El orden real de los libros de Bridgerton: qué cambió la serie y por qué importa en la historia

La saga literaria de Bridgerton, escrita por Julia Quinn, alcanzó fama mundial gracias a la serie de Netflix que adaptó sus novelas románticas - (Créditos: Netflix)

La saga literaria de Bridgerton cautivó a millones de lectores y alcanzó una enorme popularidad internacional gracias a su adaptación en Netflix. Sin embargo, el orden en que deben leerse los libros de Julia Quinn no coincide siempre con la secuencia de la serie, lo que puede generar dudas a quienes desean adentrarse en el universo original y comprender cómo se adapta en televisión.

El mejor orden para leer los libros de Bridgerton es el de publicación, que inicia con la historia de Daphne y avanza hacia los demás hermanos en forma descendente. Por su parte, la serie de Netflix respetó este esquema en las dos primeras temporadas, pero desde la tercera comenzó a adaptar los libros en un orden diferente.

El orden de los libros Bridgerton recomienda iniciar por 'El duque y yo' y seguir la cronología de publicación para entender la evolución familiar - REUTERS/May James

Esto significa que la experiencia del lector y la del espectador presentan diferencias notables, aunque ambas propuestas exploran las historias románticas de cada integrante de la familia.

El fenómeno de la saga comenzó en el año 2000 con El duque y yo, la primera novela de Julia Quinn. El éxito internacional creció con el estreno de la adaptación televisiva de Netflix en diciembre de 2020, bajo la producción ejecutiva de Shonda Rhimes.

Cada novela y temporada sigue a un hermano Bridgerton, con tramas centradas en sus romances dentro de la sociedad británica de la Regencia. El enfoque narrativo varía según se trate del formato literario o televisivo.

La serie Bridgerton en Netflix respetó el orden de los libros solo en sus dos primeras temporadas antes de optar por una secuencia narrativa distinta

Orden recomendado para leer los libros de Bridgerton

La lista cronológica sugerida para quienes desean conocer el desarrollo de cada protagonista es la siguiente:

Cada novela y temporada de Bridgerton explora la historia amorosa de un hermano dentro de la alta sociedad británica durante la Regencia

1. El duque y yo:

Presenta el debut en sociedad de Daphne Bridgerton, quien idea una alianza con Simon Basset, el joven duque. Su vínculo evoluciona desde la cooperación hasta un romance complejo. Como explicó la autora Julia Quinn a PEOPLE, “La ironía es que él no sabe lo que quiere, pero tiene todo el poder. Ella sí sabe lo que quiere, pero dentro de la sociedad tiene poco poder”.

Existen libros adicionales en el universo Bridgerton, como 'Felices para siempre' y 'La reina Carlota', que amplían las historias originales de Julia Quinn - (Créditos: Netflix)

2. El vizconde que me amó

Se enfoca en Anthony Bridgerton, decidido a casarse con Edwina Sheffield. Sin embargo, la relación con Kate, la hermana mayor de Edwina, altera sus planes y despierta sentimientos inesperados.

3. Te doy mi corazón

Benedict Bridgerton conoce a Sophie Beckett en un baile de máscaras. Cuando Sophie reaparece como empleada doméstica de la familia, Benedict debe enfrentar la verdad sobre su misteriosa identidad.

4. Seduciendo a Mr. Bridgerton

La amistad entre Colin Bridgerton y Penelope Featherington se transforma cuando emergen secretos y emociones ocultas que ponen a prueba su relación.

5. A Sir Phillip, con amor

Eloise Bridgerton viaja para conocer a Sir Phillip Crane, viudo de Marina Thompson y amigo por correspondencia. Sus expectativas iniciales sobre el amor se ven desafiadas por la realidad.

6. El corazón de una Bridgerton

El conflicto de Francesca Bridgerton surge tras la muerte de su esposo, cuando el conde Michael Stirling se convierte en una nueva posibilidad amorosa.

7. Por un beso

Hyacinth Bridgerton, la menor, se ve envuelta en una aventura al ayudar a Gareth St. Clair a descifrar un diario familiar con posibles secretos financieros, mientras surge el romance entre ambos.

8. Buscando esposa

Gregory Bridgerton persigue a Hermione Watson, aunque es Lucinda, amiga de Hermione, quien finalmente conquista su corazón, a pesar de obstáculos previos.

Cada título profundiza en la evolución emocional de los hermanos y marca el crecimiento de la familia a lo largo de los años. Por otro lado, hay dos libros más que pertenecen al mismo universo: Felices para siempre, donde la autora narra diferentes historias adicionales de los personajes que alimentan el mundo literario Bridgerton. Además, Quinn junto a Shonda Rhimes publicaron el spin-off de la reina Charlotte llamado La reina Carlota.

Cómo difiere la serie de Netflix del orden de los libros

La versión de Netflix introdujo cambios en el orden de adaptación. Mientras que la primera y segunda temporadas siguieron el mismo orden cronológico de las novelas, a partir de la tercera se produjeron variaciones importantes.

La tercera temporada —estrenada en dos partes en enero y febrero de 2026— se centró en Colin Bridgerton y Penelope Featherington, personajes centrales del cuarto libro. Luego, la cuarta temporada abordó la historia de Benedict Bridgerton, correspondiente al tercer libro, alterando así el orden original de publicación.

Hasta ahora, la plataforma confirmó la renovación para una quinta y sexta temporadas, pero no reveló qué historias ni qué personajes serán los protagonistas. Así, la audiencia se encuentra a la expectativa de nuevas sorpresas narrativas y cambios respecto al material literario.

Próximas temporadas y expectativas para Bridgerton en Netflix

Según declaraciones de PEOPLE, la productora ejecutiva Shonda Rhimes destacó que cada hermano Bridgerton tendrá su historia, aunque el orden no será necesariamente el de los libros de Julia Quinn. La guionista principal, Jess Brownell, insinuó en un evento reciente que las próximas entregas explorarán caminos novedosos, sin confirmar tampoco la secuencia de protagonistas.

Netflix mantiene reservados los detalles sobre los personajes principales de las temporadas 5 y 6. Esto deja abierta la posibilidad de que futuras temporadas aborden desde diferentes perspectivas la vida sentimental de los Bridgerton, garantizando el atractivo de la saga para una audiencia global.

Al margen del orden original, la franquicia sigue creciendo y promete que las vivencias de cada hermano encontrarán su lugar tanto en las páginas de los libros como en la pantalla.