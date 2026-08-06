Mariel Fernández: “Si Kicillof quiere gobernar la Argentina, tiene que hablar con Cristina”

La intendenta de Moreno sostuvo que Axel Kicillof es hoy el dirigente mejor posicionado para una candidatura presidencial

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Mientras un grupo de intendentes bonaerenses busca consolidarse como un espacio de articulación dentro del peronismo para evitar que la disputa entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner profundice las divisiones internas, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, sostuvo que es momento de “poner un pie en el freno” y trabajar en la reconstrucción de la unidad del espacio con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista con Infobae al Regreso, conducido por Gonzalo Aziz, Fernández explicó que la iniciativa surgió a partir de conversaciones entre varios jefes comunales que entienden que los intendentes deben asumir un rol más activo en el proceso político provincial, en lugar de limitarse a observar el conflicto entre los distintos sectores del peronismo.

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“Es algo que venimos hablando hace un tiempo con los intendentes: la necesidad de empezar a recorrer la provincia de Buenos Aires y el deseo de que quien gobierne la provincia tenga la experiencia de haber pasado por un municipio. Nos parece importante”, explicó.

Mariel Fernández pidió frenar la interna del peronismo y reconstruir la unidad con la mira en las elecciones presidenciales de 2027 (Infobae en Vivo)

Un espacio para acercar posiciones

Fernández confirmó que la denominada Liga de Intendentes nació con la intención de construir un ámbito de diálogo entre los diferentes sectores del peronismo bonaerense y colaborar para reducir la tensión política.

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“Formamos la Liga de Intendentes para discutir otras cosas y vamos ayudando y hablando con las partes. Es de los dos lados el conflicto, no es solamente una sola parte”, afirmó.

Para la jefa comunal, la confrontación interna “no sirve” porque termina debilitando al espacio político. Por eso sostuvo que los intendentes intentan acercar posiciones y evitar que las diferencias desemboquen en una ruptura. “Queremos ayudar de esta manera. Al que mejor nos vaya será nuestro candidato”, resumió.

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En ese marco, insistió en que el peronismo deberá encontrar una estrategia común si pretende volver a disputar el Gobierno nacional en 2027.

La Liga de Intendentes bonaerenses se formó para abrir un espacio de diálogo y bajar la tensión entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner

El vínculo entre Kicillof y Cristina Kirchner

Durante la entrevista, Fernández también se refirió al futuro liderazgo del espacio y consideró que, por el momento, Axel Kicillof aparece como el dirigente mejor posicionado para una eventual candidatura presidencial.

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“El más firme ahora para mí, si me preguntás, es Axel, porque todavía no veo otro que en los hechos esté accionando para ser candidato”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que ese escenario requiere recomponer la relación entre el gobernador bonaerense y Cristina Kirchner. En ese sentido, reveló que habló con ambos dirigentes y que incluso le sugirió personalmente a Kicillof volver a reunirse con la ex presidenta.

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“Se lo he planteado a él personalmente. Cristina está dispuesta a recibirlo, lo hablé con ella”, contó. Y agregó que cualquier dirigente que aspire a conducir el país necesita dialogar con todos los sectores del espacio político: “Si querés gobernar la Argentina y expresar las ideas de un partido político, tenés que hablar con todos”.

Mariel Fernández reveló que Cristina Kirchner está dispuesta a recibir a Axel Kicillof y dijo que debe hablar con todos si quiere gobernar la Argentina (VACA)

“El salario no le alcanza a nadie”

Al analizar la situación económica, la intendenta describió un escenario social complejo y aseguró que el deterioro del poder adquisitivo y la falta de empleo concentran hoy las principales preocupaciones de los vecinos de Moreno.

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“El nivel de entrega y lo que estamos viviendo es terrible. El salario no le alcanza a nadie y la situación es muy grave”, afirmó.

También cuestionó con dureza la gestión de Javier Milei y sostuvo que el Gobierno nacional demuestra una falta de sensibilidad frente al impacto social del ajuste.

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“Tenemos un gobierno que no se conmueve ante esas cosas, porque si le pegás a los jubilados y a las personas con discapacidad no te conmueve el sufrimiento de tu pueblo. Una persona así no puede gobernar”, sostuvo.

Al comparar el escenario actual con el de la gestión de Alberto Fernández, aseguró que durante esos años Moreno registró una recuperación de su entramado productivo.

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Fernández aseguró que durante la presidencia de Alberto Fernández reabrieron industrias en Moreno y creció el desarrollo PyME (@marielfmoreno1)

“Durante mi primer gobierno municipal, mientras Alberto fue presidente, industrias en Moreno que habían cerrado con el macrismo volvieron a abrir. Logramos tener el desarrollo PyME más importante de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Gestión, seguridad y corrupción

Fernández también defendió las políticas implementadas en Moreno y aseguró que el municipio logró reducir significativamente los índices de violencia.

Según detalló, durante su gestión la tasa de homicidios cayó un 50% y la de femicidios un 90%, resultados que atribuyó a políticas públicas desarrolladas desde el gobierno local. Al mismo tiempo, advirtió que el aumento del desempleo y la pérdida de oportunidades generan condiciones que favorecen el crecimiento del delito. “Estadísticamente, cuando hay menos trabajo y menos oportunidades, hay más delito”, sostuvo.

La intendenta destacó además el trabajo territorial que realizan las organizaciones comunitarias y el compromiso de quienes participan de ellas. “Lo hago con mucho amor. Amo al pueblo de Moreno y ponemos mucho el cuerpo para sostener y que las cosas salgan bien”, expresó, antes de remarcar el papel que cumplen las mujeres en esa red de contención social.

La posible candidatura de Kicillof requiere recomponer su relación con Cristina Kirchner, según Fernández (Infobae en Vivo)

Sobre la corrupción, reconoció que se trata de un problema que atraviesa a la sociedad argentina, aunque cuestionó el funcionamiento del sistema judicial. “Creo que la corrupción forma parte de nuestra sociedad, lamentablemente, y por supuesto que yo no estoy de acuerdo. Pero siempre hay una persecución con el peronismo que tampoco se puede negar. Esa justicia no es para todos igual”, afirmó.

Como cierre, planteó que la salida de la crisis requiere una estrategia de desarrollo basada en la industrialización y el agregado de valor a los recursos naturales. “La manera de que los jubilados estén mejor es que tengamos un país que trabaje en el valor agregado de nuestros recursos naturales y no la actividad primaria que tenemos ahora”, concluyó.

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