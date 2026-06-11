Una isla ficticia, criaturas extintas y un T-Rex construido con sonidos de elefante y tigre: la historia detrás de Jurassic Park

Este reportaje explora el impacto del fenómeno cultural de Jurassic Park. Se observan imágenes de un dinosaurio recreado digitalmente en una calle de Buenos Aires, junto al Obelisco, y en entornos selváticos. El video muestra una mesa de trabajo con libros sobre vertebrados del Mesozoico y mapas, así como estantes de jugueterías con libros temáticos sobre dinosaurios y productos agotados. Una escena final presenta un Tyrannosaurus Rex emergiendo de una estructura metálica en la selva. El contenido es un análisis de la influencia de la franquicia cinematográfica.

El 11 de junio de 1993, las salas de cine de todo el mundo se convirtieron en portales a una isla donde los dinosaurios volvían a caminar entre humanos. Jurassic Park no solo se estrenó: arrasó con las expectativas y cambió para siempre la forma en que el público experimenta la ciencia ficción y el asombro en la pantalla grande.

Bajo la dirección de Steven Spielberg, la película fusionó tecnología y narrativa para inaugurar una era de efectos visuales que dieron vida a criaturas extintas con una verosimilitud nunca antes vista. Los dinosaurios, hasta entonces confinados a los libros de paleontología y las vitrinas de museos, se transformaron en protagonistas absolutos del imaginario popular.

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Pasaron 33 años y, aun hoy, el eco de los rugidos de los velociraptores y la silueta imponente del Tiranosaurio rex permanecen intactos en la memoria colectiva. Cada generación que descubrió la película revive ese vértigo inicial, esa mezcla de temor y maravilla que solo el cine puede provocar. Jurassic Park sigue despertando la misma fascinación, recordando que, a veces, la ficción puede devolvernos el asombro perdido de la infancia.

El impacto de Jurassic Park en el cine

El estreno de Jurassic Park representó un cambio en la industria audiovisual. Según Empire Magazine, revista especializada en cine, su llegada supuso “el mayor salto tecnológico desde Star Wars”.

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Steven Spielberg combinó animatrónicos de Stan Winston Studio y efectos digitales de ILM para abrir una etapa técnica en la industria audiovisual

El filme integró animatrónicos de la compañía Stan Winston Studio y efectos digitales desarrollados por Industrial Light & Magic (ILM), lo que permitió que criaturas extintas cobraran vida con un realismo hasta el momento inexplorado. Owen Gleiberman, editor de Variety, remarcó: “El asombro no solo provenía de los dinosaurios, sino de la sensación de que el cine había cruzado una nueva frontera”.

La repercusión de esta obra trascendió la taquilla. En 1993, Jurassic Park se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, con una recaudación mundial que superó los USD 900 millones, según datos citados por Box Office Mojo, sitio especializado en taquilla.

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Su impacto llevó a una oleada de producciones que adoptaron técnicas digitales y consolidó la colaboración entre Spielberg y el compositor John Williams, cuya partitura sigue siendo reconocible para el público.

El elenco y sus testimonios

Jurassic Park fue la película más taquillera de la historia en 1993 al superar los USD 900 millones de recaudación mundial (The Grosby Group)

La película reunió a un grupo de intérpretes que marcaron a una generación. Sam Neill dio vida al paleontólogo Alan Grant, mientras que Laura Dern interpretó a la doctora Ellie Sattler y Jeff Goldblum encarnó al carismático matemático Ian Malcolm. Según The Hollywood Reporter, medio especializado en entretenimiento, la elección del reparto aportó verosimilitud y carisma a los personajes, y acercó a cada protagonista al público.

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En una entrevista recuperada por Total Film, revista especializada en cine, Sam Neill recordó que “la primera aparición del T-Rex en el set asustó a los niños, y también a los adultos”.

Goldblum, por su parte, señaló que el rodaje fue “una experiencia tan cercana a la infancia y la maravilla como se puede vivir en un plató”. El legado de estos actores se consolidó en las posteriores entregas de la saga, donde varios de ellos retomaron sus papeles y reactivaron el vínculo con el público.

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Ciencia y cultura popular

Jurassic Park multiplicó el interés por la paleontología, impulsó carreras científicas en Estados Unidos y renovó exposiciones de dinosaurios en museos (The Grosby Group)

El atractivo central de Jurassic Park reside en la recreación de los dinosaurios, criaturas que fascinan tanto a niños como a adultos. La asesoría científica del paleontólogo Jack Horner influyó en la representación de especies como el Velociraptor y el Tiranosaurio rex, aunque algunas licencias artísticas favorecieron la narrativa sobre la precisión paleontológica.

Según National Geographic, medio de divulgación científica, la película multiplicó el interés por la paleontología y disparó las inscripciones a carreras científicas en Estados Unidos.

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El portal Screen Rant, sitio especializado en cine y series, señala que “la imagen del velociraptor, ágil e inteligente, cambió para siempre después del estreno” y el T-Rex se convirtió en “símbolo de poder y temor”.

Las réplicas de fósiles, juguetes y videojuegos inspirados en la película acompañaron el crecimiento de varias generaciones, consolidando una franquicia de alto rendimiento comercial.

El legado de la saga

La saga instaló debates sobre la clonación, la manipulación genética y los límites de la ciencia en la cultura contemporánea (Créditos: Twitter/@PrimeVideoLat)

Más allá del fenómeno comercial, Jurassic Park dejó una huella en la cultura contemporánea. La reflexión sobre los límites de la ciencia, la ética de la clonación y el control humano sobre la naturaleza aparece en innumerables debates y análisis académicos. De acuerdo con IGN, sitio especializado en entretenimiento y videojuegos, la película “anticipó preocupaciones sobre la manipulación genética que hoy resultan más actuales que nunca”.

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Las secuelas y el relanzamiento de la saga con Jurassic World en 2015 reactivaron el entusiasmo por el universo creado por Michael Crichton y dirigido por Steven Spielberg. Para muchos especialistas, el impacto del filme original no fue igualado. El crítico de IndieWire, medio especializado en cine y televisión, remarca que “ninguna entrega posterior logró igualar la mezcla de asombro y temor del estreno de 1993”.

Detalles de producción e impacto cultural

Uno de los detalles más comentados sobre la producción de Jurassic Park involucra al rugido del tiranosaurio rex. De acuerdo con Empire Magazine, el equipo de sonido experimentó con múltiples fuentes para obtener un efecto: mezclaron grabaciones de elefantes, tigres y caimanes, lo que otorgó a la criatura una identidad sonora reconocible que quedó asociada a la película.

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El rugido del Tiranosaurio rex de Jurassic Park surgió de una mezcla de grabaciones de elefantes, tigres y caimanes

La influencia de la película también se extiende a la divulgación científica y educativa. La popularidad de Jurassic Park motivó a museos de todo el mundo a renovar sus exposiciones sobre dinosaurios, con el objetivo de atraer al público infantil y juvenil. Esta renovación contribuyó al auge del interés por la paleontología y acercó la ciencia a otras generaciones.

Por último, el legado lingüístico de la obra sigue vigente. La frase: “La vida se abre camino”, pronunciada por Jeff Goldblum en su papel de Ian Malcolm, suele citarse en debates científicos y culturales, convirtiéndose en un símbolo de la imprevisibilidad de la naturaleza y de los dilemas éticos en torno a la manipulación genética.

Este reportaje explora el impacto del fenómeno cultural de Jurassic Park. Se observan imágenes de un dinosaurio recreado digitalmente en una calle de Buenos Aires, junto al Obelisco, y en entornos selváticos. El video muestra una mesa de trabajo con libros sobre vertebrados del Mesozoico y mapas, así como estantes de jugueterías con libros temáticos sobre dinosaurios y productos agotados. Una escena final presenta un Tyrannosaurus Rex emergiendo de una estructura metálica en la selva. El contenido es un análisis de la influencia de la franquicia cinematográfica.