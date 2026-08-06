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Zelensky ordenó operaciones especiales contra la industria armamentística rusa

El mandatario ucraniano instruyó a su cúpula militar y política a golpear empresas específicas ya identificadas, en momentos en que Kiev intensifica los ataques con drones de largo alcance contra el territorio ruso

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, llega a una reunión con senadores estadounidenses en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., EEUU. 28 de julio de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, llega a una reunión con senadores estadounidenses en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., EEUU. 28 de julio de 2026 REUTERS/Kylie Cooper
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, ordenó este jueves una serie de operaciones especiales dirigidas contra la industria de armamento de Rusia, según informó la agencia alemana DPA. La instrucción fue comunicada durante una reunión con la cúpula militar y política del país y apunta, según el propio mandatario, contra “empresas específicas que ya hemos identificado”.

Zelensky detalló en un mensaje publicado en Facebook que todos los presentes en el encuentro recibieron tareas concretas. “Espero que se cumplan en su totalidad”, advirtió, sin precisar cuántas compañías integran la lista ni en qué sectores operan.

El presidente ucraniano sostuvo que la industria militar rusa debe ser “significativamente reducida” y cuestionó que Moscú continúe recibiendo apoyo y componentes clave del extranjero para sostener su esfuerzo bélico. “Podemos ver que cada misil ruso, cada dron y otras armas contienen componentes críticos de otros países, sin los cuales esas armas simplemente no podrían existir”, afirmó, de acuerdo con dpa.

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La dependencia rusa de piezas importadas para su producción armamentística ha sido documentada de forma reiterada por Kiev en los últimos meses. Funcionarios ucranianos, entre ellos el comisionado presidencial para políticas de sanciones, Vladyslav Vlasiuk, han advertido en distintas ocasiones que Moscú continúa abasteciéndose de componentes electrónicos y tecnología de origen occidental pese a las restricciones vigentes. Un ataque ruso con misiles y drones ejecutado a comienzos de julio incorporó cerca de 35.000 piezas de fabricación extranjera, un dato que ilustra las limitaciones de los controles internacionales a la exportación de tecnología sensible.

En esta imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 29 de diciembre de 2025, un sistema de misiles Oreshnik ruso, visto durante un entrenamiento en una ubicación no revelada en Bielorrusia. (Oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)
En esta imagen, tomada de un video distribuido por la oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia el 29 de diciembre de 2025, un sistema de misiles Oreshnik ruso, visto durante un entrenamiento en una ubicación no revelada en Bielorrusia. (Oficina de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia vía AP)

El anuncio se produce en un momento de creciente presión occidental sobre el aparato productivo militar del Kremlin. A mediados de julio, la Unión Europea cerró su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia, que incluyó restricciones adicionales sobre empresas y personas vinculadas al esfuerzo de guerra, endureció las medidas contra el sector financiero ruso y fijó un tope de 44 dólares por barril para las exportaciones de crudo. Ese marco sancionatorio europeo constituye el telón de fondo en el que se inscribe la nueva orden de Zelensky, aunque el mandatario ucraniano no vinculó explícitamente sus instrucciones con el paquete comunitario.

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Las operaciones especiales anunciadas este jueves se suman a una serie de medidas similares aprobadas por Zelensky en los meses recientes. El 25 de junio, el presidente había autorizado una operación de 40 días a cargo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), orientada a presionar a Rusia hacia el fin de la guerra, cuyos resultados concretos no fueron detallados públicamente. A comienzos de agosto, Zelensky reconoció “resultados sólidos” de ese organismo sin precisar cifras ni objetivos alcanzados, y anunció además una purga interna para apartar a funcionarios que, según sus palabras, “trabajan para sí mismos y no para Ucrania”.

En paralelo a esta ofensiva contra la cadena de suministro industrial, Ucrania ha intensificado en las últimas semanas sus ataques con drones de largo alcance contra infraestructura energética y militar rusa, con incursiones que han llegado a alcanzar instalaciones en Siberia, a varios miles de kilómetros de la frontera ucraniana. Esa estrategia ha dañado refinerías de petróleo y plantas vinculadas a la producción de armamento, en lo que Kiev describe como un intento de erosionar la capacidad rusa de sostener el esfuerzo de guerra a mediano plazo.

La combinación de presión diplomática, sanciones económicas y ataques directos contra la infraestructura productiva rusa refleja un cambio de énfasis en la estrategia ucraniana, que ya no se limita al frente de batalla sino que busca golpear la base industrial que sostiene la maquinaria bélica del Kremlin. La eficacia real de estas operaciones especiales, sin embargo, dependerá de la capacidad de Kiev y sus aliados para cerrar las rutas de suministro de componentes extranjeros que, según el propio Zelensky, siguen llegando a Rusia pese a años de sanciones internacionales.

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