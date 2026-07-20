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Samuel L. Jackson acusa a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo” tras la final del Mundial

El actor compartió un mensaje que cuestiona el apoyo al equipo albiceleste y reavivó la discusión por los episodios de discriminación racial

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Samuel L. Jackson tildó a Argentina de "uno de los países más racistas del mundo" tras la final del Mundial
Samuel L. Jackson acusó a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo” tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España (REUTERS)

Samuel L. Jackson acusó a Argentina de ser “uno de los países más racistas del mundo” a través de una publicación en su cuenta de Instagram, el domingo 19 de julio, horas después de que la selección argentina perdiera la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España por 1 a 0.

El actor de 77 años reposteó en sus historias de Instagram una imagen publicada originalmente por la SEC Black Alumni Network.

El contenido mostraba a Stephen —el personaje que Jackson interpreta en Django Unchained— con la camiseta de la selección argentina.

El texto que acompañaba la imagen era directo: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”.

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La publicación continuaba con una alusión explícita a quienes, pese a ello, apoyaron al equipo albiceleste:

Samuel L. Jackson tildó a Argentina de "uno de los países más racistas del mundo" tras la final del Mundial
El actor recompartió en Instagram una imagen de la SEC Black Alumni Network con Stephen, su personaje de Django Unchained, vestido con la camiseta de la selección argentina (Instagram/@samuelljackson)

“Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí. Te escuchamos fuerte y claro”, rezaba el texto junto a la imagen del personaje Stephen.

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La elección de ese personaje tuvo una carga simbólica precisa. En el film dirigido por Quentin Tarantino, Stephen encarna al esclavo doméstico que colabora con sus opresores, el arquetipo del llamado “Uncle Tom” en la cultura popular estadounidense.

El término, que proviene de la novela antislavery Uncle Tom’s Cabin de Harriet Beecher Stowe, de 1852, se usa para describir a una persona negra que actúa de forma servil hacia la comunidad blanca o sin lealtad hacia la propia.

Al colocar ese personaje con la camiseta argentina, la imagen equiparaba a quienes apoyaron al equipo con dicho arquetipo.

Como respuesta al calificativo, argentinos se manifestaron en la caja de comentarios de su más reciente post en Instagram.

Samuel L. Jackson en Django sin cadenas
Stephen, el esclavo doméstico de "Django Unchained" interpretado por la estrella de Hollywood (Columbia Pictures)

“¡Acá pudimos siempre cog** y casarnos con quien queríamos! Estudia historia en lugar de repetir como lorito”, escribió una usuaria argentina y otro agregó: “Generalizar sobre todo un país de más de 45 millones de personas a causa de las acciones de unos pocos es injusto e inexacto. El racismo existe en muchas sociedades, incluida Estados Unidos, y debe condenarse en todas partes. Si vamos a tener esta conversación, hagámosla sin estereotipos ni dobles raseros”.

“No hay nada más erróneo que una persona de color que se muestra racista hacia un país del que no sabe nada: ni de su gente, ni de su cultura, ni de su historia. Tener una opinión es libre, pero hablar desde la ignorancia no convierte esa opinión en cierta”, sostuvo otro internauta.

Cabe destacar que la publicación de Jackson se enmarca en el contexto de una Copa del Mundo atravesada por episodios de violencia racial protagonizados por aficionados argentinos.

The Guardian reportó el sábado 18 de julio que, cada vez que Argentina y Brasil se enfrentan, al menos un video circula en redes sociales con hinchas argentinos haciendo gestos de mono hacia brasileños.

Esa práctica tiene raíces que The Guardian rastrea hasta 1920, cuando un periódico argentino publicó una caricatura en la que los jugadores brasileños eran representados como simios.

La publicación de Jackson apareció en una Copa del Mundo marcada por denuncias de violencia racial de hinchas argentinos contra brasileños (Reuters/Jerome Miron)
La publicación de Jackson apareció en una Copa del Mundo marcada por denuncias de violencia racial de hinchas argentinos contra brasileños (Reuters/Jerome Miron)

Durante el torneo, la situación escaló. Varios turistas argentinos fueron detenidos en Brasil por “insulto racial”, delito tipificado en la legislación brasileña.

La periodista Julia Duailibi señaló al mismo diario que Argentina carece de una ley que criminalice explícitamente el racismo.

“Sé que Brasil tampoco es un modelo en este aspecto, que aún tenemos un largo camino por recorrer en materia de racismo, pero al menos nuestro marco legal es mucho más efectivo que el de ellos”, declaró.

El trasfondo histórico al que apunta la publicación que Samuel L. Jackson reposteó remite a la desaparición de la población negra de Argentina a través de la omisión deliberada en los censos y de políticas estatales que vincularon la posición social al color de piel tras la abolición de la esclavitud.

El historial de Jackson en la denuncia pública del racismo es extenso. En 2023, durante la promoción de la serie de Marvel Secret Invasion, el actor calificó a Donald Trump de “redneck” racista en declaraciones a Rolling Stone.

La imagen equiparó a quienes alentaron a la selección argentina con el arquetipo de “Uncle Tom”, asociado a una persona negra servil hacia la comunidad blanca (REUTERS/Evan Vucci)
La imagen equiparó a quienes alentaron a la selección argentina con el arquetipo de “Uncle Tom”, asociado a una persona negra servil hacia la comunidad blanca (REUTERS/Evan Vucci)

“Cuando crecí en la segregación, sabía qué personas blancas no querían saber nada de mí y cómo se sentían hacia mí”, sostuvo entonces.

“Cuando veo a Trump, veo a los mismos rednecks que vi cuando era niño, que me llamaban con insultos raciales y trataban de mantenerme en mi lugar. Eso es lo que el Partido Republicano representa para mí”, agregó en la misma entrevista.

Samuel L. Jackson fue nominado al Oscar al Mejor Actor de Reparto por su papel en Pulp Fiction (1994). Su carrera abarca 54 años y más de 100 películas.

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