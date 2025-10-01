De paseadora de perros a icono de la literatura romántica: el asombroso ascenso de Emily Henry

La autora redefine el romance contemporáneo y lidera ventas gracias al fenómeno BookTok - (Planeta de Libros).

En solo cinco años, Emily Henry revolucionó la comedia romántica literaria y se consolidó como la autora más influyente del género, con millones de ejemplares vendidos, una comunidad de seguidores entusiastas y una ola de adaptaciones cinematográficas en marcha.

Antes de convertirse en referente del romance contemporáneo, alternó empleos modestos, como el de paseadora de perros, mientras reservaba sus ratos libres para escribir simplemente por vocación. Lejos de imaginar el fenómeno global en el que se transformaría, su recorrido estuvo marcado por constancia, discreción y una pasión silenciosa.

Hoy, su nombre se convirtió en referente entre lectores jóvenes y en plataformas como BookTok, donde sus historias de amor, humor y esperanza devolvieron el romance contemporáneo al centro de la cultura pop. Ahora, con el salto de sus novelas a la gran pantalla y la televisión, la autora se prepara para conquistar nuevos públicos y ampliar su legado.

Netflix estrenará en 2026 la adaptación de 'Gente que conocemos en vacaciones', la exitosa novela de Emily Henry

Cronología de un fenómeno literario contemporáneo

Nacida y criada entre Kentucky y Ohio, Henry creció en un entorno que fomentó su pasión por la lectura y la escritura. Según relató a TODAY y Vulture, su infancia estuvo marcada por la libertad y la imaginación, y su familia alentó su amor por los libros.

Tras graduarse en escritura creativa en Hope College en 2012, trabajó en empleos tan variados como paseadora de perros, dependienta de Taco Bell y técnica en una empresa de telecomunicaciones, mientras dedicaba sus madrugadas y fines de semana a escribir. Su carrera literaria comenzó en el ámbito juvenil, con cuatro novelas publicadas entre 2016 y 2019, pero pronto sintió que agotó lo que quería contar sobre la adolescencia y buscó nuevos horizontes.

El salto al romance adulto llegó de manera inesperada. Como explicó a TODAY, Henry se encontraba entre proyectos y decidió escribir una historia “veraniega, agradable y divertida” sin intención de publicarla. Así nació el borrador de “Beach Read”, que permaneció guardado hasta que la autora percibió el auge de la “renovación del romance” a finales de la década de 2010.

Emily Henry revoluciona la comedia romántica y conquista Hollywood con sus novelas

Animada por el éxito de autoras como Jasmine Guillory y Helen Hoang, y por la popularidad de las portadas ilustradas en redes sociales, Henry se sumergió en el género y se convirtió en lectora voraz de romance, lo que terminó de definir su voz y su lugar en el mercado.

El estilo Henry: realismo emocional y tropos reinventados

El estilo de Emily Henry resultó clave en su ascenso. Sus novelas combinan el realismo emocional con el escapismo y se apoyan en tropos clásicos del romance —enemigos a amantes, amigos a pareja, segundas oportunidades, relaciones fingidas— que la autora aborda con una mirada contemporánea y autocrítica.

Henry no evitó los clichés, sino que los utilizó para explorar la vulnerabilidad, la autoaceptación y la complejidad de sus personajes, quienes suelen enfrentarse a duelos, traumas familiares o inseguridades profundas. “Me resulta difícil escribir una historia de amor convincente sin hurgar en las cicatrices emocionales de los protagonistas”, reconoció en The Guardian.

Sus historias exploran emociones profundas y escenarios escapistas, marcando tendencia en la cultura pop

La ambientación es otro sello distintivo de su obra. Todas sus novelas transcurren en escenarios vacacionales ficticios de Estados Unidos, desde playas en Michigan hasta pueblos de montaña en Carolina del Norte o cabañas en Maine. Henry explicó a TODAY que la elección de estos lugares responde tanto a su deseo de ofrecer mini vacaciones a los lectores como a su propia necesidad de evasión, especialmente durante la pandemia.

“Creo que la sensación de que ‘todo puede pasar’ es mucho más intensa en vacaciones, porque es como estar en un pequeño universo aparte”, afirmó. Aunque reside en un suburbio de Cincinnati y disfruta del anonimato, la autora confesó que la felicidad de su vida cotidiana fue el motor que le permitió crear mundos tan acogedores y optimistas.

Fenómeno editorial y cultural: cifras, BookTok y lectores

El fenómeno editorial de Emily Henry resulta difícil de igualar, The Times habla de más de 10 millones vendidos en todo el mundo. Sus títulos permanecieron más de 150 semanas en la lista de bestsellers del New York Times y fueron traducidos a numerosos idiomas.

El estilo de Henry combina realismo emocional, tropos clásicos y escenarios vacacionales ficticios - (emilyhenrywrites)

El impacto de Henry se vio amplificado por el auge de BookTok, la comunidad de lectores en TikTok, donde el hashtag #EmilyHenry acumula cientos de millones de visualizaciones y llevó las ventas de sus novelas a niveles inéditos. “Fue BookTok”, reconoció la autora a The Guardian al recordar el repunte de ventas tras la publicación de “You and Me on Vacation”.

El perfil de sus lectores es mayoritariamente femenino y joven, con especial presencia de mujeres de la generación Z y millennials, aunque Henry insiste en que sus historias buscan conectar con cualquier persona que valore la esperanza y la sinceridad en el amor. “Las reacciones de los fans me llegan… Se sienten muy conectados con mis protagonistas porque siempre profundizo en su psicología y su historia”, explicó a The Times.

La autora defendió públicamente la legitimidad del romance como género literario, frente a los prejuicios y la condescendencia que aún persisten. “Hay lectores de romance que no creen que mis libros encajan en el molde tradicional, pero soy muy intencional al hablar de ellos como romance, porque todavía existe cierto estigma”, declaró a TODAY.

Cinco novelas de Henry serán adaptadas al cine y la televisión, con estrenos en Netflix y 20th Century Studios

Adaptaciones audiovisuales y proyección internacional

El salto de Emily Henry al audiovisual representa el siguiente capítulo de su fenómeno. Cinco de sus novelas fueron adquiridas para adaptaciones en cine o televisión.

La primera en llegar será “Gente que conocemos en vacaciones” (“People We Meet on Vacation”), que Netflix estrenará el 9 de enero de 2026 con dirección de Brett Haley y las interpretaciones de Tom Blyth y Emily Bader como la pareja protagonista.

La película, rodada en localizaciones de Estados Unidos y España, traslada la acción de Palm Springs a Barcelona y cuenta con un reparto que incluye a Jameela Jamil, Sarah Catherine Hook y Molly Shannon, entre otros.

BookTok impulsa el éxito global de Emily Henry y multiplica sus ventas a nivel internacional - (emilyhenrywrites)

Otras adaptaciones en marcha incluyen “Beach Read”, con guion y dirección de Yulin Kuang para 20th Century Studios; “Book Lovers”, producida por Tango y con guion de Sarah Heyward; “Happy Place”, que se convertirá en serie de Netflix bajo la producción de Jennifer Lopez; y “Funny Story”, cuyo guion escribe la propia Henry para Lyrical Media.

Relevancia y legado en la comedia romántica

El legado de Emily Henry en la comedia romántica excedió las cifras y los contratos. Su obra redefinió el género para una nueva generación, apostando por la honestidad emocional, la diversidad de experiencias y la reivindicación del final feliz como acto de esperanza.

Henry formó parte de la tendencia que devolvió la comedia romántica al centro de la cultura pop, tanto en literatura como en cine y televisión, y abrió la puerta a debates sobre la representación, el consentimiento y la salud mental en las historias de amor.