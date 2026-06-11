Callum Turner habló de su reciente matrimonio con Dua Lipa: “Uno quiere inspirarse en la persona que tiene a su lado”

Coordinar dos trayectorias de alcance global exige una planificación constante. La pareja divide su tiempo entre distintas ciudades de Europa y Estados Unidos de acuerdo con sus compromisos profesionales - (imagen ilustrativa Infobae)

La vida de Callum Turner y Dua Lipa como pareja en el centro de la atención internacional se caracteriza por el desafío de compatibilizar su relación con carreras que los llevan constantemente de un país a otro, según detalló The Hollywood Reporter.

Recientemente casados en Londres y con una celebración posterior en Sicilia, ambos afrontan una etapa marcada por nuevos proyectos en la música y el cine, mientras intentan preservar espacios para su vida personal lejos de la exposición pública.

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La clave, según Turner, pasa por priorizar el tiempo compartido a pesar de las exigencias profesionales. El actor también destacó la influencia que la cantante tiene en su vida personal y artística. Al referirse a la relación, aseguró que “uno quiere inspirarse en la persona con la que está”.

Durante los primeros meses del año, Turner y Lipa residieron en París, donde el actor tomaba clases virtuales de francés. Ahora se preparan para pasar varios meses en Estados Unidos, mientras él encara nuevos rodajes y la artista continúa desarrollando su carrera musical.

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Cómo Callum Turner y Dua Lipa concilian sus agendas internacionales

Coordinar dos trayectorias de alcance global exige una planificación constante. La pareja divide su tiempo entre distintas ciudades de Europa y Estados Unidos de acuerdo con sus compromisos profesionales. En ese contexto, Turner resumió su prioridad: “Nos aseguramos de estar juntos tanto como sea posible”.

Turner afirmó que con Dua Lipa priorizan el tiempo compartido y que la cantante influye en su vida personal y artística (AP)

Su rutina incluye paseos con su perro en Londres, encuentros con amigos y actividades culturales que ambos disfrutan. Según explicó el actor, procuran reservar tiempo para esos momentos cotidianos incluso en medio de calendarios laborales cada vez más exigentes.

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Los proyectos cinematográficos que marcan a Callum Turner

El actor británico afronta un verano crucial con el estreno de “Rose of Nevada”, seguido de la sátira “Rosebush Pruning” en julio y la comedia romántica “One Night Only” en agosto, bajo la dirección de Will Gluck y junto a la nominada al Óscar Monica Barbaro. Este último título representa una de las grandes apuestas de la industria para el resurgimiento de la comedia romántica.

Su trayectoria abarca desde el cine independiente hasta éxitos como la saga “Animales Fantásticos”, que recaudó USD 1.860 millones en todo el mundo. Frente a los persistentes rumores que lo señalan como uno de los candidatos para interpretar a James Bond, insistió en que desconoce cualquier avance relacionado con el proyecto.

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El actor británico combinará este año producciones independientes como Rose of Nevada con apuestas comerciales de gran presupuesto como One Night Only (Portada de The Hollywood Reporter)

El actor admitió que la situación le resulta llamativa por la cantidad de mensajes que recibe al respecto, incluso de personas con las que no hablaba desde hace años. “De verdad que no sé nada. Me resulta bastante divertido”, comentó al referirse a las especulaciones.

Las propuestas que recibe incluyen producciones con grandes presupuestos y proyectos independientes, algo que el propio Turner valora como parte de su crecimiento artístico: “Me encantan las grandes producciones y me encantan las pequeñas. ¿Por qué no ver de lo que soy capaz?”, expresó.

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Fama, privacidad y redes: el manejo de la exposición pública

En cuanto a la exposición mediática, Dua Lipa se mantiene muy activa en Instagram, donde supera los 87,7 millones de seguidores, mientras que Turner prefiere la discreción y limita su presencia en redes sociales. Esa actitud también está relacionada con la forma en que vivió su ascenso profesional.

Aunque hoy se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, reconoció que nunca buscó una notoriedad temprana. “Nunca quise ser famoso a una edad tan temprana”, afirmó al medio estadounidense. Asimismo, expresó su admiración por los artistas que alcanzan la popularidad durante la adolescencia y logran desenvolverse bajo una intensa atención pública.

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El actor aseguró que nunca buscó alcanzar la fama a una edad temprana y reconoció la dificultad que implica crecer bajo el escrutinio permanente de la opinión pública (REUTERS)

El actor reconoció el impacto y la adicción de internet en figuras públicas, por lo que opta por una vida principalmente offline. Este contraste influye en la estrategia de privacidad de la pareja.

Atribuye su tranquilidad al hecho de evitar la sobreexposición, y según relató a The Hollywood Reporter, no se deja afectar por la presión mediática ni por las expectativas sobre el éxito comercial de sus proyectos: “Es muy fácil no pensar en ello”.

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La pareja enfrenta rumores y atención mediática con normalidad, eligiendo priorizar la vida cotidiana por sobre las opiniones externas, tanto durante su reciente boda como en los lanzamientos de sus trabajos más nuevos. Para ambos, la conexión con amistades y el disfrute del presente son fundamentales para mantener la autenticidad en medio del escrutinio público.

El respaldo de Hollywood y la visión de sus colegas

El entorno profesional de Turner y Lipa contribuye a dimensionar su relevancia en la cultura contemporánea. En el set de “Masters of the Air”, compañeros como Austin Butler, George MacKay y Elizabeth Olsen resaltaron la pasión cinematográfica de Turner, su disciplina y colaboración.

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Turner negó avances sobre los rumores que lo vinculan con James Bond, aunque George Clooney lo señaló como un candidato ideal para el papel (REUTERS)

George Clooney ha llegado a señalar que Turner tiene el perfil ideal para ser el próximo Bond. “Espero que Callum acabe siendo el próximo Bond. Creo que sería un Bond estupendo. Es alto, guapo, encantador y británico, así que es el candidato perfecto”, aseguró el actor de 65 años a The Hollywood Reporter.

MacKay subrayó que el ascenso de Turner se relaciona con su ambición y la búsqueda de trabajar con directores consagrados y emergentes. Esta red de contactos profesionales y personales, incluidas sus amistades con cineastas, refuerza la imagen de una pareja consolidada, cuya convivencia se apoya en intereses artísticos y culturales compartidos.

La película sigue a dos desconocidos que se conocen durante la única noche del año en que las relaciones sexuales son legales dentro de una sociedad altamente restrictiva (YouTube/Universal Pictures)