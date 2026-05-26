Sally Field y su regreso a Netflix: “Nunca me interesaron las historias de mujeres que solo buscan un hombre, las mujeres son más que eso”

"Criaturas luminosas", protagonizada por Sally Field y Lewis Pullman

El estreno de “Criaturas luminosas” en Netflix marcó el regreso de Sally Field a un papel principal que, según la actriz, desafía los clichés sobre las mujeres mayores en el cine.

“Nunca me han interesado esas historias sobre mujeres que solo buscan un hombre… las mujeres son mucho más que eso”, expresó Field en una entrevista con People, al abordar la escasez de papeles interesantes para mujeres en la madurez.

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Field reivindica la necesidad de relatos que retraten la complejidad de la experiencia femenina en la vejez, más allá de los tópicos románticos. En la adaptación de la exitosa novela de Shelby Van Pelt, la actriz destaca que la madurez implica mucho más que la búsqueda amorosa, al tiempo que apoya historias donde el crecimiento y la sanación son protagonistas centrales.

La historia de Tova y su vínculo con Marcellus, el pulpo

La trama se desarrolla en la ficticia Sowell Bay, donde Field interpreta a Tova, una viuda septuagenaria que trabaja limpiando el acuario local durante la noche. Allí entabla una peculiar amistad con Marcellus, un pulpo gigante que narra parte de la historia con la voz de Alfred Molina. Como recoge Deadline, Tova ocupa su tiempo con la rutina de limpieza para sobrellevar la desaparición de su hijo ocurrida décadas atrás. Por su parte, el pulpo muestra escepticismo hacia los humanos aunque encuentra en Tova su principal aliada.

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La colaboración creativa e improvisación entre Sally Field y Lewis Pullman permitió preservar la autenticidad y fidelidad emocional de la novela original

El joven Cameron, encarnado por Lewis Pullman, irrumpe en la vida de Tova y Marcellus en busca de identidad, dando lugar a relaciones inesperadas y la construcción de una red familiar alternativa. El guion evita deliberadamente conceptos románticos entre los personajes mayores; en su lugar, gira en torno a la superación personal, el duelo y el descubrimiento mutuo, con el acuario como entorno crucial.

La directora Olivia Newman explicó a Deadline que su objetivo fue mostrar el mundo desde la perspectiva del pulpo y crear una protagonista femenina auténtica. La voz de Molina aporta a Marcellus “vulnerabilidad y corazón”, elementos que, junto con el humor, dotan a la película de un carácter singular.

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Cómo se creó una protagonista distinta en Netflix

Para Field, interpretar a Tova supuso alejarse de arquetipos, planteando nuevas preguntas sobre la madurez en la pantalla. La actriz contó a People: “Estoy muy involucrada… muchas cosas que ves surgieron de mí y de Lewis, gran parte es improvisación”.

La participación de la autora Shelby Van Pelt como productora ejecutiva fue clave para mantener la fidelidad emocional de la adaptación. La escritora revisó cada versión del guion y colaboró estrechamente con la directora, según mencionó Newman a Deadline, quien resaltó la importancia de conservar la esencia de los personajes.

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Lewis Pullman fue seleccionado por su capacidad para improvisar y transmitir vulnerabilidad, logrando con Field una química inmediata ante las cámaras. El trabajo conjunto contribuyó a crear una protagonista femenina que supera la búsqueda romántica y encarna resiliencia, empatía y autoaceptación.

El equipo liderado por Chris Ritvo recreó a Marcellus mediante animación CGI tras seis meses de investigación minuciosa sobre pulpos reales - REUTERS/Danny Moloshok

El desafío técnico y visual tras la narrativa

Uno de los mayores retos técnicos de la película fue la creación de Marcellus mediante animación por computadora. Según Deadline, el equipo dirigido por el supervisor de efectos visuales Chris Ritvo invirtió seis meses en investigación y diseño para conseguir que el pulpo resultara tan realista como los habitantes vivos del acuario.

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Para recrear un entorno auténtico, se construyó un tanque idéntico al original y se rodó con fauna marina real. Asimismo, las escenas submarinas filmadas en Vancouver brindan una atmósfera tangible y densa. Newman destacó a Deadline que la prioridad fue evitar artificialidad, integrando efectos visuales y escenarios reales para que Marcellus se percibiera como un elemento natural en el mundo de Tova.

La combinación de imágenes reales y animación permitió que el océano y el acuario conservaran la humanidad y la autenticidad necesarias para fortalecer el vínculo con los personajes.

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La adaptación se gestó tras un largo proceso creativo. Según Field en People, de una premisa modesta surge una película de alcance amplio, que aborda con sensibilidad temas de pérdida, redención y segundas oportunidades.

El rodaje combinó escenas submarinas reales filmadas en Vancouver y efectos visuales para lograr un entorno auténtico y naturalista en el acuario - REUTERS/Aude Guerrucci TPX IMAGES OF THE DAY

Del libro a la pantalla: así se gestó la adaptación

El desarrollo de la película comenzó cuando la productora Night Owl Stories accedió a las primeras galeradas de la novela. Fue Unkeless quien sugirió que el libro llegara a manos de Field. Tras una lectura inicial, la actriz decidió involucrar a su representante y aceptar el proyecto de inmediato.

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El proceso de creación incluyó un marcado nivel de improvisación entre Field y Lewis Pullman, lo que permitió dotar de naturalidad a los diálogos. Field relató a PEOPLE que gran parte de las escenas con Pullman fueron fruto de la espontaneidad, favoreciendo la autenticidad del filme.

La novela de debut de Shelby Van Pelt, publicada en 2022, narra tres historias entrelazadas que convergen en el pequeño pueblo costero de Sowell Bay, en el estado de Washington. La protagonista es Tova Sullivan, una viuda de setenta años que trabaja el turno nocturno como limpiadora en el acuario local para sobrellevar el duelo por su marido y por la desaparición de su hijo Erik, ocurrida treinta años atrás en circunstancias nunca del todo esclarecidas.

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Allí entabla un vínculo improbable con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico de notable inteligencia que narra fragmentos de la historia en primera persona con agudeza y cierta ironía. La tercera voz es la de Cameron Cassmore, un hombre de treinta años que llega a Sowell Bay en busca del padre que nunca conoció, tras haber sido abandonado por su madre en la infancia. Lo que ninguno de los dos sabe es que los une un secreto que Marcellus, a su manera, se encargará de revelar antes de que se le acabe el tiempo.