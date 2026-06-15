Bonnie Tyler sale del coma inducido tras sufrir un paro cardíaco hace un mes

Bonnie Tyler despierta tras semanas en coma, pero sigue en estado delicado. (Reuters)

Bonnie Tyler continúa hospitalizada en Portugal después de haber sufrido un paro cardíaco durante su proceso de recuperación de una cirugía intestinal de emergencia.

Según informó su equipo, la artista de 75 años ha despertado del coma inducido en el que permanecía desde el mes pasado, aunque su estado de salud sigue siendo delicado.

PUBLICIDAD

En declaraciones difundidas por The Sun, los representantes de la intérprete señalaron que ella ya no se encuentra en coma, pero continúa recibiendo atención médica especializada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Faro, en el sur de Portugal.

“Bonnie ya no está en coma, pero sigue gravemente enferma. Aunque su estado está mejorando, el proceso de recuperación es lento. Bonnie sigue grave pero estable en el hospital de Faro; sin embargo, sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo”, indicó su equipo.

PUBLICIDAD

Bonnie Tyler salió del coma inducido, pero sigue gravemente enferma. (REUTERS/Dylan Martinez)

La situación de salud de la cantante se hizo pública a comienzos de mayo, cuando sus representantes confirmaron que había sido ingresada en un centro hospitalario de Faro tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia.

En aquel momento señalaron que la intervención había resultado satisfactoria y que la artista se encontraba en recuperación. Posteriormente, su estado se complicó y fue trasladada a cuidados intensivos.

PUBLICIDAD

Según reportes difundidos por medios británicos, Bonnie Tyler habría sufrido un paro cardíaco mientras los médicos intentaban reducir la sedación asociada al coma inducido que se le había administrado como parte de su tratamiento.

De acuerdo con la información difundida, comenzó a sentirse mal durante el mes de abril y permaneció varios días con molestias antes de acudir a un hospital privado acompañada por su esposo, Robert Sullivan. Posteriormente fue trasladada a un centro médico de Faro para recibir atención especializada.

PUBLICIDAD

Bonnie Tyler tuvo molestias durante varios días antes de acudir al hospital.

Entre las complicaciones médicas que afrontó se encontraba una perforación intestinal que requirió una intervención quirúrgica urgente. Este tipo de afecciones pueden derivar en infecciones graves si no son tratadas de manera inmediata.

En un comunicado emitido por su equipo de representación, la familia expresó además su preocupación por la circulación de rumores sobre su estado de salud y solicitó respeto a su privacidad.

PUBLICIDAD

“Cuando haya más noticias sobre la condición de Bonnie emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios que cesen las especulaciones y la difusión de rumores que solo sirven para angustiar a su familia, amigos y seguidores”, señalaron.

La familia de Bonnie Tyler pidió que no se propaguen rumores sobre el estado de salud de la cantante. (Reuters)

Liberto Mealha, amigo de la cantante, también se refirió a la situación durante los días más críticos de su hospitalización. Según explicó, el entorno cercano de Bonnie Tyler se mantenía atento a los informes médicos y confiaba en una evolución favorable.

PUBLICIDAD

Mientras permanece ingresada en cuidados intensivos, su esposo continúa acompañándola de manera constante, según personas cercanas a la familia.

Bonnie Tyler alcanzó reconocimiento internacional durante la década de 1980 gracias a éxitos como “Total Eclipse of the Heart” y “Holding Out for a Hero”. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de la Canción de Eurovisión con el tema Believe in Me.

PUBLICIDAD