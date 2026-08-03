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El Salvador experimentará un incremento de $0.17 en el precio de los combustibles a partir del 4 de agosto

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas indicó que el ajuste regirá a escala nacional durante la segunda quincena y abarcará gasolina superior, regular y diésel, con vigencia hasta el 17 de agosto

El precio del combustible en El Salvador subirá hasta $0.17 por galón a partir del 4 de agosto, según la DGEHM. (FOTO: El Heraldo)
El precio del combustible en El Salvador subirá hasta $0.17 por galón a partir del 4 de agosto, según la DGEHM. (FOTO: El Heraldo)
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El precio del combustible en El Salvador registrará un fuerte aumento de hasta $0.17 por galón a nivel nacional, a partir del 4 de agosto que se extenderá en la segunda quincena del mes, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Este ajuste impactará tanto a la gasolina superior, regular como al diésel, afectando a consumidores y sectores productivos en todo el país.

La zona central verá el precio de la gasolina superior ubicarse en $4.91 por galón, tras un incremento de $0.17, mientras que la gasolina regular llegará a $4.58, con el mismo ajuste. El diésel en esa región subirá $0.15, situándose en $4.59 por galón. En la zona occidental, la gasolina superior alcanzará $4.92 tras el aumento de $0.17, la regular llegará a $4.59 y el diésel se cotizará también en $4.59, tras un alza de $0.15. Para la zona oriental, el valor de la gasolina superior será de $4.92 por galón, la regular costará $4.59 y el diésel se mantendrá en $4.59, luego de los ajustes reportados por la DGEHM.

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La actualización de precios anunciada por la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas estará vigente hasta el 17 de agosto. El organismo recomienda a la población consultar los precios oficiales antes de abastecerse, para evitar pagos superiores a los establecidos.

La DGEHM indicó que los precios oficiales del combustible en El Salvador estarán vigentes hasta el 17 de agosto. (Foto cortesía DGEHM)
La DGEHM indicó que los precios oficiales del combustible en El Salvador estarán vigentes hasta el 17 de agosto. (Foto cortesía DGEHM)

Este incremento ocurre tras un período de relativa estabilidad. Durante los dos meses y medio anteriores, los precios de los combustibles en El Salvador no habían presentado cambios significativos. No obstante, la tendencia al alza ha marcado el comportamiento del mercado en 2026, especialmente entre febrero y mediados de marzo, cuando la población ya enfrentó una escalada en los costos de la gasolina y el diésel.

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Las recientes subidas de los combustibles no responden únicamente a factores locales. Según la DGEHM, la dinámica internacional del mercado ha cobrado un rol determinante. Entre los factores externos que han impulsado el encarecimiento, se encuentran los ataques a buques petroleros en el estrecho de Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, atribuidos a los hutíes, lo que ha generado un incremento en los precios internacionales del petróleo debido a la alteración de la seguridad en las rutas de suministro.

Además, la DGEHM informó que los ataques contra la refinería Jazan en Arabia Saudita han añadido inestabilidad a los mercados internacionales de hidrocarburos. La amenaza sobre instalaciones clave de producción y refinación eleva la percepción de riesgo y aporta volatilidad a los precios globales del crudo y sus derivados.

La gasolina superior, la gasolina regular y el diésel aumentarán en todo El Salvador durante la segunda quincena de agosto. (FOTO: La Tribuna)
La gasolina superior, la gasolina regular y el diésel aumentarán en todo El Salvador durante la segunda quincena de agosto. (FOTO: La Tribuna)

Otro elemento que ha incidido, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, es la fuerte reducción en las reservas de petróleo de Estados Unidos. La disminución de inventarios limita la oferta disponible y ejerce presión sobre los precios en los mercados energéticos internacionales.

La combinación de estos factores globales ha determinado la actualización de los precios del combustible en El Salvador para la segunda quincena de agosto. Las autoridades mantienen el monitoreo sobre el comportamiento del mercado internacional y reiteran la importancia de consultar los precios oficiales antes de realizar compras de combustible.

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