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Seth Rogen cuestionó la tendencia de Hollywood a evitar riesgos: “Ningún estudio compraría un guion como el de Supercool”

Durante una entrevista en el podcast The Interview, el actor y productor reflexionó sobre los cambios en la industria audiovisual, el valor de la colaboración creativa y el impacto de las nuevas tecnologías

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Rogen coescribió Supercool y dio vida al oficial Michaels. El éxito de la comedia adolescente lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del humor estadounidense

Seth Rogen considera que Hollywood atraviesa una etapa marcada por una creciente aversión al riesgo, lo que dificulta la realización de proyectos originales. En su opinión, los grandes estudios privilegian cada vez más las apuestas seguras y el respaldo de figuras consolidadas, relegando propuestas innovadoras que años atrás habrían encontrado apoyo con mayor facilidad.

Estas fueron algunas de las reflexiones que compartió en The Interview, el podcast de The New York Times, donde también habló sobre la evolución de su carrera, el valor de la colaboración creativa y los desafíos que enfrentan quienes buscan desarrollar nuevas ideas dentro de la industria.

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Durante la entrevista, el actor, guionista y productor de 44 años puso como ejemplo a Supercool, la comedia que escribió junto con Evan Goldberg y que se estrenó en 2007. “Ningún estudio actualmente compraría un guion como el de Supercool y lo rodaría de inmediato. Hoy, Hollywood evita riesgos”, afirmó.

La transformación personal de Seth Rogen en busca de la satisfacción creativa

El principal aprendizaje de este tiempo, sostiene Rogen, fue anteponer la satisfacción creativa propia a la validación externa. Explicó que, aunque en el pasado buscaba aprobación, ahora su prioridad está en disfrutar del proceso y confiar en sus colaboradores. “La validación externa guiaba mis primeros años; ahora busco sentirme satisfecho con el proceso creativo”, comentó.

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Seth Rogen, con barba y gafas, sentado frente a una mujer en una mesa redonda con micrófonos, vasos de agua y libros en un estudio luminoso
Seth Rogen afirmó que Hollywood evita riesgos y que los estudios priorizan apuestas seguras por encima de proyectos originales (Captura de video: YouTube/@theinterviewpodcas)

Reconoció que su autocrítica reemplazó al enojo generado por presiones externas, y que ese diálogo consigo mismo es parte de su madurez. “Mi enojo ya no es con otros, sino conmigo cuando siento que no di lo mejor”, añadió al podcast de The New York Times.

Igualmente, afirma haberse liberado de la obsesión por el dinero y la competencia, manifestando: “El regalo que me di fue dejar de pensar todo el tiempo si fui suficientemente bueno”.

Para Rogen, los logros se miden por el valor del proceso más que por el aplauso ajeno. Dirigir, escribir y producir le resultan más gratificantes que actuar, y considera fundamental el trabajo conjunto para potenciar el resultado.

Amistad y colaboración: el valor de los lazos auténticos en la obra de Rogen

Las relaciones genuinas, tanto en el cine como en la vida, fueron clave en la trayectoria de Rogen. La amistad masculina franca y vulnerable ocupa un lugar central en películas como Supercool, nacida de su experiencia adolescente junto a su socio creativo Evan Goldberg.

Seth Rogen con gafas y barba, lleva una chaqueta beige y polo marrón, sentado frente a un micrófono, gesticulando. Un estante con libros al fondo
La amistad con Evan Goldberg y la vulnerabilidad masculina en Supercool ocupan un lugar central en la obra de Seth Rogen (Captura de video: YouTube/@theinterviewpodcas)

“Nuestra amistad creativa empezó cuando teníamos 13 años y nunca dejó de sorprendernos. Aprendimos juntos a contar historias, a escribir y a identificar lo gracioso y conmovedor. Compartimos el mismo sentido del humor”, relató.

Para Supercool, ese enfoque auténtico sobre la vulnerabilidad masculina diferenciaba la película en la industria: “Las amistades auténticas y vulnerables, en la vida y en la pantalla, han sido mi clave creativa”, subrayó. El valor de los vínculos está, según él, en la capacidad de los hombres para expresar emociones y apoyarse más allá del entretenimiento superficial.

En sus proyectos, la retroalimentación y la colaboración con amigos y colegas resultan esenciales. “Prefiero rodearme de un comité creativo en el que confío antes que afrontar todo en soledad. La colaboración mejora todo”, señaló.

El desafío tecnológico: inteligencia artificial y oportunidades para nuevos cineastas

Rogen, en The Interview podcast, también abordó el papel de la tecnología y celebró la democratización de herramientas digitales, que ha dado lugar a nuevas voces creativas. Aunque valora que cualquier persona, incluso con pocos recursos, pueda filmar y compartir su trabajo, mantiene reservas respecto al uso de la inteligencia artificial en la escritura creativa.

Rogen cuestionó el uso de la inteligencia artificial en la escritura creativa y sostuvo que la interacción humana es insustituible (REUTERS)
Rogen cuestionó el uso de la inteligencia artificial en la escritura creativa y sostuvo que la interacción humana es insustituible (REUTERS)

La inteligencia artificial no tiene sentido para la escritura creativa; la interacción humana es insustituible”, señaló. Sostiene que el intercambio entre personas es irremplazable para generar ideas originales.

Aunque admitió que algunas personas recurren a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para desarrollar ideas o escribir, aseguró que nunca se sintió atraído por ese tipo de recursos. “Nada sustituye a un colaborador real: hasta el peor amigo es más útil que un programa”, ironizó.

Rogen celebra la irrupción de jóvenes directores como Kane Parsons y Curry Barker, quienes lograron notoriedad en YouTube siendo apenas veinteañeros. Defiende que, gracias al avance tecnológico, cualquiera puede demostrar su talento con recursos mínimos.

Fotografía dividida de dos hombres: Curry Barker con gafas de sol oscuras y pelo rubio a la izquierda, Kane Parsons con pelo rizado claro a la derecha
Rogen celebró que la tecnología y plataformas como YouTube permitan a nuevos cineastas abrirse camino con pocos recursos, y destacó los casos de Curry Barker y Kane Parsons

Además, cree que la industria experimenta cambios frecuentes, por lo que confía en que las nuevas generaciones podrán abrirse camino si logran conectar con el público y ofrecer propuestas de valor.

El ecosistema de Hollywood atraviesa transformaciones constantes. Aunque la industria tienda a protegerse y eluda el riesgo creativo, siempre habrá espacio para quienes deseen hacer algo diferente y busquen la excelencia.

Ante la expansión tecnológica y la uniformización comercial, invita a los nuevos talentos a aprovechar las oportunidades y apostar por la creación de historias propias.

Rogen afirmó que la disposición a asumir riesgos continúa siendo un elemento clave para impulsar nuevos proyectos en Hollywood. Además, destacó la importancia del trabajo y la constancia en una industria altamente competitiva, y señaló que tanto los profesionales consolidados como quienes comienzan su carrera deberían apostar por proyectos ambiciosos en lugar de limitarse a opciones más seguras.

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