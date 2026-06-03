La fuerte denuncia de Sabrina Carpenter a un acosador: “Me ha causado angustia emocional grave y continua”

La cantante Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento por acoso tras reiterados actos de hostigamiento en Hollywood Hills - (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

La obtención de una orden de alejamiento por acoso por parte de la cantante y actriz Sabrina Carpenter puso en foco el problema creciente del hostigamiento a figuras públicas en Hollywood Hills, después de que un hombre intentara forzar la entrada a su domicilio y vigilara su vivienda durante semanas.

Sabrina Carpenter solicitó una orden judicial después de que William Applegate, de 31 años, intentara abrir por la fuerza la puerta de su casa el 23 de mayo de 2026. El incidente formó parte de una serie de actos de acoso y vigilancia, que según documentos judiciales y testimonios policiales, comenzaron al menos alrededor del 20 de abril de este año. La artista, su hermana y la pareja de esta están actualmente protegidas por una orden judicial provisional que restringe el acercamiento del acusado.

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El principal episodio ocurrió cuando Applegate se presentó en la residencia y trató de abrir la puerta. Según el documento judicial recogido por NBC News, el acusado fue confrontado por el personal de seguridad privada y en ese momento agredió a un guardia. Applegate, además, se negó a retirarse y afirmó que conocía a la cantante y que ella lo esperaba. Las fuentes describieron esta afirmación como “totalmente falsa y delirante”.

El equipo de seguridad y la policía de Los Ángeles intervinieron rápidamente. Según The Guardian, Applegate únicamente abandonó el lugar tras la llegada de los agentes, quienes procedieron a su detención por allanamiento de morada. Sin embargo, la conducta no cesó. En los días siguientes, el acusado volvió a aparecer en el vecindario y permaneció en su vehículo estacionado, reclinando el asiento para no ser identificado, como describió la propia Carpenter en su declaración judicial.

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William Applegate, de 31 años, intentó forzar la entrada en la casa de Sabrina Carpenter y fue arrestado por la policía de Los Ángeles - REUTERS/Mario Anzuoni

El patrón de acoso contra la artista se desarrollaba desde al menos el 20 de abril de 2026. De acuerdo con la información publicada en los medios locales, Applegate elegía lugares de estacionamiento cada vez más cercanos a la casa. Fue identificado por imágenes de cámaras de seguridad y reiteró intentos de acercamiento, incluso tras su primera detención.

La insistencia del acusado se reflejó no solo en los intentos de acceso, sino en su constante presencia alrededor de la vivienda. Esta situación generó hostigamiento permanente para la víctima y su entorno familiar, incluida su hermana Sarah Carpenter y la pareja de esta.

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El acoso a Sabrina Carpenter incluyó vigilancia de su domicilio y presencia reiterada del acusado en el vecindario durante semanas - REUTERS/Kylie Cooper

Temor, repercusiones y declaraciones de Sabrina Carpenter

En los documentos presentados ante la justicia y reproducidos por ambos medios, Sabrina Carpenter expuso el grave impacto emocional experimentado por los hechos. “Su patrón de acoso, allanamiento y vigilancia me causó angustia emocional grave y continua, y temo lo que pueda hacer si no es restringido por el tribunal”, manifestó la artista en su declaración, según The Guardian.

Carpenter también advirtió sobre la peligrosidad de la fijación de Applegate. “Su insistencia delirante de que me conoce y que yo lo esperaba demuestra una fijación peligrosa, delirante e irracional”, subrayó en el escrito, reflejando la magnitud de la amenaza.

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El detective Peter Doomanis, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), afirmó que el comportamiento de Applegate “muestra las características de un individuo obsesivo y fijado, que representa un riesgo serio y creciente”.

Respuesta judicial y próxima cita en tribunales

El tribunal del condado de Los Ángeles emitió la orden de alejamiento provisional el 1 de junio de 2026, prohibiendo al acusado acercarse a menos de 91 metros de Sabrina Carpenter, su hermana y la pareja de esta, así como de la residencia, lugar de trabajo y vehículo de la artista.

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El incidente principal se produjo el 23 de mayo de 2026, cuando el acusado agredió a un guardia de seguridad al intentar entrar en la vivienda - REUTERS/Daniel Cole

Tras el arresto de Applegate por allanamiento de morada —delito calificado como falta en la jurisdicción local— las autoridades remitieron el caso a la oficina del fiscal de la ciudad de Los Ángeles, que determinará si procede la presentación formal de cargos, según NBC News.

Se programaron dos audiencias judiciales: una en el ámbito civil el 17 de junio de 2026, relativa a la extensión de la orden de alejamiento, y otra penal el 18 de junio de 2026 para abordar el proceso por allanamiento.

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