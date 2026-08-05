“Hasta el psicólogo me dijo que salga”: nuevos chats revelaron el maltrato que sufrió el joven asesinado por su novia en Chaco

AUDIOS JULIAN ÁLVAREZ GUARDIA - CHACO

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En medio de la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia (29), que tiene a su novia, Luz Victoria Cantero (25), como acusada en Chaco, se dieron a conocer nuevas pruebas de los episodios de violencia que sufrió la víctima y que dan cuenta de cómo era la relación entre ambos. Se trata de una serie de audios, en donde él mismo describió cómo la joven lo había golpeado y destrozado su camioneta.

Los mensajes a los que pudo acceder Infobae corresponderían a diferentes conversaciones que el joven asesinado había mantenido con amigos respecto a la violencia que Cantero ejerció sobre él. Desde su entorno remarcaron que los dos años y medio de relación estuvieron marcados por los celos, el control, separaciones, reconciliaciones y las marcas de violencia física que él ocultaba.

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En la primera grabación de voz, Álvarez Guardia relató una pelea que habían tenido mientras se encontraban en su camioneta. “Le abro la puerta para que se vaya y me saca la llave y me dejó encerrado”, describió. Sin embargo, eso solo habría sido el comienzo del ataque, debido a que indicó que la acusada le había destrozado el vehículo.

Después de que lo dejara encerrado, la víctima relató que Cantero se presentó en su casa al día siguiente, para solucionar las cosas. “Estaba en el comedor, entró y me dijo: ‘Quiero hablar’”, señaló al agregar que le había dicho que no quería y que se fuera.

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Álvarez Guardia murió el domingo a la mañana, luego de que fuera apuñalado en el cuello por su novia

Luego de que le dejara la llave de la camioneta, el joven aseguró que había vuelto a escribirle, aparentemente, con la intención de hacerse cargo de los gastos de la reparación del vehículo. “Avísame qué es lo que te sale lo del vidrio y eso. Veo cómo hago para pagarte”, le escribió la imputada por homicidio agravado por el vínculo.

“Se dio cuenta que nada que ver la que hizo. Y antes de eso también me tumbó las dos motos, cayó una arriba de la otra”, analizó Álvarez Guardia, tras describir otro de los episodios en donde la joven había desquitado su furia con sus pertenencias.

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Ya en un segundo audio, el joven reflexionó sobre la situación en la que se encontraba: “Lo de la camioneta es lo de menos. Es todo lo que me pegó. O sea, aparte de eso, también me rompió la cadenita de los tirones que me estaba dando”.

Acto seguido, hace mención al control que habría ejercido sobre su celular y redes sociales, tras confesarle a su amigo que se encontraba molesto porque le habría cambiado la foto de perfil por una donde se viera que estaba con ella. “Pero ahí estaba re mal. Una cosa es que te revise el teléfono; otra cosa, ¿sabes lo que es poner una foto de perfil encima conmigo nomás?”.

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Los golpes que habría sufrido la víctima por parte de la acusada

Y continuó: “Si vos querés estar bien con alguien, qué sé yo, vos podés poner una foto en tu celular. Pero no, no entiendo cuál es el chiste de ella. ¿Qué le pasa por la cabeza que tiene que agarrar mi teléfono y poner ella una foto conmigo?“.

El nivel de control y maltratos que habría sufrido a manos de Cantero llevó a la víctima a consultar a un psicólogo. Según le había contado a uno de sus amigos más cercanos, el profesional le había recomendado que le ponga un punto final a la relación con la joven.

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“Me fui al psicólogo y hasta él me dijo que salga de ahí. Que no tengo la culpa de nada y mira cómo terminó. Permití una banda de cosas y fueron escalando”, reconoció Matías al darse cuenta de que había “normalizado muchas cosas”.

En otra de las conversaciones, el joven también admitió ante uno de sus amigos que no podía hablarle porque su novia controlaba los chats que tenía. “No te puedo hablar porque me lee los mensajes. Tengo que eliminar todo después”, explicó.

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Algunas de las conversaciones a las que tuvo acceso Infobae

De la misma manera en la que Álvarez Guardia se habría negado varias veces a reunirse con sus amigos o asistir a eventos sociales por tener moretones en los ojos, la víctima lamentó el tono que había tomado la relación.

“Me hubiera gustado que sea diferente. Ahora creo que no hay vuelta atrás”, le planteó a su amigo, quien le reafirmó que la situación no iba a cambiar. Asimismo, le confesó que estaba preocupado por lo que pudieran pensar el resto de su grupo.

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“Yo no quiero quedar mal ante todos los vagos, porque mira que me dijeron. Se cansaron y no, yo pensaba que iban a cambiar las cosas”, manifestó, a lo que su confidente, a modo de consuelo, le respondió: “Pero mira la pavada que pensás. No quedas mal ante nadie. A cualquiera nos puede pasar eso”.

La confesión de la acusada y cómo seguirá la causa

Este martes, la fiscal Ana González de Pacce y el procurador general del Chaco, Jorge Canteros, revelaron durante una conferencia de prensa ofrecida en la Fiscalía Nº 2 de Resistencia que, el día del crimen, la acusada había reconocido ante un policía hospitalario que había sido ella quien atacó a Álvarez Guardia.

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La investigación confirmó que el hermano de Cantero, también amigo de la víctima, recibió un llamado cerca de las seis de la mañana y escuchó a la joven gritar durante una discusión. Según la Fiscalía, ese hombre es considerado testigo clave, junto con vecinos que declararon haber oído una fuerte pelea a esa misma hora frente a la vivienda.

La fiscal Ana González de Pacce y el procurador general del Chaco, Jorge Canteros, durante la conferencia de prensa de este martes

En las primeras actuaciones en el lugar del hecho, el ayudante fiscal y personal policial secuestraron elementos de interés para la causa, entre ellos un cuchillo tipo Tramontina con mango negro, que será sometido a peritajes. Asimismo, la fiscal precisó que la puñalada que recibió la víctima impactó en la zona del cuello y comprometió arterias y venas.

Según se informó, la Fiscalía avanzará con el análisis de cámaras de seguridad ubicadas frente al domicilio, dentro de la vivienda y en un inmueble lindero para reconstruir lo ocurrido. También se encuentran pendientes los resultados de la autopsia definitiva y de los estudios toxicológicos.

No obstante, los familiares de la víctima anticiparon que solicitarán que la fiscal sea apartada del caso. Según explicó el abogado de la familia, Juan Arregin, expondrán como fundamentos que González de Pacce habría adelantado criterio, habría perdido la objetividad y no habría cumplido con la ley de víctimas durante la conferencia de prensa.

“La fiscal claramente está a favor de la asesina, con lo cual no puede seguir a cargo de una investigación”, apuntó tras agregar que las víctimas tampoco habían sido convocadas para explicarles su función en el proceso y que tampoco conformó el equipo fiscal, tal como lo establece la normativa vigente. Por esto, adelantó que este miércoles se presentarán en la Procuración para formalizar el pedido y exigir que le den explicaciones a la familia.