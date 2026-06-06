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Matt Damon resume el desgaste de “La odisea”: “¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?”

El intérprete de Ulises en la cinta dirigida por Christopher Nolan repasó cómo el recorrido por seis países tensó al grupo y cambió su forma de mirar el trabajo, incluso con humor interno

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Matt Damon reveló que el rodaje de La odisea con Christopher Nolan fue una prueba diaria de resistencia física y mental (Universal Pictures)

Las dificultades extremas del rodaje de La odisea marcaron la experiencia de Matt Damon, protagonista de la adaptación dirigida por Christopher Nolan. El actor interpretó a Ulises en una filmación durante tres meses, con jornadas que describió como una prueba diaria de resistencia física y mental.

En declaraciones recogidas por Espinof, Damon explicó que el equipo debió adaptarse a condiciones poco habituales, incluso para una superproducción. “Cuando llegaba a todos esos lugares, pensaba: ‘¿A quién se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?’”, contó, al relatar el impacto de los escenarios elegidos para la filmación.

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Un rodaje de escala internacional

Matt Damon en "La Odisea"
La producción de La odisea se desarrolló en seis países y exigió una logística continua para el elenco y el equipo técnico

La producción se desarrolló en seis países y exigió una logística continua para el elenco y el equipo técnico. Según el testimonio del actor, el cambio permanente de locaciones impuso un ritmo de trabajo que no daba tregua y obligó a resolver problemas cotidianos sobre la marcha, desde traslados hasta la adecuación de cada set a las necesidades del plan de rodaje.

La magnitud del proyecto también se reflejó en sus números: la película utilizó 600.000 metros de película IMAX y tuvo un presupuesto superior a USD 250 millones, de acuerdo con Espinof. Las cifras, citadas en ese medio, se presentan como un indicador del tamaño de la apuesta en una producción que busca sostenerse en la escala técnica característica del director británico.

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La exigencia en el set y el desgaste del equipo

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Christopher Nolan impulsó en La odisea una apuesta de gran escala con 600.000 metros de película IMAX y un presupuesto superior a USD 250 millones (YouTube: @Equipo Coco)

Damon describió que el cansancio se volvió un elemento constante y que el equipo osciló entre el agotamiento y un humor que funcionaba como válvula de escape. En ese contexto, contó que una broma recurrente dentro del grupo consistía en pensar que, al llegar a los platós de Los Ángeles, se terminarían las complicaciones. En su relato, ocurrió lo contrario: cada jornada sumó un obstáculo distinto, lo que mantuvo la sensación de exigencia hasta el final del proceso.

El actor enmarcó esa experiencia dentro de la dinámica de trabajo de Nolan, conocido por su atención al detalle y por sostener estándares altos de ejecución. En el rodaje, esa forma de trabajar se tradujo en la necesidad de responder a un nivel de demanda que, según el intérprete, lo llevó al límite de su capacidad de adaptación.

Lo que contó el elenco sobre las locaciones

Tres hombres sentados en sillas de madera frente a un fondo azul oscuro. De izquierda a derecha: Robert Pattinson, Matt Damon y Tom Holland
Robert Pattinson y el resto del elenco de La odisea compartieron la expectativa por el fin del tramo más duro de la filmación (YouTube: GQ)

Otros integrantes del reparto también aportaron impresiones sobre el clima del rodaje. Tom Holland relató a GQ, según recogió Espinof, que al llegar al set en Marruecos le pareció estar frente a una recreación histórica. Esa percepción, vinculada al realismo del entorno y a la puesta en escena, se sumó a la idea de que la película buscó apoyarse en locaciones con una impronta marcada.

El texto también menciona que Robert Pattinson y el resto del elenco compartieron conversaciones sobre cuándo finalizaría el periodo más duro de la filmación. En el balance general, el equipo mantuvo el trabajo pese a las dificultades, mientras la experiencia consolidó el carácter internacional del proyecto.

Un cierre con impacto personal

Matt Damon afirmó que La odisea se estrenará el 17 de julio y que la experiencia con Christopher Nolan cambió su mirada sobre el oficio (REUTERS/Caitlin Ochs)
Matt Damon afirmó que La odisea se estrenará el 17 de julio y que la experiencia con Christopher Nolan cambió su mirada sobre el oficio (REUTERS/Caitlin Ochs)

Al recordar el final del rodaje, Damon sostuvo que el esfuerzo terminó por valer la pena y definió la vivencia como “casi una experiencia religiosa”, según Espinof. En su planteo, el saldo no se redujo al desgaste: el proceso lo dejó con una mirada distinta sobre su oficio y sobre lo que implica atravesar una producción de esta escala.

La película tiene previsto su estreno para el 17 de julio, fecha que concentra la expectativa no solo por la historia épica que adapta, sino también por el interés que despierta el detrás de escena de una producción que, en palabras del protagonista, lo enfrentó a un reto sostenido y excepcional.

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