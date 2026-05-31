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“Siempre sentí que no soy suficiente”: Victoria Beckham reflexionó sobre el envejecimiento y la aceptación personal

En una entrevista con The Sunday Times Style, la empresaria compartió cómo la madurez la ayudó a sentirse más cómoda consigo misma, dejando atrás la búsqueda de la perfección para priorizar el bienestar y la autenticidad

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David y Victoria Beckham regresan a las redes sociales tras las acusaciones de su hijo Brooklyn
Victoria Beckham destaca la autenticidad y el aprendizaje continuo como pilares de su legado empresarial y familiar (REUTERS/Jaimi Joy)

El reciente testimonio de Victoria Beckham sobre el envejecimiento, su trayectoria empresarial y su matrimonio de tres décadas con David Beckham fue el eje de una entrevista publicada por The Sunday Times Style.

Tras pasar de ícono pop a empresaria, Victoria Beckham expuso abiertamente cómo enfrenta el paso del tiempo, los retos de crear su propia marca de belleza y la dinámica de su relación de tres décadas con David. La británica destacó que la autenticidad, la constancia y el aprendizaje continuo son centrales en su vida personal y profesional.

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Qué dijo sobre el envejecimiento

Siempre sentí que no soy suficiente, pero envejecer me enseñó a aceptar quién soy”, declaró Victoria Beckham a The Sunday Times Style. Asimismo, rechazó el término “anti-edad” en el mundo de la belleza: “Es solo un eslogan de marketing; cuidarse”.

Victoria Beckham
La empresaria británica rechaza el término anti-edad y promueve hábitos de bienestar para aceptar el envejecimiento (REUTERS/Aude Guerrucci)

La empresaria consideró que lo importante es mantener hábitos simples para el bienestar, como descansar, hidratarse, hacer ejercicio y comer bien. “No busco la perfección ni complacer a todos; ahora solo quiero sentirme bien conmigo misma”, explicó.

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Según ella, la madurez implica dejar de preocuparse por la opinión ajena y mostrarse tal como es, enseñanza que procura transmitir a su hija Harper.

Los desafíos de su marca de belleza

Respecto a las exigencias para sacar adelante su propia marca, Victoria Beckham relató que nunca se conforma con resultados que no cumplen las expectativas. “Si algo no cumple las expectativas, detengo la producción”, subrayó. Recordó cómo incluso enfrentó quejas entre los directivos de su empresa cuando frenó el lanzamiento de un producto facial porque no estaba satisfecha con el diseño.

La diseñadora dijo que prueba personalmente cada artículo, desde su gel para cejas hasta los delineadores. “Llevo años perfeccionando mi método; no es un proyecto superficial, sino mi trabajo diario”. En la entrevista con The Sunday Times Style, expresó que el proceso puede ser arduo, pero considera necesario avanzar.

Victoria Beckham prueba personalmente todos los productos de su línea de belleza antes de su lanzamiento al mercado (Andrew Matthews/Pool vía AP)
Victoria Beckham prueba personalmente todos los productos de su línea de belleza antes de su lanzamiento al mercado (Andrew Matthews/Pool vía AP)

“Siempre busco la próxima idea que aporte algo real al mundo de la belleza”, afirmó, y señaló que mantiene una autoexigencia.

La relación con David Beckham

En el ámbito familiar, Victoria Beckham dijo: “David es mi persona. Llevamos 30 años juntos y aún sentimos que queda mucho por lograr”. Insistió en que el apoyo recíproco y la admiración mutua por la ética de trabajo marcan la relación.

Describió que la rutina diaria en casa gira en torno a la colaboración, desde entrenar juntos hasta compartir conversaciones simples con sus hijos. “Queremos que cada uno descubra su pasión propia y forje su camino”, relató la empresaria.

Victoria Beckham Documental en Netflix
La relación de 30 años entre Victoria y David Beckham se basa en la colaboración y el apoyo mutuo (Netflix)

Las referencias a experiencias en lugares como Portofino y los momentos cotidianos reflejan cómo describe la vida en común. “Trabajamos mucho, pero también sabemos divertirnos, escuchar música y pasar tiempo juntos”, reveló.

Motivación y legado

Lejos de considerar el retiro, la empresaria insistió en que la motivación surge de que sus hijos sean testigos de su esfuerzo. “Me apasiona que vean nuestro trabajo y encuentren lo que les inspira”, expresó.

La entrevista con The Sunday Times Style recogió que tanto ella como David Beckham siguen persiguiendo metas, convencidos de que todavía tienen mucho por alcanzar. La empresaria concluyó que su legado reside en nunca dejar de aprender ni de buscar nuevos desafíos, aunque el entorno sea exigente.

Victoria Beckham también resaltó el valor de la resiliencia ante las dificultades. Puntualizó que cada etapa de su vida le enseñó a adaptarse y a reinventarse, tanto en lo personal como en lo profesional. Según la empresaria, mantener una actitud abierta frente al cambio es clave para evolucionar y dejar huella.

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