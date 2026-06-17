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Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”

La estrella de 35 años construyó una carrera muy recordada en cine y televisión

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Murió Daveigh Chase, actriz de Samara en "El aro"
Daveigh Chase interpretó a Samara Morgan en "El aro" (Captura de video/Giulio Marcocchi/Sipa Press)

Daveigh Chase, la actriz que interpretó a Samara Morgan en El aro, murió el martes a los 35 años a causa de una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en sepsis y el colapso progresivo de sus órganos.

Así lo confirmó su novio, Roy Hernandez, en declaraciones al portal TMZ, que fue el primero en dar a conocer la noticia.

Según informó TMZ, Chase había sido internada a principios de mes en un hospital de Los Ángeles por un cuadro de desnutrición. La infección que le provocó la muerte se desarrolló durante esa hospitalización.

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La artista había dado sus primeros pasos en Hollywood a una edad temprana. En 2002 obtuvo dos de los papeles más recordados de su carrera: la voz de Lilo en el largometraje de Disney Lilo & Stitch —rol que repitió en la serie de televisión derivada— y la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de El viaje de Chihiro, la película de animación japonesa de Hayao Miyazaki.

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”
Roy Hernandez confirmó a TMZ la muerte de la actriz, y el portal informó que ella había sido internada en un hospital de Los Ángeles por desnutrición (Captura de video)

Ese mismo año, su actuación como Samara Morgan en El aro la convirtió en una presencia reconocible del cine de terror. El papel le valió el premio MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

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A partir de 2006, Chase sumó un crédito televisivo de largo aliento: el papel de Rhonda Volmer en la serie de HBO Big Love, sobre una familia mormona polígama y fundamentalista. Participó en 32 episodios a lo largo de las cinco temporadas de la producción.

Su filmografía incluye además Donnie Darko, El quinto de Beethoven, y apariciones en las series Sabrina, la bruja adolescente y ER, entre otras.

La familia de Daveigh Chase puso en marcha una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe tras su fallecimiento.

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”
El papel de Samara Morgan en El aro convirtió a Chase en una figura del cine de terror y le dio el MTV Movie Award a la mejor villana en 2003 (Captura de video)

¿Daveigh Chase fue invitada a una fiesta por Diddy?

Un video recuperado de los archivos del año 2003 volvió a circular en redes sociales en el contexto del proceso judicial que enfrenta el músico Sean “Diddy” Combs.

Las imágenes, difundidas en X, muestran a Combs —quien tenía entonces 33 años— conversando con Chase en los backstage de los premios MTV Movie Awards, cuando la actriz tenía 12 años.

“¿Vas a venir a la fiesta de esta noche?”, le preguntó Combs a la joven, según el video. Chase respondió con un gesto afirmativo mientras Combs reía. Ni él ni la actriz se pronunciaron posteriormente sobre ese intercambio.

La revista Us Weekly señaló que intentó obtener comentarios de ambas partes sin éxito.

Daveigh Chase
La filmografía de Daveigh Chase también incluye "Donnie Darko", "El quinto de Beethoven" y apariciones en "Sabrina, la bruja adolescente" y "ER" (Jim Smeal/BEI/Shutterstock)

La misma noche de esa ceremonia, Combs y el actor Ashton Kutcher le entregaron a Chase el galardón a la mejor villana por su papel en El aro.

Al recibir el trofeo, la actriz imitó el acento de su personaje: “Solo quiero decir que todos sufrirán”, declaró ante el público, antes de agregar: “¡Gracias, MTV!”.

No existe constancia de que Chase haya asistido a la fiesta posterior a los premios.

El video reapareció tras el arresto de Combs en septiembre de 2024, cuando fue imputado por tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte con fines de prostitución.

Murió Daveigh Chase, la actriz de Samara en “El aro”
Un video de 2003 mostró a Sean Diddy Combs hablando con Daveigh Chase en los MTV Movie Awards, pero no existe constancia de que la actriz haya asistido a la fiesta posterior (Instagram)

Una acusación formal de 14 páginas citó sus fiestas privadas como parte de las pruebas de los cargos, y sostuvo que el músico “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas a su alrededor” durante décadas para satisfacer sus deseos sexuales y proteger su imagen, de acuerdo con lo informado por Us Weekly.

El productor y cantante se declaró inocente. Un juez le negó la libertad bajo fianza en tres ocasiones y fue recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn a la espera del juicio.

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