El final explicado de “Backrooms”: qué ocurre con Mary y por qué Kane Parsons se niega a revelar su verdadero significado

La producción, basada en el fenómeno viral de internet, llegará a cines de Latinoamérica el 28 de mayo

Alerta de spoilers

Backrooms, la película de terror dirigida por Kane Parsons, llegó con éxito a las salas de cine. Basada en la popular leyenda de internet surgida en 4chan, el filme lleva a la gran pantalla el inquietante universo de pasillos interminables, luces fluorescentes parpadeantes y criaturas que acechan en una dimensión paralela que parece existir fuera de la realidad.

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La historia sigue a Clark (Chiwetel Ejiofor), un vendedor de muebles cuya vida atraviesa un momento complicado tras un doloroso divorcio. Durante una exploración accidental descubre una entrada a los Backrooms, una dimensión formada por un inmenso laberinto de oficinas vacías y espacios extraños que parecen replicar elementos del mundo real.

Fascinado por el hallazgo, Clark regresa varias veces al lugar e incluso convence a algunos de sus empleados para que lo ayuden a documentar y cartografiar la misteriosa dimensión. Sin embargo, sus expediciones terminan en tragedia cuando una peligrosa criatura comienza a perseguirlos.

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Preocupada por su paciente, la terapeuta Mary Kline, interpretada por Renate Reinsve, sigue el rastro de Clark y termina ingresando ella misma a los Backrooms. Allí descubre que el hombre ha permanecido demasiado tiempo en ese mundo y que su mente parece haber sido profundamente alterada por la experiencia.

El laberinto infinito se presenta como un espacio de oficinas vacías sin una salida visible.(Captura de tráiler oficial)

¿Qué sucede al final de la película?

En el último acto, Mary encuentra a Clark viviendo entre los extraños “habitantes” de los Backrooms, seres que se asemejan a versiones incompletas y deformadas de personas reales. Clark ha construido una especie de hogar dentro de la dimensión y parece haber desarrollado un vínculo con ese entorno.

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Durante una inquietante conversación, obliga a su terapeuta a repetir una sesión que ambos habían tenido anteriormente. Clark busca que Mary valide su versión de los hechos y lo absuelva de la responsabilidad por el fracaso de su matrimonio y de las decisiones que lo llevaron a su situación actual.

Sin embargo, Mary se niega a hacerlo. En lugar de confirmar sus creencias, le dice que gran parte de sus problemas son consecuencia de sus propias decisiones.

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Ese momento desencadena la aparición de la principal criatura de la película. La entidad tiene una conexión directa con Clark y aparece como una versión monstruosa y deformada de la imagen de pirata que el personaje utilizaba en los anuncios de su tienda de muebles.

Mary Kline sigue el rastro de su paciente hasta ingresar en el misterioso mundo de los Backrooms.(Captura de tráiler oficial)

Poco después, la criatura ataca y mata a Clark. Para algunos análisis, el monstruo representa los peores aspectos de su personalidad: su estancamiento emocional, su negación de la realidad y su incapacidad para asumir responsabilidades.

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Tras la muerte de Clark, Mary emprende una desesperada huida a través de sectores cada vez más extraños y abstractos de los Backrooms. Finalmente logra escapar de la criatura, pero es interceptada por científicos equipados con trajes de protección.

El papel de Async y el misterio de los recuerdos

Mary es trasladada a unas instalaciones de Async, la compañía que lleva años investigando los Backrooms.

Allí conoce a Phil, uno de los principales investigadores del proyecto. El científico le explica que Async era originalmente una empresa dedicada a la fabricación de máquinas de resonancia magnética, pero que cambió radicalmente su rumbo tras descubrir la existencia de esta dimensión.

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Según la información que comparte con Mary, los Backrooms parecen funcionar como una especie de espacio construido a partir de recuerdos. Esa teoría explicaría por qué muchos lugares dentro del laberinto resultan familiares y, al mismo tiempo, extrañamente incorrectos o incompletos.

Los científicos de Async encuentran a Mary tras su huida por los pasillos del laberinto. (IMDb)

¿Qué significa la escena final de Mary?

La película concluye con un montaje silencioso que muestra diversos espacios de los Backrooms transformados por los recuerdos de Mary. Entre ellos aparece una recreación de su hogar de la infancia, un lugar asociado a los traumas que marcaron su vida.

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Luego llega la imagen más inquietante de toda la película: una versión distorsionada de Mary aparece sentada sola dentro de los Backrooms.

La película nunca explica de forma explícita qué significa esta escena. Sin embargo, tanto críticos como analistas han coincidido en una interpretación general. La teoría más extendida sostiene que los Backrooms absorben una parte de cada persona que entra en ellos. Una copia imperfecta de Mary habría quedado atrapada para siempre dentro de la dimensión.

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La escena final deja una imagen inquietante de Mary dentro de los Backrooms sin explicación definitiva. (Captura de video)

Bajo esta lectura, los Backrooms no solo recuerdan lugares, sino también a quienes los visitan. De la misma forma que Mary jamás olvidará su experiencia en ese mundo, el propio laberinto conservaría una versión de ella en su interior.

Por su parte, el director Kane Parsons no ha querido dar una explicación definitiva a la escena de desenlace. Según comentó a la prensa, prefiere que cada persona llegue a sus propias conclusiones sobre el significado de la historia.

Parsons incluso afirmó que podría explicar exactamente qué representa el final para él, pero considera que hacerlo eliminaría parte del misterio que rodea a la película. El cineasta solo confirmó un detalle importante: todo lo ocurrido en la historia es real dentro del universo de la película y no se trata de un sueño.