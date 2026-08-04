Crisis migratoria y ultraderecha: el acto frente a la embajada de Marruecos que generó tensión política en España

La manifestación de Isabel Peralta reactivó en España el debate sobre los discursos de odio y la influencia de la ultraderecha en la política

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La activista neonazi Isabel Peralta realizó un saludo nazi durante una protesta contra la migración frente a la embajada de Marruecos en Madrid, en pleno contexto de crisis migratoria en Ceuta. El episodio generó un fuerte repudio social y reactivó el debate sobre la presencia de discursos de odio y la influencia de la ultraderecha en la política española y europea. El gobierno español prepara reclamos ante la Comisión Europea, mientras la tensión escala en el plano diplomático y social.

Durante la manifestación, Peralta pronunció frases como “Mejor empezar con balas en la nuca que perder el tiempo” y recibió aplausos de un grupo de simpatizantes. El tumulto y la repercusión mediática ampliaron la polémica sobre la reiteración de actos públicos de provocación y la normalización de expresiones extremas en el debate migratorio.

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Isabel Peralta realizó un saludo nazi en una protesta contra la migración frente a la embajada de Marruecos en Madrid, en medio de la crisis migratoria en Ceuta

Las autoridades españolas expresaron su malestar ante la falta de respaldo institucional de Bruselas. El Ministerio del Interior busca plantear su posición en una reunión con sus pares europeos, señalando que España “fue dejada sola en esta situación”. Así lo manifestaron los conductores del programa donde se abordó el caso.

Ariel Goldstein, sociólogo especializado en derechas, democracia y poder global, analizó la situación en Infobae en Vivo y señaló una tendencia preocupante: “Es una imagen viralizable y muy explotable por la ultraderecha, como diciendo: nos están invadiendo, están destruyendo la civilización occidental”.

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Goldstein remarcó que la facilidad para viralizar estas imágenes en redes sociales aumenta el riesgo de que discursos de odio se normalicen y penetren en la sociedad.

El especialista advirtió sobre el “pánico moral” generado por la difusión de mensajes que presentan la migración como una amenaza. Según Goldstein, la ultraderecha internacional utiliza este tipo de eventos para consolidar una narrativa de miedo. “La eficacia de la extrema derecha en el mundo consiste en ir abriendo la ventana, como dicen, la ventana de Overton”, explicó Goldstein.

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El fenómeno no se circunscribe solo a España. Goldstein citó ejemplos de Italia y Estados Unidos, y mencionó el caso de Vox en España y la influencia de figuras como Matteo Salvini y Giorgia Meloni en la política italiana. Las alianzas entre partidos de derecha tradicional y extrema derecha han erosionado el llamado “cordón sanitario” que antes separaba a ambas corrientes.

Acciones de la ultraderecha y antecedentes de Isabel Peralta

Isabel Peralta, nacida en Madrid en 2002, tiene antecedentes de concentraciones no autorizadas frente a la embajada de Marruecos durante crisis previas. En 2021, pronunció un discurso antisemita en un homenaje a la División Azul, la formación franquista que combatió junto al régimen nazi contra la Unión Soviética. En 2022, autoridades de Alemania la detuvieron en Frankfurt por portar simbología nazi, lo que derivó en su deportación y en la prohibición de entrada de por vida a ese país.

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03/04/2025 La líder del grupo de extrema derecha Bastión frontal, María Isabel Medina Peralta, durante un juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, a 3 de abril de 2025, en Madrid (España). La Audiencia Provincial de Madrid juzga a María Isabel Medina Peralta, una líder del grupo de extrema derecha Bastión frontal por "apremiar a la violencia y hostilidad" como consecuencia de sus prejuicios hacia los colectivos de marroquíes y musulmanes, hechos por los que afronta una petición fiscal de 42 meses de prisión. El representante del Ministerio Público le imputa un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas en su modalidad de provocación a la discriminación y odio. POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press

Recientemente, la justicia española condenó a Peralta a un año de prisión por delitos de incitación al odio y hostilidad, en particular contra inmigrantes marroquíes. El repudio social a sus actos refleja el rechazo a la normalización de discursos extremos en el espacio público. El contexto de la crisis migratoria en Ceuta sirvió de escenario para la amplificación de este tipo de manifestaciones.

El papel de las redes sociales y la viralización de discursos de odio

Goldstein subrayó el papel de las plataformas digitales en la difusión de ideologías extremas. “Hoy el algoritmo premia la emoción, no la verdad. Ese es el problema. La verdad está destruida en nuestra sociedad porque tenemos un algoritmo que gobierna gran parte de las pasiones, de la información que vemos”, afirmó.

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Según el sociólogo, la lógica de las redes sociales favorece la propagación de mensajes que generan odio y resentimiento, más que aquellos basados en hechos comprobables.

El avance tecnológico y el dominio de las grandes plataformas han incrementado la dificultad de regular el contenido violento y discriminatorio. Goldstein sugirió que la solución requiere un esfuerzo colectivo y acuerdos globales, ya que la regulación nacional resulta insuficiente frente al alcance de empresas transnacionales.

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Goldstein señaló que Elon Musk es un activista de ultraderecha ALLISON ROBBERT/Pool vía REUTERS/

La concentración de poder en manos de figuras como Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Elon Musk, propietario de X, agrava el fenómeno. Goldstein señaló que “Elon Musk es un activista de ultraderecha” y que su influencia en la plataforma contribuye a la difusión de contenidos radicales. Además, mencionó el vínculo de Musk con actores políticos de derecha y la propagación de mensajes antisemitas y neonazis en la red.

Consecuencias políticas y sociales en Europa y América Latina

El fenómeno también alcanza a América Latina, aunque con matices diferentes. Goldstein mencionó el uso del discurso contra la migración en países como Chile y el resurgimiento de retóricas anticomunistas en la región. En Argentina, observó la utilización de mensajes de confrontación diplomática y la cercanía con sectores de ultraderecha a nivel internacional.

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Según Goldstein, “el problema de esto es que es progresivo, no hay un punto de quiebre, sino que la eficacia de la extrema derecha consiste en ir abriendo la ventana” y naturalizando discursos antes considerados inaceptables.

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