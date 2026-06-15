Michelle Pfeiffer repasó su trayectoria y recordó su papel en Batman Returns: “Interpretar a Catwoman fue un sueño hecho realidad”

La historia sigue a una joven madre que enfrenta dificultades económicas tras decidir llevar a término un embarazo fruto de una relación con su profesor universitario. En un contexto de endeudamiento y precariedad, opta por generar ingresos a través de una plataforma digital de contenido por suscripción, impulsada por la sugerencia de su padre (Apple Tv/YouTube)

El regreso de Michelle Pfeiffer a la televisión refleja una tendencia creciente entre las grandes figuras del cine hacia las plataformas de streaming. En una entrevista con Deadline, la actriz de 68 años explicó que decidió volver al medio atraída por la calidad de los guiones, la libertad creativa y la participación de reconocidos realizadores en producciones televisivas.

Como parte de este retorno, asumió roles tanto delante como detrás de cámara al protagonizar y producir ejecutivamente las series The Madison y Margot’s Got Money Troubles, proyectos que, según señaló, le permitieron explorar nuevas formas de narración.

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Streaming y libertad creativa en la nueva televisión

La actriz subrayó el cambio radical en la industria televisiva, impulsado por el auge del streaming. “Antes ni pensaba en televisión, pero todo se ha transformado”, señaló a Deadline. Pfeiffer explicó que la eliminación de viejas restricciones y la participación de creadores de prestigio generaron una explosión de contenidos y métodos creativos.

“Con el streaming, muchas barreras cayeron. Grandes escritores, directores y actores se están mudando a las plataformas y se producen muchas más historias ahora”, afirmó.

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Michelle Pfeiffer explicó que volvió a la televisión por la calidad de los guiones, la libertad creativa y el auge del streaming (Captura de video: YouTube/@Deadline)

Relató que, tras observar desde fuera el avance del medio, llegó el momento en que quiso ser parte del fenómeno: “He estado tiempo viendo cómo se hacía un trabajo brillante, y llega un punto en que decides sumarte”.

El doble papel como actriz principal y productora ejecutiva en ambas series le permitió intervenir en numerosos aspectos creativos: “Influir en tantas etapas del desarrollo resulta estimulante. Hoy el streaming nos brinda esa oportunidad”, sostuvo.

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Batman, Marvel y el valor de la autenticidad en pantalla

La trayectoria de Pfeiffer permite comparar modelos de producción. Relató su experiencia como Catwoman en Batman Returns: “Interpretar a ese personaje fue un sueño hecho realidad. Batman era muy íntima, todo se rodaba en tiempo real, sin efectos especiales digitales”.

Pfeiffer evocó una época en la que los rodajes tradicionales primaban: “No recuerdo haber visto ninguna pantalla verde, era como una película convencional, solo que los disfraces eran peculiares”.

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Michelle Pfeiffer recordó que interpretar a Catwoman en Batman Returns fue un sueño hecho realidad y destacó que el rodaje se hizo sin efectos digitales (Warner Bros)

En contraste, señaló que las producciones del universo cinematográfico de Marvel, como Ant-Man, responden a una dinámica de trabajo muy diferente. Señaló que la dimensión y la tecnología de estas cintas modifican la experiencia para el actor: “No lo disfruté igual. Aunque adoré a mis compañeros, la vivencia fue distinta a la de proyectos más íntimos”, reconoció a Deadline.

Entre David E. Kelley y Taylor Sheridan: decisiones y alianzas creativas

Su relación profesional con David E. Kelley, reconocido guionista y esposo, fue parte de este cambio. “Nunca establecimos normas estrictas de no trabajar juntos, pero ambos valoramos demasiado la familia como para complicar las cosas sin motivo”, indicó.

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Finalmente, el atractivo del material y los personajes la convencieron. “El material era tan rico, los personajes estaban bellamente delineados, tan complejos... No podía rechazarlo. Además, rodar en Los Ángeles y trabajar con Elle Fanning lo hacía aún más tentador”, expresó Pfeiffer a Deadline.

Pfeiffer contó que Helen Mirren fue decisiva para sumarse a The Madison y afirmó que la autenticidad y la conexión con el público siguen siendo centrales frente al streaming (REUTERS)

En el caso de The Madison, la convocatoria de Taylor Sheridan presentó un desafío distinto. “No había ni siquiera un guion cuando inicié las conversaciones. Viajé a Texas para visitar su rancho y él me explicó la idea de la serie y el personaje de manera general”, recordó.

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Contrario al proceso usual, Sheridan le pidió compromiso antes de compartir un guion, según relató. Este proceso de negociación se prolongó durante varias semanas, hasta que la llamada con Helen Mirren fue decisiva: “No la conocía personalmente, pero ella fue generosa al conversar conmigo y su confianza en las producciones de Sheridan terminó por persuadirme”.

Historias íntimas y química con Elle Fanning

Pfeiffer destacó que la riqueza emocional y la dinámica de las relaciones en estas nuevas series representan el gran diferencial de su regreso. “Las historias abordan relaciones complicadas, bellas, sueños frustrados y familias que luchan por protegerse. Los lazos madre e hija lo contienen todo. Margot tiene momentos trágicos y también de esperanza”, afirmó.

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“Elle Fanning está espléndida en esta serie. Es mi actuación favorita de todas las que le he visto”, destacó sobre el trabajo con la actriz. Recordó en particular una escena de Margot’s Got Money Troubles en la que el conflicto entre madre e hija alcanza un punto crítico.

Michelle Pfeiffer aceptó trabajar con David E. Kelley por la fuerza del material, los personajes y la posibilidad de rodar en Los Ángeles junto a Elle Fanning (Apple Tv)

“Hay un instante en que ya no sabes quién cuida a quién. La manera en que Elle lee a su personaje me estremece solo de recordarlo”, añadió.

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En el final de la entrevista, apuntó que pese a la revolución del streaming, la autenticidad y la conexión con el público siguen siendo insustituibles. Tras una proyección reciente en Austin, reafirmó la importancia del encuentro colectivo en el cine: nada iguala la energía de una sala repleta de espectadores, concluyó, remarcando el impacto de compartir emociones en vivo.