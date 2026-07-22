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Jonathan Cain, de la banda Journey, cuestiona los mensajes políticos de Bruce Springsteen durante sus conciertos

El músico explicó que prefiere mantener sus opiniones políticas separadas de sus conciertos

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5. Jonathan Cain arremete contra Bruce Springsteen por mezclar política y conciertos. (Facebook. Reuters)
5. Jonathan Cain arremete contra Bruce Springsteen por mezclar política y conciertos. (Facebook. Reuters)

Jonathan Cain, integrante de Journey, habló sobre su postura respecto a la incorporación de mensajes políticos en la música y criticó a Bruce Springsteen por incluir con frecuencia sus opiniones políticas durante sus presentaciones en vivo.

El músico, de 76 años, realizó sus declaraciones durante una participación en el pódcast The Complete Disaster Network, donde señaló que prefiere mantener la política separada de sus actuaciones musicales.

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Sus comentarios surgieron después de que Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, también hablara sobre su decisión de evitar discursos políticos durante los conciertos.

Durante la entrevista, Cain explicó que sus posiciones políticas personales han cambiado con el tiempo y actualmente se identifica como conservador. “Antes era demócrata, en los viejos tiempos, pero ya no podía seguir ese camino”, comentó.

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Jonathan Cain se definió como un conservador en cuanto a sus ideologías políticas. (Facebook)
Jonathan Cain se definió como un conservador en cuanto a sus ideologías políticas. (Facebook)

El músico cuestionó que artistas como Springsteen expresen sus opiniones políticas desde el escenario y afirmó que considera que los intérpretes deberían concentrarse principalmente en su trabajo musical.

“Bruce Springsteen debería callarse”, dijo Cain durante el programa, al mencionar también al actor Robert De Niro como otra figura pública que suele expresar opiniones políticas. “Hagan su arte. Yo intento mantener la política fuera de mi música”, agregó.

Jonathan Cain señaló que anteriormente tenía una opinión positiva sobre Springsteen, quien durante décadas ha expresado públicamente sus posturas relacionadas con temas sociales y políticos, pero afirmó que actualmente percibe de otra manera la participación del cantante en estos asuntos.

El integrante de Journey explicó que, aunque tiene convicciones políticas definidas, busca que esas ideas no formen parte central de sus presentaciones.

Jonathan Cain dijo que no le gusta mezclar la política en sus conciertos. (Facebook)
Jonathan Cain dijo que no le gusta mezclar la política en sus conciertos. (Facebook)

También mencionó que algunas personas relacionan sus creencias religiosas y políticas con su trabajo artístico, pero aseguró que no utiliza sus conciertos como espacios para hablar de esos temas.

Soy cristiano y soy conservador, ¿y qué? No lo predico en el escenario. No paso 10 minutos hablando de eso”, afirmó.

Durante la conversación, el artista hizo referencia a la canción “Born in the U.S.A.”, uno de los temas más conocidos de Springsteen, y señaló que considera que la letra presenta una crítica hacia ciertos aspectos del país.

El músico también explicó que, desde su perspectiva, la música tiene la capacidad de reunir a personas con diferentes opiniones políticas. Para ejemplificarlo, mencionó a Paul McCartney y la canción “Hey, Jude”, señalando que seguidores de distintas ideologías pueden cantarla juntos.

Jonathan Cain aseguró que la música no distingue de ideologías. (Facebook)
Jonathan Cain aseguró que la música no distingue de ideologías. (Facebook)

Cain comparó esa experiencia con lo que ocurre durante los conciertos de Journey, particularmente con su tema más reconocido, “Don’t Stop Believin’”, que suele ser interpretado por públicos diversos.

Tenemos nuestros partidos ahí afuera en la audiencia, sus respectivos partidos, y todos están cantando ‘Don’t Stop Believin’’”, comentó.

Las declaraciones de Cain coinciden con una conversación más amplia dentro de la industria musical sobre el papel de los artistas y el uso de sus plataformas públicas para abordar temas políticos.

Recientemente, Mick Jagger explicó en el pódcast The Interview de The New York Times que considera que la función principal de un concierto es permitir que el público se desconecte de sus preocupaciones durante el espectáculo.

Mick Jagger afirmó que los conciertos son para que las personas se desconecten de sus problemas. (EUROPA PRESS)
Mick Jagger afirmó que los conciertos son para que las personas se desconecten de sus problemas. (EUROPA PRESS)

Además de sus comentarios sobre Springsteen, Jonathan Cain habló sobre su propia música y mencionó su sencillo “Winds of Freedom”, una canción con referencias patrióticas y de orientación conservadora. El artista explicó que la composición fue influenciada por el escritor y comentarista Eric Metaxas.

Cain señaló que en ocasiones específicas ha incorporado sus ideas personales en sus canciones y mencionó como ejemplos a músicos como Ted Nugent y Kid Rock, con quienes comparte afinidades políticas.

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