Hugh Jackman reveló cómo la música y el compañerismo forjaron su versión más humana de Robin Hood

Hugh Jackman se transformó en un Robin Hood envejecido para “The Death of Robin Hood” durante el rodaje en Irlanda del Norte - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la filmación de The Death of Robin Hood en Irlanda del Norte, Hugh Jackman sorprendió al público con una transformación física que lo convirtió en un Robin Hood envejecido y marcado por el tiempo. Según relató el propio actor a la revista PEOPLE, el proceso de caracterización no solo requirió cambios estéticos complejos, sino que también generó dinámicas únicas en el camarín a través de la música y la convivencia cotidiana con su equipo.

Una rutina marcada por la música y la camaradería

El actor australiano, conocido mundialmente por sus papeles en cine y teatro, describió cómo las extensas sesiones de maquillaje se transformaron en espacios de encuentro donde la música tenía un papel central. Junto con Sean Flanigan, responsable del peinado, y Pamela S. Westmore, encargada del maquillaje, Jackman creaba listas de reproducción que alternaban entre sus preferencias personales y las de sus colegas. De acuerdo con lo informado por PEOPLE, esta costumbre permitió que el ambiente laboral se tornara más relajado y familiar.

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Hugh Jackman contó a PEOPLE que la música convirtió las largas sesiones de maquillaje en espacios de camaradería con su equipo (Créditos: A24)

Jackman, según recogió la publicación, optaba por canciones de los años 70 y disfrutaba al descubrir los gustos musicales de sus compañeros. En ocasiones, el equipo bromeaba sobre las elecciones musicales, lo que fortalecía la complicidad entre ellos. Para el intérprete, estos momentos ayudaron a sobrellevar el desgaste físico y mental que implica asumir un personaje con una carga emocional significativa.

Decisiones colectivas para una convivencia auténtica

Durante las jornadas de rodaje en locaciones naturales de Irlanda del Norte, el reparto y el equipo técnico establecieron una regla: dejar los teléfonos fuera de las áreas de trabajo. Esta iniciativa, según relató el actor a PEOPLE, fomentó conversaciones espontáneas y generó una conexión más profunda entre todos los involucrados en la producción. Jackman puntualizó que “el rodaje fue hermoso; todos dejamos los teléfonos de lado y solo hablamos y compartimos”, una declaración que, según la revista, ilustra el clima de compañerismo vivido en el set.

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El reparto y el equipo técnico de “The Death of Robin Hood” dejaron los teléfonos fuera de las áreas de trabajo para favorecer la convivencia en el set (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La decisión de prescindir de dispositivos móviles permitió que el grupo experimentara una convivencia menos fragmentada, algo que sorprendió tanto a los veteranos como a los nuevos integrantes del equipo. Para muchos, la experiencia representó un regreso a formas de socialización menos mediadas por la tecnología.

El desafío de la transformación física

La exigencia de la caracterización física se convirtió en uno de los mayores retos de la carrera de Jackman. De acuerdo con el director Michael Sarnoski, la producción apostó por un enfoque realista, alejándose de la imagen romántica y tradicional del forajido británico. El proceso incluyó la aplicación de una barba canosa, pelucas y maquillaje especializado que cubría gran parte del rostro del actor, además de cicatrices que simbolizaban el paso de los años y las heridas del personaje.

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La caracterización de Hugh Jackman incluyó barba canosa, pelucas, maquillaje especializado y cicatrices para construir una versión realista de Robin Hood (Créditos: A24)

Sarnoski explicó a PEOPLE que el objetivo era presentar a un Robin Hood envejecido, con remordimientos y una vida marcada por decisiones difíciles. Jackman, por su parte, subrayó el atractivo de interpretar a un hombre enfrentado a su propia leyenda, obligado a lidiar con el peso de sus acciones pasadas dentro de una narrativa más humana y menos idealizada.

Una mirada renovada a un mito británico

La película, que cuenta con la participación de Bill Skarsgård y Jodie Comer, introduce una perspectiva distinta sobre el legendario Robin Hood. Según los documentos consultados por PEOPLE, el film explora los dilemas de un hombre que afronta la sombra de su mito y se enfrenta a los efectos del paso del tiempo. El estreno mundial de “The Death of Robin Hood” está previsto para el viernes 19 de junio y ha sido señalada por la publicación como una de las transformaciones físicas más exigentes a las que se ha sometido Jackman en pantalla.

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“The Death of Robin Hood”, con Bill Skarsgård y Jodie Comer, se estrenará el 19 de junio con una mirada renovada sobre el mito británico (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La convivencia cotidiana, la música y las largas horas de caracterización forjaron una experiencia singular para el reparto y el equipo, quienes, de acuerdo con el testimonio del actor recogido por PEOPLE, percibieron el rodaje como un momento irrepetible en sus trayectorias profesionales.

Hugh Jackman se transformó en un Robin Hood envejecido para “The Death of Robin Hood” durante el rodaje en Irlanda del Norte (Créditos: A24)