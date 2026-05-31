“The Testaments”: todo lo que se sabe de la segunda temporada de la serie

"The Testaments" alcanzó más de 45 millones de horas de reproducción global tras el estreno de su primera temporada en 2026 (Disney+)

Con más de 45 millones de horas de reproducción global, The Testaments fue renovada oficialmente para una segunda entrega que, según su creador, podría llegar tan pronto como en otoño de 2027. El spin-off es una secuela de The Handmaid’s Tale.

El anuncio de la renovación se produjo el 20 de mayo de 2026, el mismo día en que se emitió el penúltimo episodio de la primera temporada.

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La cuenta oficial de la serie, estrenada en América Latina como Los Testamentos: De las hijas de Gilead, compartió un video en Instagram con comentarios de seguidores pidiendo una segunda entrega, editados junto a escenas del programa.

“Un secreto que ya no podíamos guardar más”, se leía en el mensaje que acompañaba la publicación. "The Testaments volverá para una segunda temporada en Hulu y Hulu en Disney+“.

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El showrunner Bruce Miller confirmó que los guiones de la temporada 2 ya están en proceso y se avanza hacia la producción (Disney+)

El showrunner Bruce Miller confirmó a Variety que los guiones están en proceso: “Estamos escribiendo la serie, estamos delineando la temporada”.

En declaraciones al mismo medio, señaló que espera poder “avanzar rápidamente” hacia la producción, aunque aclaró que no quiere precipitarse. “No quiero trabajar demasiado rápido y hacer una serie mediocre. Quiero trabajar despacio y hacer una gran serie”, afirmó.

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Un factor que suma urgencia al calendario es la edad de las protagonistas. Miller explicó a la revista que los estudios MGM, Hulu y Disney son conscientes de que las actrices principales deben seguir siendo creíbles como adolescentes, lo que impone presión sobre los tiempos de producción.

Elisabeth Moss, productora y estrella recurrente de "The Testaments", confirmó su intención de continuar ligada a la serie mientras exista Gilead (Disney+)

Si la segunda temporada sigue una trayectoria similar a la primera —que se filmó entre abril y agosto de 2025 y se estrenó en abril de 2026—, podría llegar a las pantallas a finales de 2027.

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En cuanto al reparto, Chase Infiniti y Lucy Halliday continuarán al frente de la serie como Agnes y Daisy, respectivamente. Ann Dowd retornará como la imponente Tía Lydia, quien tendrá un papel de mentora central en el desarrollo de Agnes.

Elisabeth Moss, productora ejecutiva y estrella invitada como June Osborne, confirmó a The Hollywood Reporter su intención de seguir ligada al proyecto. “Nunca querría dejar de interpretarla”, declaró. “Mientras exista Gilead, ella nunca va a dejar de luchar”.

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También se espera el regreso de varios personajes secundarios de la primera temporada, entre ellos Mattea Conforti como Becka, Rowan Blanchard como Shunammite, Mabel Li como Tía Vidala y Brad Alexander como Garth.

El final de la primera entrega de "The Testaments" dejó líneas narrativas abiertas, como el descubrimiento de Agnes sobre su madre y el fin de su compromiso matrimonial (Disney+)

¿Qué pasará con Agnes en la temporada 2 de “The Testaments”?

El final de la primera temporada dejó varias líneas narrativas abiertas. Agnes descubrió que June Osborne es su madre biológica, su matrimonio concertado con el Comandante Weston fue cancelado y Daisy renunció a su oportunidad de escapar de Gilead para permanecer junto a sus amigas.

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Bruce Miller explicó a Variety el impacto que ese giro tendrá en la segunda entrega. “De eso trata la serie: de que la olla hierva. Cuando Agnes se da cuenta de quién es su madre, eso sube mucho la temperatura, pero todavía está apenas borboteando, no explota”, sostuvo acerca del cliffhanger que dejó a la audiencia con ganas de ver más.

Y agregó en su declaración: “Esta es una mujer criada en Gilead, esas son sus reglas; no va a dar vuelta un día y decir ‘esto es terrible, deberíamos cambiarlo’. Uno quiere que ella se convierta en alguien sobre un fuego intenso, hirviendo, pero nunca se sabe cuándo va a empezar a estallar”.

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Asimismo, anticipó las consecuencias sociales que enfrentará Agnes dentro de su comunidad tras la ruptura del compromiso. “Para Agnes, ella era la niña de oro, y ahora es una perdedora. Era Agnes MacKenzie. Y ahora alguien la dejó, y nadie sabe por qué”, señaló.

La exploración de la identidad y el futuro de Agnes serán grandes temas en la anticipada continuación (Disney+)

No obstante, el showrunner se mostró optimista respecto al arco del personaje: “Creo que Agnes va a hacer algo con este pequeño margen de independencia que encontró”.

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Chase Infiniti expresó a Collider su entusiasmo por lo que viene. “La dejamos en esta lucha interna para descubrir quién es realmente, versus lo que le han dicho que es durante toda su vida. Eso es algo que estoy muy emocionada de explorar”, señaló.

Por su parte, Elisabeth Moss anticipó a Variety otra línea argumental que podría desarrollarse en la próxima entrega: la pregunta de Agnes sobre la identidad de su padre.

“Ni siquiera hemos llegado a la pregunta de ‘¿quién es tu papá?’, a Agnes preguntándose quién es su padre. Quiero decir, ¡cuánta diversión por delante!”, comentó.