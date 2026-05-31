Lenny Kravitz reveló cuál es su principal fuente de inspiración: “El océano es mi lugar favorito y donde creo mi música”

La disciplina y la autenticidad son los principios que guían la vida y la carrera musical de Lenny Kravitz (REUTERS)

Lenny Kravitz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional. En una entrevista con Esquire, el músico habló sobre los principios que guían su vida y su carrera, mientras se prepara para una gira por Europa y trabaja en un nuevo álbum, del que ha compartido adelantos en redes sociales, aunque todavía no reveló su título ni una fecha de lanzamiento.

Durante la entrevista, destacó la importancia de mantener la calma, la disciplina y la autenticidad tanto en su proceso creativo como en su rutina diaria. Explicó que procura conservar la mente despejada y el equilibrio personal ante los desafíos profesionales, una filosofía que combina el rigor artístico, el cuidado de la salud y las enseñanzas familiares que marcaron su trayectoria.

PUBLICIDAD

Al detallar su preparación antes de salir al escenario afirmó que “mi ritmo cardíaco es bajo y mi mente está despejada”. El artista considera que la música es solo el punto de partida de una conexión más profunda: “La música es el catalizador, pero conectar y unir a todos, sentir la humanidad y la unidad, eso es lo importante para mí“.

Kravitz señaló que alcanzar ese equilibrio emocional fue un proceso gradual. Recordó que en su juventud se veía más afectado por los ambientes cargados de tensión, pero que con los años aprendió a establecer límites y a no permitir que las energías negativas influyeran en su bienestar.

PUBLICIDAD

Kravitz destaca la importancia del equilibrio emocional y la mente despejada antes de salir al escenario durante sus conciertos internacionales (REUTERS)

También destacó una enseñanza de su abuelo sobre la importancia de fortalecer los aspectos menos visibles de la vida, comparándolos con los cimientos de una casa, cuya solidez determina la estabilidad de toda la estructura.

La disciplina y el trabajo invisible en la vida de Lenny Kravitz

“La disciplina, en la música y también al cuidar mi cuerpo, es esencial”, subrayó el músico a Esquire. Aseguró que aplica la misma disciplina a todas las áreas de su vida. Explicó que mantiene un enfoque constante y comprometido tanto en sus proyectos creativos, como la música, la arquitectura o la fotografía, como en el cuidado de su salud y bienestar.

PUBLICIDAD

Insistió en que el auténtico fundamento de cualquier logro reside en el esfuerzo que pasa inadvertido. Para Kravitz, ese trabajo oculto sostiene sus resultados tanto en el escenario como fuera de él.

El estilo como expresión personal

Al abordar la relación entre estilo y música, el intérprete se refirió a quienes fueron sus referentes: “Las personas que admiraba de joven tenían un gran estilo y una gran música, ya fueran los Jackson Five, Jimi Hendrix, Miles Davis o Led Zeppelin”, relató. Considera que la elegancia acompañó siempre a la música que lo marcó.

PUBLICIDAD

El estilo personal de Kravitz combina influencias del rock and roll y el soul, y se inspira en íconos como Jimi Hendrix y Miles Davis (REUTERS)

Respecto de su imagen personal, sostuvo que se trata de una expresión natural de su identidad. Explicó que su estilo surge de manera intuitiva y refleja una combinación de elegancia, influencias del rock and roll y elementos vinculados al soul.

Bienestar personal y fuentes de inspiración globales

El bienestar y la diversidad de entornos son parte esencial de su día a día. “Mi madre era bahameña, y el océano es mi lugar favorito; es donde encuentro la inspiración y creo mi música”, reveló.

PUBLICIDAD

Por otro lado, París le ofrece estímulos urbanos relacionados con la moda, la arquitectura y la gastronomía: “Me da lo que necesito cuando estoy allí: moda, experiencias culinarias, la distribución y el diseño”.

Kravitz afirmó que todas las experiencias y lugares recorridos se reflejan y enriquecen cada uno de sus proyectos musicales y creativos (REUTERS)

En Brasil encuentra un espacio para desconectarse por completo. En su granja, ubicada en una zona montañosa, dedica tiempo a actividades rurales como montar a caballo, cuidar ganado y cultivar frutas y verduras.

PUBLICIDAD

Cuando busca inspiración fuera de los lugares donde reside habitualmente, destacó a la ciudad de Ciudad de México como su destino preferido, debido a su oferta artística, arquitectónica y gastronómica. Incluso señaló que actualmente es su ciudad favorita, junto con París, donde vive gran parte del año.

En plena cuenta atrás para su gira europea y el estreno de su nuevo álbum, Kravitz mantiene la convicción de que cada lugar y experiencia enriquecen y transforman su obra.

PUBLICIDAD