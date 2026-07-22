Fichas en los bolsillos y un atuendo de leopardo: Jason Bateman recordó su arresto en Mónaco

Jason Bateman revive una noche que marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. El actor estadounidense compartió en el pódcast SmartLess el recuerdo de su arresto en Mónaco por ebriedad y desorden público mientras vestía un llamativo atuendo de leopardo, situando el episodio como un símbolo de los excesos que dejó atrás en su camino hacia la sobriedad.
El episodio en Mónaco: una noche de excesos
Durante el episodio publicado el 20 de julio del pódcast SmartLess, que conduce junto a Sean Hayes y Will Arnett, Bateman relató con humor y cierto sonrojo el incidente que lo llevó a pasar por la comisaría de Mónaco.
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Según narró, todo comenzó tras una noche de juego en el casino, donde consumió “champán barato” y acumuló fichas en sus bolsillos. Destacó el detalle del vestuario: un pequeño atuendo de leopardo que, lejos de pasar inadvertido, se volvió parte del motivo por el cual la policía intervino.
“Me pasó una vez. Me arrestaron en Mónaco por estar borracho y desordenado”, recordó Bateman, alternando entre la risa y la autocrítica.
El actor describió la escena con precisión: “Salía del casino, golpeado por el champán barato y con los bolsillos llenos de fichas. Simplemente me sacudió”. La imagen del intérprete de 57 años, vestido de leopardo y bajo los efectos del alcohol, quedó grabada en su memoria como un ejemplo de los riesgos del desenfreno.
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La reflexión tras el incidente
La anécdota se convirtió en un punto de partida para que Bateman abordara su transformación personal. En el mismo pódcast, el actor contrastó ese episodio con su actual etapa de sobriedad, un proceso que lo llevó a modificar sus hábitos y a tomar distancia del consumo de sustancias.
Según recogió el pódcast, Bateman se define actualmente como “California sober”, término que alude a quienes se abstienen de todas las drogas y el alcohol salvo la marihuana.
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El intérprete precisó que lleva décadas sin consumir alcohol ni cocaína, una decisión que tomó antes del auge de las redes sociales y los teléfonos con cámara. Subrayó que, en su juventud, ese tipo de conductas quedaban fuera del escrutinio público, aunque admitió que estuvo cerca de situaciones límite y que fue testigo de caídas profundas en su entorno.
“Vi a amigos pasar por momentos muy duros”, admitió Bateman, quien remarcó que su propio proceso de cambio fue gradual y estuvo marcado por el apoyo de personas cercanas. El contraste entre su pasado y su presente se refleja en su mirada hacia los excesos, ahora lejanos y convertidos en material de confesión pública.
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El papel de Amanda Anka en su cambio
En entrevistas previas y otras apariciones públicas, Amanda Anka, esposa de Bateman, ha sido mencionada como una figura central en la transformación del actor. Durante la conversación en SmartLess, Bateman recordó las negociaciones familiares sobre el final de sus hábitos de fiesta.
Citó una frase de Anka: “Este goteo constante es desesperantemente impredecible, Jason”, como uno de los comentarios que influyeron en su decisión de alejarse definitivamente del consumo.
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La dinámica familiar y el deseo de construir una vida más estable se impusieron frente a los impulsos de la juventud. En palabras del propio Bateman, esas conversaciones con su esposa fueron determinantes para cerrar una etapa y abrir otra marcada por la moderación.
La presión de la fama desde la infancia
El actor también abordó otra dimensión de su vida personal: la presión económica y emocional derivada de su carrera precoz. En una grabación reciente del pódcast Good One, realizada en el Festival de Tribeca de Nueva York y citada por Vulture, Bateman habló sobre el peso de ser el principal sostén económico de su familia desde los 11 años, cuando trabajaba en la serie Little House on the Prairie.
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Bateman relató que sus padres se desempeñaban como sus representantes, por lo que el dinero que ganaba era fundamental para las finanzas del hogar. Esa situación generó una responsabilidad temprana y una constante preocupación por mantener sus fuentes de trabajo.
“Mis experiencias más difíciles no quedaban registradas en público”, señaló el actor, haciendo referencia al anonimato que ofrecía la época previa a la digitalización de la vida privada.
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La mirada pública sobre los excesos de las celebridades
El testimonio de Jason Bateman se suma a una larga lista de figuras de la industria del entretenimiento que han revisado públicamente sus años de excesos y las consecuencias de la fama precoz. Según Vulture, su relato aporta una mirada honesta sobre la dificultad de transitar la adolescencia y la adultez bajo la presión constante de los reflectores y la atención mediática.
La historia del arresto en Mónaco, lejos de ser solo una anécdota pintoresca, se inscribe en el contexto mayor de una vida marcada por el escrutinio público y la búsqueda de equilibrio.
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El recorrido de Bateman, desde el joven actor que debutó en la televisión hasta el adulto que reflexiona sobre sus errores y aprendizajes, resuena en una industria que suele exhibir tanto los fracasos como las redenciones de sus protagonistas.
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