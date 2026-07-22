14 películas en más de 20 años: cuál es el orden ideal para ver todas las “X-Men”

"Avengers: Doomsday" introduce a los X-Men directamente en el Universo Cinematográfico de Marvel como parte de una épica convergencia multiversal. Dirigida por los hermanos Russo, la película reúne a Los Vengadores, Los 4 Fantásticos y Los X-Men clásicos (incluidos Charles Xavier, Magneto y Cíclope) para luchar contra el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

A lo largo de más de dos décadas, la franquicia de los X-Men desarrolló un universo cinematográfico que explora el conflicto entre humanos y mutantes, poniendo en el centro temas de discriminación y pertenencia.

La saga, que comenzó el 14 de julio de 2000 y luego se expandió con precuelas, secuelas, derivados y tramas situadas en distintos momentos del pasado y del futuro, está conformada por 14 películas, y People propone una guía para verlas en orden cronológico.

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Las películas pueden verse por fecha de estreno, aunque esta guía sigue el orden interno de la historia. Según People, el eje general de la franquicia es el enfrentamiento entre los X-Men y Magneto, junto con una lectura sobre diversidad, inclusión y derechos civiles.

Stan Lee explicó esa idea en 2000, en declaraciones a The Guardian recogidas por People: “¿Y si hiciera que otras personas les tuvieran miedo, sospecharan de ellos e incluso los odiaran porque eran diferentes?”. Luego añadió: “Me encantó esa idea; no solo los hacía diferentes, también era una buena metáfora de lo que ocurría con el movimiento por los derechos civiles en el país en ese momento”.

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1. “X-Men: Primera generación”

"X-Men: Primera generación" se estrenó en 2011 y funciona como punto de arranque interno de la historia (Captura de video)

X-Men: Primera generación, estrenada en 2011, funciona como punto de arranque interno de la historia. La película reconstruye la niñez, la adolescencia y el paso a la adultez de Charles Xavier y Erik Lehnsherr.

El filme muestra cómo ambos se convirtieron en enemigos y plantea que Magneto no es solo el villano que aparenta ser, sino alguien marcado por la crueldad de la sociedad. También presenta versiones jóvenes de Mística, interpretada por Jennifer Lawrence, y Bestia, encarnado por Nicholas Hoult.

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2. “X-Men: Días del futuro pasado”

"X-Men: Días del futuro pasado" ubica a Wolverine en 1973 para cambiar un 2023 alternativo dominado por centinelas robóticos

La segunda película en esta secuencia es X-Men: Días del futuro pasado, de 2014. Aunque parte de la historia transcurre en un 2023 alternativo, la mayor parte ocurre en 1973.

En ese futuro distópico, centinelas robóticos persiguen a todos los mutantes y a los humanos que los protegen. Para evitar ese desenlace, Wolverine viaja a 1973 con la misión de alterar el futuro. La película también recupera a varios integrantes del reparto original. Halle Berry retomó el papel de Tormenta, mientras Anna Paquin, Famke Janssen y James Marsden tuvieron breves apariciones.

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3. “X-Men Orígenes: Wolverine”

X-Men Orígenes: Wolverine ocupa el tercer lugar porque, aunque incluye escenas situadas en el siglo XIX, transcurre sobre todo a fines de los años 70. La historia profundiza en el pasado de Logan y recorre distintos momentos de su vida.

"X-Men Orígenes: Wolverine" profundiza en el pasado de Logan, muestra su operación con adamantio y anticipa a Deadpool

La película muestra su operación con adamantio y revela que el personaje tiene más de 100 años. También incluye una breve aparición de Ryan Reynolds como Deadpool, casi una década antes de su primera película en solitario.

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4. “X-Men: Apocalipsis”

X-Men: Apocalipsis, estrenada en 2016, se sitúa a comienzos de los años 80, en plena Guerra Fría. En la película, Apocalipsis encuentra a Magneto y lo lleva al campo de concentración de Auschwitz para recordarle hasta dónde puede llegar la violencia humana.

Ese trauma vuelve a empujar a Magneto hacia la destrucción de la humanidad, mientras los X-Men intentan detenerlo. Según el periódico, la película recibió críticas dispares, pero recaudó casi 544 millones de dólares en todo el mundo.

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5. “X-Men: Dark Phoenix”

X-Men: Dark Phoenix, lanzada en 2019, es hasta ahora la última precuela de la franquicia. La cinta se centra en Jean Grey, después de que Sophie Turner asumiera ese papel en X-Men: Apocalipsis.

La película comienza con un retroceso a la infancia de Grey, cuando sus poderes telequinéticos causan accidentalmente la muerte de sus padres. El resto de la trama transcurre a comienzos de los años 90, cuando esas capacidades se intensifican y terminan por desatar la fuerza Fénix.

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6. “X-Men”

Anna Paquin, Halle Berry, Famke Janssen y Hugh Jackman integran el reparto de "X-Men" y retomaron sus papeles en otras entregas (Captura de video)

La película original X-Men, estrenada el 14 de julio de 2000, queda sexta en el orden interno de la historia. El filme se sitúa en el presente de ese momento y comienza con Rogue y Wolverine, a quienes los X-Men rescatan antes de llevarlos a la Mansión Xavier.

A partir de ahí, el grupo intenta salvar al mundo de Magneto. El reparto incluye a Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto y a Anna Paquin, Halle Berry, Famke Janssen y Hugh Jackman en los papeles que después retomaron en otras entregas.

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7. “X-Men 2″

X-Men 2 llegó tras el éxito de la primera película y reunió otra vez al reparto original. También sumó a Alan Cumming como Nightcrawler y amplió la participación de Shawn Ashmore como Iceman.

En esta entrega, un científico militar intenta usar el ADN de su hijo mutante para matar a todos los demás mutantes del planeta. Para impedirlo, Magneto debe aliarse con los X-Men en una historia situada otra vez en el presente, alrededor de 2003.

8. “X-Men: La batalla final”

"X-Men: La batalla final" retoma el desenlace de "X-Men 2" y continúa la historia de los mutantes (Disney+)

X-Men: La batalla final retoma el desenlace de X-Men 2 y presenta a Jean Grey convertida en la Fénix destructiva. Tras X-Men: Dark Phoenix, esa ya no es la primera aparición cronológica del personaje bajo esa forma, aunque sí lo fue para el público.

La película enfrenta además a los mutantes con un plan del gobierno para inyectarles una cura que les quite sus poderes. Estrenada en 2006 y ambientada también en el presente, la cinta dividió a la crítica y a la audiencia por sus muertes sorpresivas y otros giros de la trama.

9. “Wolverine: Inmortal”

Wolverine: inmortal se ubica después de X-Men: La batalla final y funciona como una secuela relativamente independiente. La historia presenta a Logan todavía afectado por visiones de Jean.

La trama lo lleva a Japón para salvar a un hombre moribundo. A cambio, debería entregar sus poderes, y cuando se niega, queda atrapado en una lucha mientras los pierde tras un envenenamiento.

10. “Deadpool”

Deadpool apareció en 2016, siete años después de la primera presencia del personaje en X-Men Orígenes: Wolverine. La película tiene pocas conexiones con la trama central de X-Men, pero People la incluye por la primera aparición del personaje y por el vínculo posterior con Wolverine.

"Deadpool" apareció en 2016, siete años después de la primera presencia del personaje en "X-Men Orígenes: Wolverine" (Marvel Studios)

La historia sigue a un antihéroe de humor provocador. El filme se sitúa en el presente, alrededor de 2016.

11. “Los nuevos mutantes”

Los nuevos mutantes transcurre también en el presente, en algún punto entre 2017 y 2019. La película sigue a un grupo de jóvenes mutantes atrapados en una institución psiquiátrica de alta seguridad.

La cinta menciona varias veces a los X-Men, pero fuera de eso mantiene poca relación con la línea principal. Según People, su mal desempeño en taquilla y la falta de planes para una secuela hacen que pueda verse o saltarse dentro del recorrido.

12. “Deadpool 2″

Deadpool 2, estrenada en 2018, acerca más esa rama al resto de la franquicia. En la película, Deadpool termina en la Mansión Xavier y el filme suma apariciones breves del elenco de las precuelas, entre ellas las de James McAvoy como Profesor X y Nicholas Hoult como Bestia.

La fuente advierte que aquí la cronología se vuelve difusa. La historia parece situarse en el presente, pero mezcla al reparto de las precuelas con referencias a Logan, que ocurre mucho después.

13. “Logan”

"Logan" traslada la acción hacia 2029 y muestra un mundo en el que los mutantes están casi extinguidos (Disney)

Logan traslada la acción hacia 2029 y muestra un mundo en el que los mutantes están casi extinguidos. Según la historia, esa desaparición se debe a alimentos modificados genéticamente distribuidos por todo el planeta.

Al mismo tiempo, Wolverine pierde sus poderes y enfrenta combates que quizás no pueda ganar. La película tiene un tono distinto, más cercano al western y al cine negro que el resto de la saga.

14. “Deadpool y Wolverine”

Deadpool y Wolverine, tercera entrega de la serie de Deadpool, llegó a los cines el 26 de julio de 2024. La película marca además la entrada de la franquicia al Universo Cinematográfico de Marvel, al ser la primera desde que Disney compró 20th Century Fox en 2019, según People.

En esta entrega, Wolverine se encuentra con Deadpool mientras intenta recuperarse de sus heridas. Los dos terminan unidos frente a un enemigo común.