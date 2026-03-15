Así será el “poderoso” homenaje a Rob Reiner en los Oscar 2026

Los Oscar 2026 rendirán tributo a Rob Reiner en una emotiva ceremonia en el Dolby Theatre de Hollywood (AP)

Los Oscar 2026, que se celebran este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, incluirá un tributo especial al cineasta Rob Reiner, fallecido en circunstancias trágicas en diciembre pasado.

El segmento de “In memoriam” será más extenso que el de ediciones anteriores, según confirmaron los productores del evento.

El presentador de la gala, Conan O’Brien, ofreció los primeros detalles públicos sobre el homenaje durante el acto de despliegue de la alfombra roja celebrado el 12 de marzo en el Dolby Theatre.

En declaraciones al programa Extra, señaló que describir el tributo en ese contexto resultaba complicado.

“Es difícil resumirlo en este ambiente y sonaría demasiado breve o extraño hacerlo aquí. No creo que sería apropiado”, afirmó. Sin embargo, fue categórico al anticipar su impacto: “Va a ser una parte muy poderosa del show”.

Conan O’Brien, presentador de la nueva edición de la gala, anticipó un homenaje poderoso e impactante al cineasta (REUTERS/Daniel Cole)

O’Brien tenía una relación cercana con el realizador de larga data: Reiner y su esposa asistieron a la fiesta navideña del comediante la noche anterior a su muerte, el 13 de diciembre.

La productora de la ceremonia, Katy Mullan, fue en la misma línea durante una conferencia de prensa celebrada el 11 de marzo junto a su colega Raj Kapoor. Aunque evitó revelar detalles concretos, destacó el peso emocional que se busca llevar al segmento.

“Supongo que realmente no podemos entrar en detalles sobre lo que va a ser este año, pero realmente esperamos que sea un tributo que conmueva a la gente y que sienta que hace justicia a las increíbles personas que hemos perdido este año”, declaró Mullan, según recogió People.

Meg Ryan, Billy Crystal, Jerry O’Connell y Wil Wheaton fueron considerados para participar en el tributo a Reiner (Columbia Pictures)

Rob Reiner, director de clásicos como Stand By Me, Misery y Cuando Harry conoció a Sally, y su esposa Michele Singer Reiner fueron hallados muertos en su residencia de Los Ángeles el 14 de diciembre de 2025.

Su hijo Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado al día siguiente y enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, incluyendo el uso de un arma blanca.

Nick se declaró inocente y permanece en prisión preventiva sin derecho a fianza. En una audiencia celebrada en febrero, renunció a su derecho a un juicio expedito y su próxima fecha en el tribunal está fijada para el 29 de abril.

De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

Nick Reiner, hijo del director y su esposa Michele, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y permanece detenido sin fianza (CHRIS TORRES/Pool via REUTERS)

La discusión en torno al homenaje de Rob Reiner

La planificación del tributo no ha estado exenta de polémica. De acuerdo con una fuente de Daily Mail, la Academia habría contemplado la participación en el homenaje de Meg Ryan y Billy Crystal —protagonistas de Cuando Harry conoció a Sally—, así como de los actores Jerry O’Connell y Wil Wheaton, quienes compartieron set con Reiner en Stand By Me (1986).

Sin embargo, la misma fuente reveló que Corey Feldman, otro de los actores protagonistas de Stand By Me, no habría sido invitado a participar, lo que lo habría dejado “devastado”.

Según el tabloide británico, Feldman considera su exclusión “una bofetada en la cara”, especialmente porque sus excompañeros de reparto sí fueron convocados.

El informante señaló que tanto O’Connell como Wheaton se encuentran actualmente de gira junto a Feldman por el 40.º aniversario de Stand By Me, lo que hace la situación aún más incómoda.

“La noche debería ser sobre Rob y honrarlo, y Corey no quiere nada más que eso, y el hecho de que actualmente no se le permita es una absoluta bofetada en la cara”, sostuvo el insider.

Corey Feldman, estrella de "Stand By Me" reaccionó a su exclusión del homenaje a Rob Reiner (Columbia Pictures)

Según ese mismo medio, O’Connell y Wheaton habrían intentado interceder ante la Academia sin obtener respuesta.

Corey Feldman también habría vinculado esta situación con un antecedente: la ausencia de su amigo Corey Haim en el segmento “In memoriam” tras su muerte en 2010, calificando ambos hechos como un “ojo negro” para la Academia.

Daily Mail indicó que contactó a Feldman, O’Connell, Wheaton y a la Academia para obtener declaraciones, sin haber recibido respuesta al cierre de su publicación.