés en continuar desarrollando al personaje y poder explorarlo a mayor profundidad en futuras producciones del universo DC.