Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Robaron un auto y quedaron grabados por una cámara interna: “Si encontrás otro coche, frenale gato”

El hecho se registró en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza. Hay un detenido y buscan a sus cómplices

Los delincuentes a bordo del auto robado en La Matanza
Guardar

Un robo violento registrado por una cámara interna instalada en un auto permitió detener a uno de los presuntos responsables pocas horas después del hecho, indicaron fuentes policiales a Infobae.

La insólita secuencia ocurrió el viernes por la noche en la localidad de Isidro Casanova, en La Matanza, y quedó documentada en imágenes nítidas que resultaron claves para la investigación.

PUBLICIDAD

De acuerdo a las fuentes, la víctima, un vecino de 49 años, acababa de estacionar su Toyota Corolla blanco frente a su domicilio sobre la calle Pedro Ferré, casi en la esquina con concejal Luis Alberto Settino. Mientras descendía del vehículo, un auto rojo frenó de manera abrupta y de él descendieron al menos dos personas armadas. “No tengo nada”, alcanzó a decir el conductor al verse sorprendido por los asaltantes, quienes lo obligaron a salir.

Todo el episodio fue registrada por una cámara de seguridad ubicada en el espejo retrovisor central del rodado, que captó tanto las imágenes como las conversaciones entre los integrantes de la banda.

PUBLICIDAD

Hay que llamar a los otros, no tengo la llave. Te paso la ubicación, antes de que se apague esto, estoy yendo para el barrio”, advierte uno de los delincuentes frente al volante. Su acompañante sugiere mientras revisa el auto: “Vamos a ver si encontramos algo”.

Su cómplice sigue al teléfono. Mientras maneja, le señala a su interlocutor: “Si encontrás otro coche, frenale gato. Vamos a robar otro”, ilustrando la modalidad de acción de la banda, que se desplazaba en dos vehículos.

El dispositivo de seguridad incorporaba además un sistema de GPS, lo que facilitó la labor de rastreo policial. Según detalló Primer Plano Online, efectivos de la fuerza localizaron el Toyota Corolla mientras circulaba por la intersección de las calles San Matías y Santa Cruz, en la localidad de Rafael Castillo. Se inició entonces una persecución que culminó cuando el vehículo terminó en una zanja en el cruce de Correa y Estanislao del Campo.

Uno de los ocupantes fue detenido en el lugar. Las fuentes identificaron al sospechoso como Enzo González, de 20 años, quien intentó huir hacia un Fiat Cronos donde lo aguardaban dos mujeres. Ambas jóvenes quedaron también a disposición de la fiscalía, a cargo de José Luis Marotto, titular de la UFI N° 13 de La Matanza, que interviene en la causa.

Imágenes comparativas entre el video del robo y el aspecto del detenido no dejaron dudas sobre la identidad del principal sospechoso. El automóvil recuperado fue sometido a peritajes para el levantamiento de huellas y la recolección de pruebas que permitan confirmar la participación del resto de la banda.

Durante esa noche se registró una serie de robos de autos en la zona, por lo que la investigación continúa para determinar si el grupo detenido está vinculado a otros hechos reciente

Temas Relacionados

RobosLa MatanzaRafael CastilloIsidro Casanovaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Si hubiera ido, estaría desaparecida”: el escalofriante relato de una joven que casi cae en una falsa oferta laboral antes del femicidio de Mailén Antonich

El pasado 20 de julio, Luz Ledesma compartió su impactante experiencia en redes sociales. El descuido del supuesto empleador que le permitió percatarse del engaño

“Si hubiera ido, estaría desaparecida”: el escalofriante relato de una joven que casi cae en una falsa oferta laboral antes del femicidio de Mailén Antonich

Femicidio en Pilar: los rasguños en el cuello y las cámaras de seguridad que delataron al sospechoso

Noemí Milagros Cabrera, de 30 años, desapareció el viernes y fue hallada asesinada a metros de una parada de colectivos. Estaba totalmente desnuda. El detenido es un ex penitenciario con baja psiquiátrica

Femicidio en Pilar: los rasguños en el cuello y las cámaras de seguridad que delataron al sospechoso

Un patrullero embistió a una moto en Palermo tras una persecución: hay un detenido y un joven herido

El siniestro ocurrió sobre Avenida Juan B. Justo y Nicaragua, frente a una sucursal bancaria y la base operativa del SAME

Un patrullero embistió a una moto en Palermo tras una persecución: hay un detenido y un joven herido

Apuñalaron en el cuello a un hombre en Salta y un joven de 23 años es el principal sospechoso

Las autoridades buscan esclarecer el motivo que terminó con la muerte del hombre de 27 años. De acuerdo con las primeras hipótesis, lo habría atacado con un arma blanca. Quedó detenido

Apuñalaron en el cuello a un hombre en Salta y un joven de 23 años es el principal sospechoso

Crimen del ferretero en Mar del Plata: los dos acusados se negaron a declarar y continuarán detenidos

Los jóvenes, de 23 y 25 años, se presentaron ante la Justicia pero solamente se reunieron con sus defensores. La causa quedó caratulada como criminis causa. El reclamo de los familiares: “Mi hermano no se merecía esto”

Crimen del ferretero en Mar del Plata: los dos acusados se negaron a declarar y continuarán detenidos

DEPORTES

Su pase valió 90 millones de euros, fue campeón de Europa y ahora se entrena en un club de 10° división tras quedar libre

Su pase valió 90 millones de euros, fue campeón de Europa y ahora se entrena en un club de 10° división tras quedar libre

La íntima reflexión de una estrella de la Fórmula 1 sobre su vida fuera de la pista: “Me sentía como un perdedor”

La nueva vida de una figura del deporte que salió de la cárcel tras asesinar a su novia: “Casi nadie lo reconoce”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

TELESHOW

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

La broma de la China Suárez que solo compartió con sus mejores amigos en redes: “Changas para llegar a fin de mes”

Conmovedor momento en Gran Hermano: entre lágrimas, Sol saludó a su hija por su cumpleaños desde la casa

Rosalía recreó el meme de “vas en contramano” y enloqueció a sus fans en su segundo show en Buenos Aires

Las vacaciones de Emilia Ferrero y Julián Álvarez en Ibiza: familia, playa y atardeceres tras el Mundial 2026

El duelo de La Joaqui tras la separación de Luck Ra: “Él ya está tomando una decisión para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica: dejó la escuela por trabajo, siete décadas después volvió para graduarse y recibir el título de sexto grado a los 90 años

Costa Rica: dejó la escuela por trabajo, siete décadas después volvió para graduarse y recibir el título de sexto grado a los 90 años

Más de la mitad de los nicaragüenses quiere irse del país, la crisis impulsa la mayor intención de salida

Uruguay reabre la agenda de vacunación contra el meningococo tras la llegada de 343.000 dosis

Partidos políticos tradicionales suman un total de 1.5 millones de panameños inscritos

La azúcar salvadoreña se posiciona como la mayor exportación agroindustrial en lo que va de 2026, según el Banco Central