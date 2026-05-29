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“Llegué a preguntarme si podría tener hijos después de eso”: Emily Blunt recordó una de sus escenas más extremas con Tom Cruise

En su paso por Hot Ones, la actriz repasó las exigencias físicas y emocionales de algunos rodajes, recordó el peso del traje que utilizó junto al protagonista de Al filo del mañana y confesó cómo ciertas escenas terminaron llevándola al límite

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Blunt destacó la vigencia de “El Diablo Viste a la Moda” y cómo frases improvisadas en el rodaje se convirtieron en íconos del cine (20th Century Studios LA)

Emily Blunt, en uno de los episodios más comentados de Hot Ones, compartió, entre bromas y nervios reales, anécdotas inéditas sobre su relación con Tom Cruise, el próximo estreno de El Diablo Viste a la Moda 2 y sus temores ante el reto gastronómico. En conversación con First We Feast, confesó haber perdido el sueño la víspera por la ansiedad que le provocaba la grabación, y admitió que el desafío realmente la puso a prueba.

Durante su intervención en el programa, Emily Blunt reveló entre risas detalles y confesiones personales: relató cómo fue trabajar con Tom Cruise usando un traje blindado de 36 kg, expuso inseguridades propias de su carrera, habló sobre la dificultad de generar frases célebres en el cine actual y mostró su lado más cercano enfrentando las salsas picantes del formato.

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También abordó sus futuros proyectos, entre ellos la próxima entrega de Un lugar en silencio, demostrando su perfil versátil y humano en cada respuesta.

El regreso de El Diablo viste a la moda y el poder de las frases célebres

Emily Blunt en 'El diablo viste de Prada'
La próxima secuela de “El Diablo Viste a la Moda” centra las expectativas de los fanáticos tras la reflexión de Blunt sobre su impacto cultural

Consultada sobre la permanencia de El Diablo viste a la moda en la cultura popular, la actriz reflexionó ante First We Feast sobre cómo las frases célebres en el cine suelen ganar fuerza con el tiempo: “Creo que esas líneas se amplifican a medida que pasan los años. Cuando se estrenó El Diablo viste a la moda, muchos solo pensaban que era algo divertido, pero, con el tiempo, se fue construyendo un seguimiento”, admitió.

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Reconoció que sus diálogos improvisados, como “Sí, escucho esto y quiero escuchar esto”, siguen siendo de los favoritos de los fans. “Me la repiten mucho, y es algo que surgió en el momento”, relató Blunt, recibiendo la anécdota con humor.

Rodar con Tom Cruise: disciplina, anécdotas y sentido del humor en el set

Blunt compartió una de las vivencias más exigentes durante la filmación de Al filo del mañana con Tom Cruise. “Estábamos en ese transportador aéreo, los dos con trajes blindados enormes”, narró ante First We Feast. “Hacía mucho calor, mi traje pesaba 36 kg y me sujetaba un arnés que presionaba todo el cuerpo. Llegué a preguntarme si podría tener hijos después de eso”.

emily blunt tom cruise
Emily Blunt reveló anécdotas inéditas sobre Tom Cruise y el rodaje de “Al filo del mañana” durante su paso por Hot Ones (Jim Spellman/WireImage)

En medio de la incomodidad, percibió a Cruise frustrado por la lentitud de la grabación. Fue entonces cuando Blunt decidió romper el hielo: “Lo miré y le dije: ‘Esto apesta’. Él me respondió: ‘Es un desafío’”, evocando entre risas la ética de trabajo del actor.

Rodajes extremos

Rodajes extremos: del terror en Mary Poppins al vértigo de Sicario Al hablar de sus escenas más peligrosas, Blunt recordó un momento de miedo genuino: “Lo más asustada que estuve fue al descender desde las nubes en Mary Poppins”, confesó a First We Feast. “Fueron tres tomas antes de que mi tolerancia se agotara. Estaba a 18 m en el aire, confiando en la seguridad de los cables”.

Al filo del mañana (Edge of Tomorrow, 2014)
La actriz compartió detalles sobre las exigencias físicas y el trabajo disciplinado junto a Tom Cruise usando trajes de 36 kg y arneses de seguridad

Aunque disfruta de la acción y cuenta habitualmente con “dobles de acción”, señaló que sus mayores inseguridades aparecen durante las tomas aéreas, por su propio vértigo, como en Sicario.

Blunt también expresó admiración técnica por el director de fotografía Roger Deakins, destacando cómo la atmósfera y el uso de la cámara reforzaron su sensación de claustrofobia en pantalla.

Clásicos y próximos proyectos

Entre clásicos y nuevos desafíos: el presente y futuro de Emily Blunt Con una gama variada de proyectos, la actriz afirmó: “Tiburón sigue siendo mi película favorita”, y señaló que la recomienda por sus capas de humanidad y por el manejo del miedo. Blunt subrayó que las películas de Steven Spielberg, como El día de la revelación —con estreno previsto para el 12 de junio—, logran equilibrar acción y emoción.

Entre sus películas favoritas, Blunt destacó “Tiburón” y elogia a directores como Steven Spielberg y Roger Deakins por su impacto en la emoción y la atmósfera en pantalla (REUTERS/Mario Anzuoni)
Entre sus películas favoritas, Blunt destacó “Tiburón” y elogia a directores como Steven Spielberg y Roger Deakins por su impacto en la emoción y la atmósfera en pantalla (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al repasar su “Monte Rushmore” personal de películas, citó Sicario, Oppenheimer, Un lugar en silencio (partes 1 y 2 y próxima), y El Diablo viste a la moda, asegurando que su lista cambia con el tiempo, pero estos títulos siempre regresan.

En el cierre del programa, Blunt manifestó entusiasmo ante los próximos retos: tras el estreno de El día de la revelación, se dispone a rodar una nueva entrega de Un lugar en silencio, ahora bajo la dirección de su esposo, y anticipó una etapa marcada por la acción, la familia y la búsqueda constante de nuevas historias.

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