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¿Quién es Callum Turner, el actor británico que se casó con Dua Lipa?

Antes de la actuación, Turner intentó una breve carrera en el fútbol semiprofesional tras dejar la escuela a los 16 años

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Dua Lipa y Callum Turner
Callum Turner y Dua Lipa se casaron en una íntima ceremonia en el Old Marylebone Town Hall de Londres en mayo de 2026 (REUTERS/Aude Guerrucci)

Callum Turner, el actor británico que se casó con Dua Lipa, construyó su carrera en el cine y la televisión mucho antes de que su relación con la cantante lo convirtiera en un nombre conocido a escala global.

Turner nació el 15 de febrero de 1990 en Hammersmith, Londres, con el nombre completo de Callum Robilliard Turner.

Creció en el conjunto habitacional World’s End, en el barrio de Chelsea, y fue criado en solitario por su madre, Rosemary Turner, quien trabajaba como promotora de clubes nocturnos. Es hijo único.

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“Mi madre permitió que una comunidad de personas me rodeara y no fue protectora de su amor por mí. Era casi como una tribu”, declaró el artista al diario The Independent en febrero de 2020.

Antes de dedicarse a la actuación, abandonó la escuela a los 16 años y probó suerte en el fútbol semiprofesional. La experiencia fue breve.

El actor británico nació en Hammersmith, Londres, el 15 de febrero de 1990, y creció en Chelsea junto a su madre Rosemary (REUTERS/Remo Casilli)
El actor británico nació en Hammersmith, Londres, el 15 de febrero de 1990, y creció en Chelsea junto a su madre Rosemary (REUTERS/Remo Casilli)

“No soy un atleta profesional. Muy simple. Fui increíblemente dedicado, solo que no era un futbolista”, admitió en la misma entrevista.

Sobre su etapa escolar, describió su perfil con humor: “Era travieso, pero dentro de lo razonable. No era malo, pero era un poco el payaso de la clase. Estaba en los grupos de menor nivel, pero no porque no pudiera hacerlo, sino porque no quería”, señaló al mismo medio.

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Fue su madre quien lo acercó al mundo de la actuación. Tras pasar por el modelaje de moda, donde trabajó con marcas como Burberry, Callum Turner encontró en la interpretación su vocación definitiva.

“No voy a eventos y no tengo Instagram. Tengo una vida bastante discreta y la disfruto, pero también amo actuar”, afirmó a The Independent.

Su trayectoria en pantalla incluye papeles en producciones de alcance internacional. Obtuvo una nominación al BAFTA por su trabajo en la serie de la BBC The Capture.

Imagen detrás de cámaras de The Boys in the Boat dirigida por George Clooney
En 2023, Turner protagonizó "The Boys in the Boat" de George Clooney y (People/Laurie Sparham)

Además, alcanzó reconocimiento global al interpretar a Theseus Scamander en Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (2018) y Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore (2022), ambas parte de la franquicia de Warner Bros.

En 2023 protagonizó The Boys in the Boat, drama deportivo dirigido por George Clooney, donde encarnó al remero olímpico real Joe Rantz.

Al año siguiente lideró Masters of the Air (2024), miniserie bélica de Apple TV+ coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks, en la que interpretó al Mayor John “Bucky” Egan. También formó parte del reparto de Emma (2020), adaptación de la novela de Jane Austen.

Su fortuna personal se estima en cinco millones de dólares, según Sunday Guardian Live.

Masters of the air - Austin Butler - Callum Turner - Apple TV+
En 2024, integró el elenco principal de la miniserie "Masters of the Air" (Apple TV+)

La relación entre Callum Turner y Dua Lipa comenzó a tomar forma pública en enero de 2024, cuando ambos fueron vistos juntos tras el estreno de Masters of the Air.

Según Sunday Guardian Live, la pareja se conoció a través de amigos en común y descubrió que en ese momento los dos leían el mismo libro: Trust, de Hernán Díaz. En un primer momento, Turner prefirió el silencio ante las preguntas de la prensa sobre el vínculo.

La confirmación del compromiso llegó en 2025, cuando la estrella pop lo hizo oficial en una entrevista con British Vogue.

“Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y simplemente, no sé, ser mejores amigos para siempre, es un sentimiento muy especial”, declaró la cantante, según recogió US Magazine.

Dua Lipa y Callum Turner, oficialmente comprometidos.
La relación con Dua Lipa se hizo pública en enero de 2024 y la pareja confirmó su compromiso en 2025 (Instagram)

En mayo de 2026, imágenes obtenidas por varios medios mostraron a la pareja salir del Old Marylebone Town Hall tras contraer matrimonio.

Ella vistió un traje de novia blanco de Schiaparelli couture; él , un traje azul marino. Ninguno de los dos publicó un anuncio oficial en redes sociales.

“Intento romper el patrón de la autodestrucción cada día”, había confesado Turner al The Independent en 2020, en una entrevista en la que también se describió como un exfumador habitual de marihuana que decidió abandonar el hábito por “la determinación de cambiar y no perderme mi vida”.

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