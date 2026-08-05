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Una niña recibió un disparo de aire comprimido cerca del pecho y creen que el responsable es su hermano

Los médicos derivaron a la menor a un hospital de mayor complejidad donde indicaron que se encontraba fuera de peligro. Buscan determinar si el accidente ocurrió cuando el familiar limpiaba el arma

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Una niña recibió un disparo accidental con un arma de aire comprimido dentro de su vivienda en la ciudad de La Rioja y debió ser trasladada al Hospital de la Madre y del Niño para recibir atención de mayor complejidad.

El disparo se habría producido cuando el hermano mayor de la menor, de 18 años, limpiaba el arma en el interior de la vivienda y esta se accionó de manera involuntaria. El proyectil impactó en el hombro derecho de la niña y tuvo orificio de salida en el omóplato.

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Según especificó el portal Rioja24, la niña ingresó al nosocomio a las 14.00 horas donde personal médico le brindó las primeras curaciones y la mantuvo en observación. Pero ante la necesidad de un control de mayor complejidad, las autoridades sanitarias dispusieron su derivación al Hospital de la Madre y del Niño, ubicado en la capital provincial.

La Asesoría de Menores intervino en el caso y autorizó el traslado bajo el cuidado y acompañamiento de su madre.

Los recaudos que se tomaron con el traslado responden al tipo de impacto que recibió la menor. Las armas de aire comprimido pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 300 metros por segundo según el modelo, suficiente para causar lesiones de gravedad si se manipulan sin cuidado.

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Le dispararon a un joven durante un partido de fútbol

El hecho ocurrió a mediados de julio en un complejo ubicado sobre la Ruta 22, a la altura de la calle Damas Patricias, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. El disparo con un rifle de aire comprimido hirió al adolescente en una pierna mientras jugaba al fútbol en un predio deportivo de General Roca.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto en que el joven —vestido con un short negro y un buzo oscuro— recibe el impacto en la pierna derecha en pleno partido. De inmediato toma la zona lesionada, comienza a cojear y abandona la cancha acompañado por el resto de los jugadores.

Consultado por Infobae, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro confirmó que la madre de la víctima radicó la denuncia en una comisaría. A partir de esa presentación se abrió un legajo de investigación y se encomendó a la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro la tarea de determinar el origen del disparo e identificar al responsable.

Río Negro: un adolescente fue baleado durante un partido de fútbol con amigos

Según informó el medio local ANRoca, un empleado del complejo señaló que el hecho no sería aislado. De acuerdo con su testimonio, las sospechas apuntan a un vecino de la zona del que, en otras oportunidades, también habrían escuchado insultos y detonaciones dirigidas hacia el predio. El empleado agregó que el complejo recibió reclamos por ruidos molestos a través del municipio, aunque aclaró que las actividades se desarrollan dentro del horario habilitado.

El episodio vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados al uso de armas de aire comprimido fuera de entornos controlados. A diferencia de las armas de fuego convencionales, este tipo de elementos no exige habilitación especial para su tenencia en gran parte del territorio argentino, lo que facilita su acceso y, en consecuencia, su uso indebido. Los balines pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 300 metros por segundo según el modelo, con capacidad suficiente para causar lesiones de consideración, como quedó demostrado en ambos casos.

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