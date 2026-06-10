Nick Reiner reclama el fideicomiso de sus padres: busca financiar su defensa en el caso de asesinato

El hijo del cineasta presentó una solicitud en Los Ángeles para acceder a los fondos que, según su equipo legal, le corresponden y necesita (Reuters)

Nick Reiner, hijo del reconocido director de cine Rob Reiner y de la productora Michele Singer Reiner, solicitó formalmente a la justicia de Los Ángeles el acceso inmediato al dinero de un fideicomiso que sus padres establecieron para él. Según la agencia de noticias internacional Associated Press, la petición se presenta en el contexto de la defensa legal de Reiner, acusado de asesinar a sus padres en diciembre del año pasado.

El lunes pasado, los abogados civiles de Nick Reiner, de 32 años, presentaron ante un tribunal del condado de Los Ángeles una petición en la que afirman que los fideicomisarios responsables del patrimonio denegaron el acceso a los fondos sin justificación legal. El documento sostiene que Reiner necesita ese dinero para costear su defensa y cubrir sus necesidades básicas mientras permanece en prisión.

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“Nick amaba a sus padres y está devastado por su muerte. Pero los hechos sobre lo que les sucedió o no les sucedió no son el tema central de este litigio contra el fideicomiso”, señala la petición citada por AP. Los abogados enfatizan que, como cualquier acusado, Nick Reiner disfruta del principio de presunción de inocencia y el derecho a preparar su defensa con los recursos que legalmente le corresponden.

Detalles del fideicomiso y el conflicto familiar

La presentación judicial sostiene que el patrimonio tendría al menos 1,5 millones de dólares y que el administrador bloqueó el acceso (Instagram)

Según la información recabada por AP, Rob Reiner y Michele Singer Reiner crearon varios fideicomisos: uno familiar, que no es objeto de controversia, y otros individuales para cada hijo. El fideicomiso de Nick, constituido en 1993, establece que debía recibir la mitad del dinero al cumplir 30 años y el resto a los 35. No obstante, la documentación judicial afirma que Nick nunca recibió los fondos previstos a los 30 años.

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El administrador del fideicomiso, el abogado Paul R. Kanin, supervisó los fondos desde febrero, pero, de acuerdo con la presentación judicial, ofreció “una serie cambiante de excusas y justificaciones” para negar el pago. Entre los argumentos, Kanin mencionó preocupaciones sobre la capacidad de Nick para administrar el dinero, planteamiento que los abogados del joven consideran irrelevante ante lo que definen como una obligación legal. El documento solicita que Nick también reciba de inmediato la parte que le correspondería a los 35 años, dada la urgencia de su situación.

La petición presentada ante el tribunal sostiene que el fideicomiso posee al menos 1,5 millones de dólares en activos, aunque el valor exacto no fue revelado por el administrador. AP informó que no obtuvo respuesta de Kanin ante las preguntas enviadas por correo electrónico fuera del horario laboral.

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Proceso judicial y situación actual de Nick Reiner

Los representantes del hijo de Rob Reiner aseguran que el dinero del patrimonio familiar fue retenido sin base legal - REUTERS

El caso penal contra Nick Reiner avanza con lentitud en los tribunales de Los Ángeles. Está previsto que comparezca nuevamente ante el juez para una audiencia preliminar en septiembre. De acuerdo con la agencia de noticias, enfrenta la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte, aunque la fiscalía, encabezada por Nathan Hochman, aún no decidió si solicitará esa sanción máxima.

Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron hallados muertos el 14 de diciembre en su residencia del barrio de Brentwood. Ambos recibieron múltiples heridas de arma blanca. Nick fue arrestado horas después y desde entonces declaró su inocencia ante los dos cargos de asesinato.

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El abogado privado Alan Jackson asumió inicialmente la defensa de Nick, pero renunció al caso menos de un mes después, alegando motivos que no reveló. En declaración recogida por AP, Jackson sostuvo que su firma está “preparada, dispuesta y capacitada para reanudar la representación” si se dispone de los fondos necesarios.

Los documentos del tribunal indican que el hijo de Rob Reiner tendría derecho a una parte de ese patrimonio desde hace tiempo - REUTERS/Aude Guerrucci/File Photo

Según documentos judiciales, los hermanos Jake Reiner y Romy Reiner accedieron en un primer momento a asumir los honorarios de Jackson, pero finalmente retiraron su apoyo. En abril, Jake relató públicamente que la pérdida de sus padres y la acusación contra su hermano han representado una “pesadilla viviente”.

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Las autoridades no revelaron posibles motivos del crimen y existe una orden judicial que mantiene en secreto la mayoría de los detalles de la autopsia. La cobertura de AP subraya que muchas preguntas fundamentales sobre el caso permanecen sin respuesta pública y que las filtraciones han sido prácticamente inexistentes en ambas partes del proceso.

Cabe mencionar que, Rob Reiner desarrolló una extensa carrera como director en Hollywood, con títulos emblemáticos como “This is Spinal Tap”, “Stand By Me”, “A Few Good Men” y “When Harry Met Sally...”, film en cuyo rodaje conoció a Michele Singer, con quien estuvo casado 36 años.

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