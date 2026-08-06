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La Argentina y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo comercial automotriz: cuáles son los detalles y qué cambia para el sector

Con la presencia del presidente Javier Milei, y el canciller argentino Pablo Quirno, este jueves se rubricó la renovación del ACE 59 con Ecuador. Argentina podrá exportar 3.000 autos por año con preferencia arancelaria

Diez personas, nueve hombres en traje y una mujer con traje estampado, de pie en una sala, con la bandera de Argentina y una pantalla al fondo
El presidente Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno posan con representantes de la industria automotriz argentina tras la renovación del acuerdo comercial con Ecuador. (ADEFA)
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La apertura comercial que vive el mercado automotor argentino desde 2024 no solo se ve reflejada en una proporción cada vez mayor de autos importados en las calles, y que hoy ya alcanza el 65% del total de patentamientos, sino a múltiples acuerdos comerciales que ha logrado Argentina para promover el intercambio comercial con otros mercados.

Este jueves, en el marco de una serie de acuerdos comerciales de otras actividades y rubros, el gobierno argentino firmó en Ecuador un nuevo acuerdo bilateral que involucra a la industria automotriz nacional, y por el cual desde ahora será posible exportar vehículos a ese país con una preferencia arancelarias más competitiva que las existente, con la presencia del presidente Javier Milei y el Ministro de Relaciones exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

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Se trata del Acuerdo de Complementación Económica nro 59 (ACE 59), que Argentina y Ecuador tenían ya en vigencia pero estaba paralizado desde 2011, y que hasta el momento aplicaba un arancel de importación a los autos argentinos de un 26 a un 28%, y que exigía un contenido regional de los vehículos del 60 por ciento.

industria automotriz
Toyota fue la marca argentina que más vehículos exportó a Ecuador en 2025.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) destacó en un comunicado que la firma del acuerdo comercial con Ecuador para el sector automotor “es el resultado de un trabajo en conjunto con el Gobierno Nacional, particularmente con el Ministerio de Economía, la Secretaría de Industria y Cancillería, y que representa un nuevo paso estratégico para consolidar la presencia de la industria en los mercados de la región”.

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Los detalles del acuerdo

Aunque oficialmente no se dieron a conocer los detalles técnicos de la nueva versión del acuerdo, Infobae pudo saber que el nuevo arancel sería del 10%, y que para poder cumplir con los requisitos de la preferencia arancelaria, las unidades producidas en Argentina tendrán que tener un contenido regional del 35% con una convergencia hasta el 50% a lo largo de los diez años de vigencia del nuevo acuerdo.

Bajo esas condiciones, se podrán comercializar hasta 3.000 vehículos por año en espejo, es decir en ambas direcciones, de Argentina a Ecuador y viceversa.

Por otro lado, para que los autos ensamblados en Ecuador puedan entrar a Argentina dentro de este acuerdo, las unidades tendrán que tener al menos un 19% de contenido regional que deberá crecer hasta el 32,5% en el plazo de vigencia del acuerdo.

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Las exportaciones a Ecuador tendrán un cupo de 3.000 unidades por año con un arancel del 10%

Además, el nuevo ACE 59 permitirá que se puedan exportar autopartes producidas en Ecuador al mercado argentino sin pagar arancel alguno de importación, lo que le dará una mayor competitividad a las autopartes de esa procedencia en el mercado local.

El acuerdo no especifica qué tipo de unidades se pueden exportar, aunque está pensado con foco puesto en utilitarios, pickups, fabricadas en Argentina, el tipo de vehículo que mayor volumen de unidades producen las plantas nacionales.

El comercio con Ecuador es de bajos volúmenes actualmente, y este acuerdo busca promover un crecimiento por el que Argentina podría duplicar las exportaciones a ese país.

En 2025, la industria automotriz argentina exportó a ese país Latinoamericano el 0,5% de su volumen total de exportaciones, conformado por 1.352 unidades, de las cuales fueron 238 Ford Ranger y 1.114 Toyota Hilux y SW4, con una proporción del 88% de pickups y un 12% de SUV.

Un acuerdo que promueve exportaciones

Argentina actualmente tiene varios acuerdos comerciales abiertos. Algunos de larga data, y otros tan recientes como la administración Milei que comenzó en diciembre de 2023.

El más conocido e importante es el famoso ACE 14 que tiene con Brasil desde 1991, pero hay otros como el de Colombia que está vigente, y el que acaba de concluir en marzo pasado con México, y que se espera poder reanudar en los próximos dos meses.

industria automotriz
La producción automotriz argentina tiene su fuerte en las pickups. El acuerdo con Ecuador no establece ningún tipo de vehículo, pero en 2025 el 88% de las exportaciones argentinas a ese país fueron camionetas medianas.

A estos se sumaron el firmado con Estados Unidos, que entrará en vigor entre agosto y septiembre y que contempla 10.000 autos por año con arancel 0%; el que el bloque del Mercosur hizo efectivo desde mayo con la Unión Europea para permitir la importación de vehículos con una reducción arancelaria progresiva que lo lleve a cero para 2032; y el más renombrado por su efecto en el mercado como fue el cupo que se lanzó en marzo de 2025, por el cual 50.000 autos híbridos y eléctricos pueden ingresar al país sin pagar los vigentes derechos de importación del 35%.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, esos acuerdos favorecen más la importación que la exportación, con lo cual la industria argentina, en su razón de tal, se ve expuesta a una demanda más exigente y variada en el mercado doméstico, en definitiva, a una mayor competencia “en casa”, sin tener nuevas fronteras abiertas más allá de las conocidas.

La más clara demostración es la de Brasil, el país que más autos vende en Argentina, pero al mismo tiempo es el principal comprador de vehículos de las fábricas nacionales, ya que se lleva el 65% de las exportaciones de la industria.

En cambio, Argentina prácticamente no le vendía autos a México mientras tuvo vigencia el ACE 55, ni a Estados Unidos, Europa o China. Por lo tanto, los acuerdos para exportar son los que más aprecia y valora la industria automotriz nacional.

“La firma del Manifiesto de Quito en mayo pasado y el avance en la adenda del acuerdo ACE-59 forman parte del trabajo que venimos realizando con el Gobierno y la cadena de valor (ADEFA, AFAC y ACARA), para la inserción internacional de nuestra industria. En un escenario de estabilización macroeconómica, este paso estratégico permite seguir consolidando a la Argentina como un polo exportador en la región y demuestra que el camino hacia el crecimiento sostenible está ligado a la apertura inteligente de nuevos mercados y mejores acuerdos”, destacó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

“Desarrollar mercados es una de las condiciones para mejorar la escala que necesita nuestra industria para fortalecer la competitividad. Ello exige una visión de conjunto para potenciar a toda la cadena de agregado de valor”, señaló Juan Cantarella, presidente ejecutivo de AFAC.

Aunque el volumen de 3.000 autos por año es bajo, el acuerdo con Ecuador suma exportaciones a un sector que las necesita para compensar el crecimiento de las importaciones y darle sustentabilidad a la industria nacional.

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