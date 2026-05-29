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Cara Delevingne se declara orgullosamente lesbiana y asegura querer formar una familia con su novia: “No me veo estando con nadie más”

La modelo y actriz reconoció que durante años resistió el término “lesbiana” por su propia homofobia interiorizada

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Cara Delevingne
Cara Delevingne se declaró abiertamente lesbiana y reconoció haber sufrido homofobia interiorizada durante años en su carrera (REUTERS/Marko Djurica)

Cara Delevingne rompió con años de resistencia a las etiquetas y se declaró abiertamente lesbiana. En esa misma línea, admitió haber cargado con “homofobia interiorizada” durante mucho tiempo.

La modelo y actriz británica, conocida tanto por su carrera en las pasarelas como por su trabajo en cine y televisión, habló sin rodeos sobre su identidad sexual en el marco del segmento Up Next de la revista Variety, previo al lanzamiento de su primer álbum.

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“En este momento de mi vida, estoy muy feliz de decir que soy lesbiana”, afirmó.

Y agregó en su declaración: “También odio las etiquetas. Siempre las odié. Pero no me veo estando con nadie más por el resto de mi vida, y quiero formar una familia con esta mujer, así que sí, soy una lesbiana muy orgullosa”.

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Actualmente, Delevingne mantiene una relación amorosa con Minke, cuyo nombre real es Leah Mason y se desempeña como artista musical.

Cara Delevingne y su novia Minke
La modelo y actriz británica Cara Delevingne celebró públicamente su relación con Minke, artista musical cuyo nombre real es Leah Mason (Instagram/@minke)

La estrella de cine reconoció que, en el pasado, el término le generaba incomodidad. “Había algo en mi propia homofobia interiorizada por lo que esa palabra era algo que realmente no quería decir ni admitir”, explicó.

En ese sentido, atribuyó parte de su cambio de perspectiva a las generaciones más jóvenes de mujeres gay: “Es increíble lo que puede hacer ese tipo de representación y comunidad. Realmente podemos aprender muchísimo de la juventud”.

Al ser consultada sobre si considera empoderador apropiarse de la palabra “lesbiana”, Cara Delevingne respondió afirmativamente y mencionó un objeto que lleva como símbolo cotidiano de esa identidad.

“Normalmente uso mi anillo dyke, que uso prácticamente todos los días. Me da pena no tenerlo puesto ahora mismo”, dijo.

La modelo también se refirió a quienes cuestionan su orientación sexual. “A la gente le encanta comentar cosas como: ‘Ella no es gay, es pan’ o ‘Ha tenido novios’. Y yo digo: ‘Sí, los he tenido’”, señaló ante Variety, antes de agregar que, aunque no considera obligatorio ponerse etiquetas, disfruta de provocar con esa declaración: “Me gusta provocar a la gente diciéndolo”.

En la misma entrevista, Delevingne afirmó que la representación lésbica y la comunidad gay joven fueron clave en su aceptación (REUTERS/Mario Anzuoni)
En la misma entrevista, Delevingne afirmó que la representación lésbica y la comunidad gay joven fueron clave en su aceptación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cara Delevingne debuta en la escena musical

Cara Delevingne anunció el inicio formal de su carrera musical con el lanzamiento de su primer álbum y una gira internacional.

A finales de abril, la artista de 33 años comunicó a través de sus redes sociales que iniciará una serie de 11 presentaciones en Europa, Reino Unido y América del Norte, con paradas confirmadas en ciudades como Berlín, Barcelona, Londres y París.

“¡Estoy emocionada de anunciar mis primeros conciertos como cabeza de cartel! He estado ensayando intensamente y no puedo esperar a dar estos conciertos”, escribió en esa publicación.

El anuncio estuvo acompañado de material promocional en el que aparece con una camiseta blanca sin mangas y jeans con detalles de cuero, además de un video en el que interpreta una de sus canciones en guitarra, con un estilo orientado al rock.

Primer plano de Cara Delevingne con cabello oscuro, ojos azules, y maquillaje brillante en mejillas, con fondo borroso en tonos azules y blancos
Cara Delevingne anunció el lanzamiento de su primer álbum musical y una gira internacional con fechas en Berlín, Barcelona, Londres y París (Instagram/@caradelevingne)

Días antes, el 23 de abril, Delevingne había anticipado el lanzamiento con un mensaje en el que describió su relación ambivalente con la música.

La música. Siempre ha sido mi mayor miedo y mi mayor amor. Todavía no me lo creo, por fin estamos aquí”, escribió en un post.

En esa misma publicación dio a conocer los títulos de sus primeros sencillos: “I Forgot” y “Out of My Head”, que, según explicó, reflejan pensamientos y experiencias acumuladas en los últimos años.

No es la primera vez que Cara Delevingne se acerca a la música. Antes de este proyecto solista, colaboró con artistas como MGK, Fiona Apple y St. Vincent, y participó en la banda sonora de la película Her Smell.

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