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Olivia Rodrigo se pronunció sobre los rumores de una disputa con Taylor Swift

La cantante de 23 años aseguró que no profundiza en lo que se dice sobre ella en las redes sociales

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Olivia Rodrigo y Taylor Swift
Olivia Rodrigo descarta conflictos con Taylor Swift y asegura que prefiere mantenerse al margen de los rumores en redes sociales (REUTERS/AP)

Olivia Rodrigo se pronunció sobre los rumores de una disputa con Taylor Swift y dejó en claro que prefiere mantenerse al margen de lo que se dice sobre ella en las redes.

La cantante y compositora, de 23 años, abordó el tema en una entrevista con el programa Popcast, del diario The New York Times, publicada el viernes, en la que fue consultada sobre la atención que generan en internet los encuentros casuales entre ambas artistas.

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No profundizo demasiado en eso. Creo que viene con el territorio y es parte del juego. Si me sumergiera en cada detective de internet que acertó o erró sobre mi vida o cualquiera de mis relaciones, creo que me volvería loca. Simplemente no hay suficientes horas en el día”, declaró al medio.

Uno de los conductores del programa señaló que esa actitud de distanciamiento podría tener su origen en la controversia que rodeó el lanzamiento de su primer sencillo, “Driver’s License”, en 2021.

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En esa misma línea, Rodrigo lo confirmó. “Me hizo sentir desapegada de todo eso. Tuve que sentirme desapegada para poder estar bien. Es una experiencia muy extraña”, explicó.

Olivia Rodrigo y Taylor Swift
La relación entre ambas cantantes comenzó de forma cordial, con Swift celebrando el éxito de "Driver’s License" en las listas musicales (Instagram)

La relación entre las estrellas del pop comenzó de manera pública y cordial. Cuando “Driver’s License” debutó en las listas, Swift, de 36 años, compartió en Instagram una captura de pantalla que mostraba que el sencillo había alcanzado el tercer puesto en los rankings de iTunes, justo debajo de dos de sus propios temas del álbum Evermore.

“Digo que es mi chica y estoy muy orgullosa”, escribió entonces la intérprete de “Cruel Summer”.

Olivia Rodrigo, por su parte, había declarado ese mismo año en una entrevista con SiriusXM que la famosa cantautora era una de sus principales inspiraciones.

“Me siento muy afortunada de haber nacido en el momento justo para poder admirar a alguien como ella. Creo que es increíble y todo su apoyo, su genuina compasión y entusiasmo por mí han sido tan, tan surrealistas”, dijo.

Sin embargo, el vínculo entre ambas pareció enfriarse tras un episodio relacionado con los créditos de autoría.

En 2021, Rodrigo añadió a Swift y otros artistas como coautores de "Deja Vu", tras reconocidas influencias musicales en su álbum "Sour" (EFE)
En 2021, Rodrigo añadió a Swift y otros artistas como coautores de "Deja Vu", tras reconocidas influencias musicales en su álbum "Sour" (EFE)

En 2021, Olivia Rodrigo añadió de manera retroactiva a Taylor Swift, a Jack Antonoff y a St. Vincent como coautoras de “Deja Vu”, incluida en su álbum debut Sour.

Swift ya figuraba como compositora en otro corte del mismo disco, “1 Step Forward, 3 Steps Back”, que interpolaba su canción “New Year’s Day”.

La propia Rodrigo había reconocido ese año, en una entrevista con la revista Rolling Stone, que se inspiró en “Cruel Summer” al escribir el puente de “Deja Vu”.

“Quería que el puente fuera de mucha energía y amo ‘Cruel Summer’, es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Amo los gritos armónicos que ella hace. Siento que son súper eléctricos y conmovedores, así que quería hacer algo así”, sostuvo.

Con la publicación de su segundo álbum, Guts, los rumores volvieron a circular.

Olivia Rodrigo afirmó que nunca ha revelado sobre quién escribe sus canciones y no planea hacerlo en el futuro (REUTERS/Mario Anzuoni)
Olivia Rodrigo afirmó que nunca ha revelado sobre quién escribe sus canciones y no planea hacerlo en el futuro (REUTERS/Mario Anzuoni)

Varios seguidores especularon con que canciones como “Vampire” y “The Grudge” podrían estar dirigidas a Taylor Swift. La joven intérprete respondió a esas versiones en una entrevista con The Guardian en 2023.

“Me sorprendió mucho que la gente pensara eso. Nunca quiero decir sobre quién son mis canciones. Nunca lo he hecho en mi carrera y probablemente no lo haré. Creo que es mejor no encasillar una canción como si fuera sobre una sola cosa”, afirmó.

Ese mismo año, en una nota de tapa para Rolling Stone, también descartó cualquier conflicto abierto.

No tengo problemas con nadie. Soy muy tranquila. Me mantengo para mí misma. Tengo mis cuatro amigas y mi mamá, y esas son las únicas personas con las que hablo, siempre. No hay nada que decir”, señaló.

Su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, se lanzará el 12 de junio de 2026.

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