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“Cada vez hay más gente que no llega al día 5 del mes”: la advertencia de un consultor sobre el deterioro de los ingresos

Un relevamiento detectó un crecimiento del pluriempleo, un aumento del endeudamiento y dificultades económicas entre los menores de 40 años

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Cada vez más personas sienten que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos mensuales y necesitan sumar actividades laborales para sostener su economía. Ese escenario también aparece acompañado por un mayor nivel de endeudamiento y por un deterioro del humor social, según un relevamiento de la consultora Zentrix.

Así lo afirmó Claudio Montiel, director de la consultora, durante una entrevista con Infobae en Vivo, donde analizó los resultados del estudio y describió un escenario marcado por el desgaste de los ingresos. Entre los datos que destacó, señaló que casi nueve de cada diez argentinos consideran que hacen falta dos o más trabajos para llegar a fin de mes y advirtió que cada vez más personas se quedan sin dinero apenas comienza el mes.

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“Lo que nosotros estamos viendo es un desgaste realmente muy marcado en los ingresos y en el humor de la gente”, sostuvo Montiel. Según explicó, la primera señal que aparece en las respuestas de los encuestados es que el salario dejó de alcanzar para cubrir los gastos habituales.

Uno de los indicadores centrales del relevamiento mostró que el 86,6% de los argentinos cree que se necesitan dos trabajos o más para llegar a fin de mes. Al profundizar en ese dato, la consultora detectó que el 45% considera que hacen falta más de tres empleos, una cifra que, según Montiel, refleja la percepción sobre el deterioro del poder adquisitivo.

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Cada vez más personas se quedan sin dinero en los primeros días del mes

El estudio incorporó una pregunta para identificar hasta qué día del mes alcanzan los ingresos de los encuestados. En lugar de consultar únicamente si llegaban o no a fin de mes, el relevamiento pidió elegir entre distintos períodos: hasta el día 5, el 10, el 15, el 20 o el final del mes.

Según explicó Montiel, dos de cada tres personas no superan el día 20, un porcentaje que se mantuvo relativamente estable durante el año. Sin embargo, el dato que más preocupó a la consultora fue el crecimiento de quienes aseguraron quedarse sin dinero mucho antes.

“Cada vez crece más la cantidad de gente que te dice que no llega al 5”, afirmó.

El director de Zentrix precisó que cuando comenzaron a realizar esa medición, a principios de año, entre el 2,5% y el 3% respondía que no llegaba al quinto día del mes. En la última encuesta ese porcentaje trepó al 11,5%. El relevamiento también mostró que el 15% de los consultados no supera el día 10 del mes.

Un hombre con barba, gafas y una camiseta oscura está sentado en una silla, frente a una pared con un estante de libros y un cuadro
El director de Zentrix, Claudio Montiel, precisó que el mayor deterioro se observa entre los menores de 40 años, que concentran los niveles más altos de endeudamiento y dificultades para llegar a fin de mes

Los menores de 40 años, entre los más afectados

La consultora también segmentó los resultados por edad. Allí encontró que el 85% de los menores de 40 años no supera el día 20 del mes, mientras que el 77% aseguró estar endeudado.

Para Montiel, ambos indicadores forman parte del mismo fenómeno. “Hay todo un combo donde el problema financiero y los salarios que no alcanzan se están empezando a complicar cada vez más”, señaló.

Consultado sobre la cantidad de horas trabajadas, Montiel aclaró que la consultora no elaboró una medición específica, aunque realizó una estimación a partir de las respuestas obtenidas.“Estamos calculando entre 14 y 18 horas de trabajo diario para superar los tres empleos", indicó.

Según explicó, el fenómeno aparece especialmente entre personas que ya cuentan con un empleo formal y, al finalizar la jornada, realizan otra actividad para sumar ingresos. “Muchos tienen un trabajo de oficina, llegan a su casa a las cinco o seis de la tarde, agarran la bicicleta, la moto o el auto y salen a trabajar cuatro o cinco horas más”, describió.

Montiel sostuvo que esa realidad ya no se limita a personas que estaban fuera del mercado laboral, sino que también alcanza a trabajadores registrados que necesitan una segunda o tercera actividad para sostener su economía.

Durante la entrevista también le preguntaron si el fenómeno se concentraba en alguna región del país. Montiel explicó que la consultora divide la muestra entre Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, por un lado, y el resto del país, por el otro. Según indicó, la mayor cantidad de casos apareció en el área metropolitana, aunque la diferencia con el resto del territorio fue de apenas cuatro o cinco puntos. “No es un problema concreto de una zona. Es un problema general”, afirmó.

El deterioro del humor social

Además de los indicadores económicos, el relevamiento permitió medir el estado de ánimo de los participantes mediante respuestas abiertas. “Lo que vos estás notando es que el humor de la gente a la hora de responder es muy malo”, sostuvo Montiel.}

"Hay un desgaste muy marcado en los ingresos y en el humor de la gente", afirmó Claudio Montiel al analizar los resultados del relevamiento
"Hay un desgaste muy marcado en los ingresos y en el humor de la gente", afirmó Claudio Montiel al analizar los resultados del relevamiento

Según explicó, las respuestas muestran una acumulación de dificultades. “Ya no es tengo que tener varios trabajos. Es tengo varios trabajos, estoy endeudado, no llego a fin de mes. Se empiezan a acumular problemas”, describió.

También señaló que en las respuestas abiertas apareció “un nivel de irascibilidad, de enojo en la gente que es importante”.

La deuda y las declaraciones de Milei

Durante la entrevista también le consultaron por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre el endeudamiento.

Montiel respondió que escuchó esos dichos y consideró que “falta un poco de empatía” frente al desgaste que reflejan los resultados del estudio.

Según explicó, más del 75% de las personas que se endeudan no lo hacen para comprar bienes durables ni para realizar mejoras en la vivienda, sino para afrontar gastos cotidianos. En ese contexto, mencionó el crecimiento de promociones con tarjeta de crédito y planes de cuotas en supermercados y mayoristas.

“Este tipo de declaraciones no son recomendables porque lo que hacen es desgastar más a un grupo de gente que está cada vez más cansado”, sostuvo.

El consultor también señaló que, de acuerdo con las respuestas obtenidas por Zentrix, el segmento de menores de 40 años comenzó a modificar su apoyo político porque siente que no encuentra respuestas concretas a sus problemas cotidianos.

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Mirá la entrevista completa a Claudio Montiel

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