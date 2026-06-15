Mick Jagger descartó el retiro y anticipó el regreso de los Rolling Stones a los escenarios: “Estoy listo”

Mick Jagger presentó Foreign Tongues como el nuevo álbum de los Rolling Stones y afirmó que no contempla el retiro

El regreso de Mick Jagger y los Rolling Stones al centro de la escena musical internacional se consolida con el lanzamiento de Foreign Tongues, el nuevo álbum que marca una nueva etapa para la banda. En diálogo con Today, programa estadounidense en Nueva York, Jagger afirmó que no contempla el retiro: “Sigo escribiendo canciones todo el tiempo. Realmente, no me planteo frenar en absoluto”.

En ese sentido, el cantante reflejó la vigencia del grupo y confirma su decisión, al tiempo que resaltó la composición constante, la colaboración con Keith Richards y Ronnie Wood, y el impacto de Charlie Watts.

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Según Today, programa estadounidense, el álbum incluye 14 temas que exploran diferentes matices musicales, y Jagger espera que todos encuentren algo que los atraiga en esta nueva entrega.

Cómo grabaron el nuevo álbum

Foreign Tongues incluye 14 temas y busca mostrar la vigencia de los Rolling Stones en una nueva etapa del grupo (REUTERS/Shannon Stapleton)

La grabación de Foreign Tongues introdujo una dinámica más ágil. Jagger relató en Today, programa estadounidense, que lograron producir 10 canciones en solo cuatro semanas, lo que considera un ritmo inusualmente rápido para la banda. En el pasado, los Rolling Stones podían pasar meses en el estudio, improvisando y descubriendo nuevas ideas sobre la marcha.

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Actualmente, Jagger prepara las canciones con antelación y realiza versiones demo antes de compartirlas con el grupo. “Trabajo en las canciones por mi cuenta, hago demos y así tengo claro por dónde quiero llevar cada tema. Luego, la banda puede sorprenderte y llevarlas mucho más allá”, señaló.

El rol del productor musical Andrew Watt ayudó a sostener el ritmo de trabajo del proyecto: “Andrew te anima, refuerza la energía, y eso impulsa todo el proyecto”, afirmó el cantante.

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Las influencias de los Rolling Stones

Mick Jagger explicó que la grabación de Foreign Tongues permitió producir 10 canciones en solo cuatro semanas (Grosby)

El blues estadounidense y la música afroestadounidense están en una influencia central en la banda. Jagger subraya la influencia: “Todo lo que hacen los Stones está inspirado en el blues”. Nuestro primer amor fue el blues, y tenemos una gran deuda con la música negra que siempre hemos reconocido”.

Jagger recordó que el reencuentro con Richards en una estación de tren estuvo marcado por su afición mutua a Chuck Berry y Muddy Waters. “Siempre quisimos tomar esa inspiración y modernizarla para crear nuestra propia música, pero esa influencia está presente en cada pieza”, detalló para Today.

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En cuanto a la composición junto a Richards, Jagger explicó que en sus primeros años solían improvisar en torno a una grabadora, lo que daba lugar a un proceso espontáneo y directo.

Los discos preferidos de Jagger

Mick Jagger sostuvo que el blues estadounidense y la música afroestadounidense inspiran cada pieza de los Rolling Stones (AP)

Consultado por sus álbumes preferidos, Jagger respondió: “Creo que ‘Sticky Fingers’ es muy bueno. ‘Beggars Banquet’ también me gusta mucho. Y creo que ‘Hackney Diamonds’ salió bastante bien”. El músico mencionó que algunos discos del grupo tenían únicamente 8 canciones, y que esa concisión formaba parte de la época.

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Sobre sus canciones, destacó la variedad de estilos presentes en el repertorio: “Hay estilos muy diferentes. Desde ‘Sympathy for the Devil’ hasta ‘Start Me Up’, ‘Angie’ o ‘Honky Tonk Women’. Hay una enorme variedad y cada una muestra una faceta distinta del grupo”.

Su plan para seguir en los escenarios

Con 82 años, Jagger aseguró que aún tiene mucho por componer. “Creo que todavía tengo muchas canciones por escribir”, expresó. El cantante contó que las ideas para nuevas melodías pueden surgir en cualquier momento, incluso cuando toca el piano y recibe una llamada inesperada.

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Mick Jagger señaló que este año no habrá conciertos, pero espera que los Rolling Stones regresen a los escenarios el próximo año (REUTERS/Danny Moloshok)

En lo referido a actuaciones en directo, Jagger aclaró que este año no habrá conciertos, pero se muestra entusiasta ante la posibilidad de regresar a los escenarios el próximo año. “Me entusiasma la idea y estoy listo. Espero que podamos hacer conciertos el año que viene”, afirmó en Today.

El impulso creativo y el compromiso escénico sostienen la decisión de Mick Jagger por proseguir el legado de los Stones.