“¿Alguien les puso una pistola en la cabeza?”: que dijo Milei sobre quienes tomaron créditos y están en mora

Milei habló sobre el aumento de la morosidad

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Con la morosidad en niveles récord, el presidente Javier Milei rechazó la posibilidad de impulsar medidas para aliviar la situación de los deudores. Además, afirmó que la solución pasa por acuerdos entre bancos y clientes, mientras defendió que la mejora de las condiciones macroeconómicas permitirá reducir las tasas de interés y facilitar la refinanciación.

El jefe de Estado atribuyó el aumento de la morosidad a la oposición: “Es uno de los efectos colaterales de los ataques del kirchnerismo”. Además, planteó que decir que es una problemática que la tiene que arreglar el Estado “es pasarle la cuenta a todos los demás”.

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El mandatario afirmó que “obviamente” quien se endeuda es responsable de esa decisión y, al ser consultado por las familias que hoy no pueden afrontar el pago de sus créditos, respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?”.

Para el Presidente, la refinanciación que están haciendo la mayoría de los bancos “es un problema entre privados”. “De hecho, nosotros fomentamos la refinanciación”, aseguró en diálogo con LN+.

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Milei afirmó que la mejora en la calificación crediticia de la Argentina por parte de tres agencias de riesgo permitirá reducir el riesgo país y, en consecuencia, abaratar el costo del financiamiento. Según explicó, ese escenario favorecerá una baja de las tasas de interés y plazos más largos.

“Todo lo que podemos hacer desde la macroeconomía lo hacemos”, afirmó el Presidente, quien además remarcó que el proceso de desaceleración de la inflación contribuye a consolidar ese panorama. “Bajar la inflación también ayuda a tener tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más largos”, señaló.

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“Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal”, consideró Milei.

“Y hacemos mucho también porque el riesgo país, que después de la elección estaba en 1.500 puntos, hoy está en 420. Le paso un dato: la economía argentina, con un riesgo país de 500 puntos, puede crecer entre un 7% y un 8%. Mire si vienen cosas lindas para la economía argentina en términos de crecimiento, ingresos, consumo, salarios y caída de la pobreza”, sostuvo.

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Asimismo, destacó que heredó “un 57% de pobreza y hoy está en el 29%. Es un montón. La dirección es la correcta”.

Es importante recordar que la morosidad del sistema financiero volvió a aumentar en mayo, impulsada principalmente por el deterioro en los préstamos otorgados a las familias. La irregularidad en los créditos de los hogares trepó al 12,8% durante el quinto mes del año, el nivel más alto de los últimos más de 20 años.

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Por tipo de financiamiento, los créditos personales exhiben el mayor nivel de irregularidad entre los hogares: en mayo registraron una mora del 15,9%, 10,4 puntos porcentuales por encima del mismo mes del año pasado. Les siguieron las tarjetas de crédito, con una tasa de mora del 13,1%, y los préstamos con garantía prendaria, con el 7,7%. Más atrás se ubicaron los créditos con garantía hipotecaria (1,6%) y el rubro “otros”, que alcanzó el 39,3%.

Otro punto de preocupación es que 1,3 millones de personas presentan atrasos simultáneamente en sus obligaciones con bancos y con entidades no financieras. Este grupo representa el 17% de las 7,6 millones de personas que operan en ambos canales de financiamiento, una situación que Equilibra identifica como de morosidad “por partida doble”.

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El presidente Javier Milei

Sobre eventuales medidas de alivio orientadas al consumo, el mandatario dijo: “No voy a entregar mi reputación y legado histórico haciendo la barrabasada que hizo el kirchnerismo”.

Milei afirmó que su estrategia no va a cambiar por el calendario político y planteó que su administración se mantendrá en el rumbo fiscal y monetario que viene defendiendo. “No voy a hacer populismo. Voy a morir con las botas puestas. No me voy a mover de hacer las cosas bien”.

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Por otro lado, en diálogo con Radio Mitre, Milei dijo: “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es mucho menos que lo que había cuando nosotros iniciamos”.